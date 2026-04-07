Kho tri thức

Vẻ đẹp khiến giới quý tộc mê đắm của khoáng vật cứng thứ hai thế giới

Giữa vô vàn khoáng vật của Trái Đất, corundum nổi bật như một nghịch lý: giản dị về thành phần nhưng lại sở hữu vẻ đẹp và độ bền gần như hoàn hảo.

T.B (tổng hợp)

Corundum là một dạng kết tinh của nhôm oxit (Al₂O₃), nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng lại là khoáng vật cứng thứ hai trong tự nhiên, chỉ đứng sau kim cương. Chính đặc tính này khiến corundum không chỉ có giá trị trong ngành trang sức mà còn đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp, từ vật liệu mài đến linh kiện kỹ thuật cao. Trên thang độ cứng Mohs, corundum đạt mức 9/10, đủ để cắt gần như mọi loại đá khác, một minh chứng cho cấu trúc tinh thể cực kỳ bền vững của nó.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều làm nên danh tiếng toàn cầu của corundum lại không nằm ở dạng “thô” mà ở các biến thể màu sắc tuyệt đẹp. Khi tinh khiết, corundum gần như không màu; nhưng chỉ cần một lượng nhỏ tạp chất kim loại, nó biến đổi ngoạn mục. Chromium tạo ra sắc đỏ rực rỡ của ruby, trong khi sắt và titan mang đến sắc xanh sâu thẳm của sapphire. Ngoài ra, corundum còn có thể xuất hiện dưới nhiều màu khác như vàng, hồng, tím, thậm chí là không màu hoàn toàn – mỗi biến thể đều mang giá trị thẩm mỹ riêng.

Ảnh: International Gem Society IGS.

Từ hàng ngàn năm trước, con người đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của corundum. Ruby từng được xem là “vua của các loại đá quý” ở nhiều nền văn hóa châu Á, biểu tượng của quyền lực và sinh lực. Sapphire lại gắn liền với sự khôn ngoan và chân lý, thường xuất hiện trong trang sức hoàng gia châu Âu. Những viên đá này không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa tâm linh và biểu tượng sâu sắc.

Ảnh: gia.edu.

Ngoài lĩnh vực trang sức, corundum còn có ứng dụng thực tiễn đáng kinh ngạc. Nhờ độ cứng cao, nó được sử dụng làm giấy nhám, bột mài và thậm chí là thành phần trong các thiết bị quang học. Ngày nay, corundum tổng hợp được sản xuất rộng rãi trong phòng thí nghiệm, phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử và chế tạo đồng hồ, nơi yêu cầu độ bền và khả năng chống trầy xước cao.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp, độ bền và tính ứng dụng khiến corundum trở thành một trong những khoáng vật đặc biệt nhất mà tự nhiên ban tặng. Từ lòng đất sâu thẳm đến những vương miện lấp lánh, corundum là minh chứng cho việc những điều tưởng chừng đơn giản nhất lại có thể ẩn chứa giá trị phi thường.

