Vận hành kinh doanh thuận lợi với Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank

Không ngừng cải tiến, bổ sung các giải pháp nhu cầu thị trường,VPBank đang trở thành đối tác đắc lực,hỗ trợ hoạt động thanh toán trở nên dễ dàng,thuận tiện hơn.

PV

Sự tích hợp các giải pháp trong một nền tảng duy nhất không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đảm bảo đồng bộ và hiệu quả tối ưu trong quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh.

Hệ sinh thái Siêu Giải pháp Thanh toán của VPBank sở hữu đa dạng các giải pháp như Pay by Account; Tap to Phone; Shop Thịnh Vượng; Gói giải pháp Bion (giải pháp chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh); Loa Soundbox, Loa Thịnh Vượng và các gói giải pháp hỗ trợ tuân thủ dành cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh

“Trước đây, mỗi ngày tôi phải kiểm tra máy POS, ví tiền, tài khoản ngân hàng để xem tiền hàng đã về hay chưa, rồi lo lắng về tổng hợp số liệu cuối ngày, phí giao dịch, bảo mật… Giờ thì chỉ cần một chiếc điện thoại và ứng dụng VPBank NEO – mọi thứ đều được giải quyết gọn gàng.” Đó là tâm sự của chị Thu Hương – chủ một chuỗi cửa hàng café tại Hà Nội, chia sẻ về hành trình chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt.

Theo chị Hương, điểm nổi bật mà bộ giải pháp thanh toán của VPBank mang lại là tính toàn diện. Với chủ hộ kinh doanh như chị, bộ giải pháp này sở hữu đa dạng phương thức thanh toán theo xu hướng hiện nay, giúp quản lý dòng tiền tập trung nhờ ứng dụng một nền tảng duy nhất.

Đặc biệt, chị đánh giá rất cao các sản phẩm Loa SoundBox – thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng, phát âm thanh "ting ting" khi nhận tiền, giúp chị không cần kiểm tra điện thoại liên tục hay Loa Thịnh Vượng – tính năng trên app VPBank NEO, chị có thể kích hoạt ngay trong vài thao tác và hoàn toàn không mất phí đăng ký.

anh-1.jpg
Loa SounBox và Loa Thịnh Vượng là 2 sản phẩm được nhiều hộ kinh doanh đánh giá cao

Chị Hương cũng có thể dễ dàng theo dõi thu chi khi đăng ký tính năng thông báo biến động số dư bằng giọng nói trên Shop Thịnh vượng tại VPBank NEO. Đây là sản phẩm tiên phong trên thị trường khi có thể chia sẻ thông báo số dư cho người khác. Nhờ vậy, nhân viên hay chủ cửa hàng đều có thể theo dõi và tách bạch nguồn thu theo từng mặt hàng, ca bán hàng, cửa hàng theo mỗi mã QR.

Bên cạnh đó, công nghệ NFC (giao tiếp không dây tầm ngắn) của VPBank Tap to Phone giúp điện thoại của chị Hương có thể chấp nhận mọi hình thức thanh toán một chạm như Apple Pay, Samsung Pay… và có thể linh động thanh toán ngay tại bàn uống nước của khách hàng.

“Tôi có thể cung cấp cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán khác nhau như QR, chuyển khoản, thậm chí là quẹt thẻ qua điện thoại nhờ ứng dụng Tap to phone mà không cần đầu tư thêm thiết bị. Còn khách hàng thì rất thoải mái vì có đa dạng lựa chọn thanh toán”, chị Hương cho biết.

Không chỉ vậy, VPBank cũng hỗ trợ bán hàng, quản lý doanh thu với gói giải pháp hỗ trợ tuân thủ giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian nhập liệu…, tạo nền tảng minh bạch và chuyên nghiệp hơn mà không làm mất đi sự linh hoạt vốn có trong vận hành. Được biết, ngân hàng đang tặng miễn phí 1 năm sử dụng gói phần mềm bán hàng, tích hợp chữ ký số, kê khai thuế, xuất hóa đơn điện tử, kèm theo các tính năng quản lý doanh thu, quản lý hàng tồn kho… cho các khách hàng.

Công nghệ thông minh – Ưu đãi hấp dẫn

Không chỉ ưu việt cho hộ kinh doanh, Siêu Giải pháp Thanh toán VPBank cũng là giải pháp tối ưu cho khách hàng cá nhân với những sản phẩm mang lại trải nghiệm khác biệt. Điển hình như, Pay by Account - sử dụng tài khoản VPBank NEO để thực hiện giao dịch “chạm” (contactless) tại các điểm chấp nhận thẻ mà không cần dùng thẻ vật lý.

anh-2.jpg
Siêu Giải pháp Thanh toán – giải pháp toàn diện cho khách hàng

Đây là tính năng thanh toán an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát chi tiêu. VPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường ra mắt tính năng thanh toán này, là bước tiến giúp VPBank kiện toàn hệ sinh thái thanh toán “một chạm”, bao gồm: Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, VP Pay, Garmin Pay và Pay by Account… Ngoài ra, khách hàng cũng có thể dễ dàng thực hiện các hình thức thanh toán phổ biến khác như quét mã QR, chuyển khoản nhanh, Tap to Pay.

Đi cùng với hệ sinh thái đa phương thức là các chương trình ưu đãi hấp dẫn mà ngân hàng triển khai như: miễn phí mở tài khoản, hoàn tới 100% phí mở tài khoản số đẹp khi duy trì số dư trên tài khoản, tặng Evoucher đến 1 triệu đồng khi phát sinh giao dịch nhận tiền vào tài khoản qua VietQR, tặng miễn phí 4.000 thiết bị Loa SoundBox cho khách hàngđăng ký loa và đạt đủ điều kiện giao dịch, hoàn tiền 400.000 đồng/tháng khi khách hàng đạt đủ điều kiện giao dịch qua VietQR, miễn phí đăng ký tính năng Loa Thịnh Vượng trong thời gian đầu, tặng loa Bluetooth khi khách hàng đăng ký sử dụng Loa Thịnh Vượng và đạt điều kiện giao dịch…

“Điều tôi thích nhất là các chương trình ưu đãi được VPBank triển khai thường xuyên khiến mỗi lần sử dụng dịch vụ, chi tiêu đều cảm thấy hời hơn”, chị Hương tâm sự.

Có thể thấy, với Siêu Giải pháp Thanh toán toàn diện, VPBank không chỉ đơn thuần cung cấp công cụ tài chính mà đang trở thành một người bạn đồng hành tin cậy, giúp khách hàng cá nhân, các hộ kinh doanh hiện đại hóa hoạt động thanh toán, kiểm soát dòng tiền hiệu quả và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể xem tại: https://goneo.vpbank.com.vn/khkd

