Số hóa

Vật liệu lượng tử mới thúc đẩy máy tính và điện thoại nhanh hơn 1000 lần

Tạm biệt bóng bán dẫn phức tạp, vật liệu “tất cả trong một“ được điều khiển bằng ánh sáng sắp ra đời.

Tuệ Minh

Một bước đột phá trong ngành khoa học vật liệu có thể sớm biến những chiếc máy tính và điện thoại chúng ta đang dùng trở nên lỗi thời.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northeastern (Mỹ) đã tìm ra cách dùng ánh sáng để điều khiển một loại vật liệu lượng tử, mở đường cho các bộ xử lý nhanh hơn tới 1.000 lần so với công nghệ silicon hiện tại.

Trong nhiều thập kỷ, tốc độ của các thiết bị điện tử đã được quyết định bởi bóng bán dẫn (transistor) làm từ silicon. Nhưng khi công nghệ này đang dần chạm đến giới hạn vật lý, các nhà khoa học đang tìm kiếm một mô hình mới. Và họ có thể đã tìm thấy câu trả lời trong một vật liệu có tên "1T-TaS₂".

Vật liệu lượng tử 1T-TaS₂ có thể giúp tốc độ thiết bị cao hơn gấp 1.000 lần.

Vật liệu này có một khả năng đặc biệt là chuyển đổi qua lại giữa trạng thái dẫn điện và cách điện. Tuy nhiên, trước đây nó chỉ hoạt động ở nhiệt độ cực lạnh, khiến việc ứng dụng vào thực tế là bất khả thi.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc "khóa" trạng thái hữu ích này ở nhiệt độ ấm hơn nhiều (-63°C) và duy trì nó ổn định trong nhiều tháng, đây được coi là một bước tiến vô cùng lớn.

"Các bộ xử lý hiện hoạt động ở tần số gigahertz (GHz)", trợ lý giáo sư Alberto de la Torre, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. "Tốc độ thay đổi mà phương pháp này có thể mang lại sẽ cho phép bạn đạt đến tần số terahertz (THz)" (1 THz = 1.000 GHz).

Bí quyết của họ nằm ở việc dùng ánh sáng để điều khiển. "Không có gì nhanh hơn ánh sáng, và chúng tôi đang sử dụng ánh sáng để kiểm soát các đặc tính của vật liệu ở tốc độ nhanh nhất có thể về mặt vật lý", giáo sư Gregory Fiete giải thích.

Trợ lý giáo sư Alberto de La Torre thí nghiệm vật liệu lượng tử tại Đại học Northeastern - Mỹ.

Về cơ bản, họ đã biến một vật liệu thành một chiếc công tắc siêu nhạy, bật-tắt bằng ánh sáng. Điều này không chỉ nhanh hơn mà còn đơn giản hơn rất nhiều so với cấu trúc bóng bán dẫn phức tạp hiện nay.

"Chúng tôi loại bỏ một trong những thách thức kỹ thuật bằng cách đặt tất cả vào một vật liệu duy nhất", ông Fiete nói.

Phát hiện này được xem là một "mô hình mới" cho ngành điện toán, song hành cùng với điện toán lượng tử.

Thay vì cố gắng nhồi nhét thêm nhiều bóng bán dẫn vào một con chip ngày càng chật chội, giờ đây các kỹ sư có thể hướng đến việc chế tạo các thiết bị từ những vật liệu thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Northeastern University
Số hóa

Hiện tượng lượng tử kỳ lạ thách thức mọi định luật vật lý

Hiện tượng vướng víu lượng tử hé lộ dạng “thần giao cách cảm” kỳ lạ giữa các hạt, làm lung lay nền tảng vật lý cổ điển và mở ra kỷ nguyên công nghệ mới.

viu-1.png
Một thí nghiệm cho thấy hai photon ở cách nhau hàng năm ánh sáng vẫn thay đổi trạng thái đồng thời.
viu-2.png
Hiện tượng này được gọi là vướng víu lượng tử, mang tính tức thời và không cần truyền dẫn qua không gian.
Xem chi tiết

Số hóa

Con chip lượng tử đầu tiên tự tạo và ổn định ánh sáng

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Mỹ chế tạo chip silicon có thể tự tạo và kiểm soát ánh sáng lượng tử, mở ra bước ngoặt cho thương mại hóa công nghệ lượng tử.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã tích hợp thành công nguồn sáng lượng tử (quang tử) và mạch điều khiển điện tử trên cùng một chip silicon kích thước siêu nhỏ. Con chip chỉ rộng 1mm² này có khả năng tạo ra cặp photon lượng tử và tự điều chỉnh tín hiệu theo thời gian thực - điều chưa từng có tiền lệ trong ngành công nghệ vi mạch.

Công trình mang tính đột phá này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu liên ngành đến từ ba trường đại học hàng đầu nước Mỹ: Đại học Northwestern, Đại học California - Berkeley (UC Berkeley) và Đại học Boston (BU). Chip được sản xuất tại một xưởng đúc bán dẫn thương mại theo quy trình CMOS tiêu chuẩn, giống với công nghệ sản xuất chip máy tính phổ thông hiện nay.

Xem chi tiết

Số hóa

Máy tính lượng tử đầu tiên chạy đa nhiệm thành công

Hệ thống HyperQ cho phép nhiều chương trình chạy đồng thời trên một máy tính lượng tử, lần đầu tiên phá vỡ giới hạn đơn nhiệm đã tồn tại suốt hàng chục năm.

Máy tính lượng tử vốn được xem là đỉnh cao công nghệ với khả năng xử lý vượt trội so với máy tính truyền thống. Thế nhưng, nghịch lý lớn nhất là những cỗ máy trị giá hàng triệu USD này lại chỉ có thể phục vụ một người dùng tại một thời điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn tài nguyên phần cứng đắt đỏ bị lãng phí, còn người dùng thì phải “xếp hàng” chờ đến lượt chạy từng tác vụ nhỏ.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia (Mỹ) đã công bố một giải pháp mang tính đột phá mang tên HyperQ – hệ thống cho phép máy tính lượng tử chạy đa nhiệm, giúp nhiều người dùng có thể truy cập và xử lý đồng thời trên cùng một thiết bị. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, mô hình chia sẻ tài nguyên – vốn phổ biến với điện toán đám mây – được áp dụng thành công vào điện toán lượng tử thực tế.

Xem chi tiết

