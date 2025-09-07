Hà Nội

Tìm thấy đầu sư tử gỗ quái dị trong xác tàu chiến

Đầu sư tử gỗ được khai quật từ xác tàu chiến bí ẩn từ thế kỷ 18 ở Vịnh Phần Lan giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Xác tàu đắm Kasuuni được phát hiện cách đây nhiều thập kỷ ngoài khơi bờ biển phía nam của thành phố Kirkkonummi, ở độ sâu khoảng 60 mét, nhưng người ta vẫn biết rất ít về nó. Ảnh: @Badewanne.
Con tàu được bảo quản tốt và nó vẫn là một bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu, vì người ta không biết con tàu chiến dài 30m này thuộc về quốc gia nào, ai đã đi trên tàu, cũng như liệu có thành viên nào trong thủy thủ đoàn sống sót khi tàu bị chìm hay không. Ảnh: @Badewanne.
Trục vớt từ xác tàu đắm thế kỷ 18, nằm sâu 60 mét dưới đáy Vịnh Phần Lan, các chuyên gia đến từ Badewanne (một tổ chức phi lợi nhuận chuyên khảo sát, khai quật các vụ đắm tàu ​​ở Vịnh Phần Lan) bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Badewanne.
Nhà khảo cổ học biển Minna Koivikko cho biết, đó là một đầu sư tử gỗ chạm khắc, vốn nằm trên đầu của một thanh xà dài nằm ở hai bên mũi tàu. Thông thường, đầu của thanh xà này được chạm khắc hình mặt sư tử hoặc mèo. Tuy nhiên, Koivikko không chắc tại sao các thanh xà lại có hình mèo hay sư tử trang trí. Ảnh: @Badewanne.
Đầu sư tử gỗ chạm khắc đã được đưa đến phòng thí nghiệm của Trung tâm Bảo tồn Bảo tàng Quốc gia Phần Lan để kiểm tra, hy vọng vật thể sẽ cung cấp thêm thông tin quan trọng về vụ đắm tàu này. Ảnh: @Badewanne.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Đầu sư tử gỗ #đắm tàu #tàu chiến #chìm tàu #động vật

