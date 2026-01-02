Hà Nội

Doanh nghiệp

Starmed triển khai thu đổi sản phẩm cho 1 lô Nước tắm gội thảo dược Dr.Papie

Sau thông tin về việc thu hồi một lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr.Papie, doanh nghiệp đã có thêm chia sẻ nhằm làm rõ quá trình phối hợp xử lý sự việc. Nội dung tập trung vào các thông tin liên quan đến việc thu đổi sản phẩm và những lưu ý dành cho người đang sử dụng.

Theo doanh nghiệp, trong quá trình sản xuất, STARMED nhận được công văn của Nhà cung cấp bao bì chai lọ để sản xuất lô nước tắm 030425 bị tỷ lệ lỗi bước ren, với tỷ lệ 0,05%. Đây là yếu tố thuộc bao bì vật lý, không liên quan đến công thức hay thành phần của sản phẩm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên cơ sở các thông tin và kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện việc thu hồi lô sản phẩm theo đúng yêu cầu quản lý, đồng thời phối hợp với hệ thống phân phối để tiếp nhận, đổi trả sản phẩm cho khách hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc phối hợp, thông tin và triển khai thu hồi được thực hiện theo cách làm nhất quán của Dr.Papie, trong đó ưu tiên tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của cơ quan quản lý đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Đối với người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm thuộc lô số 030425, doanh nghiệp khuyến nghị ngừng sử dụng và liên hệ trực tiếp đến công ty để được hướng dẫn thu đổi theo quy định. Các lô sản phẩm khác không thuộc diện thu hồi, người tiêu dùng có thể tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn hiện hành.

STARMED GROUP cho biết, trước khi có công văn thu hồi lô Nước tắm 030425 của Cục Quản lý Dược ngày 31 tháng 12 năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục thu đổi cho Khách hàng và đã báo cáo lên Cục Quản lý dược ngày 18 tháng 12 năm 2025.

Hiện nay, Công ty đang phối hợp với các đại lý để rà soát lại trên phạm vi người tiêu dùng. Đồng thời, doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý và Sở Y tế địa phương nhằm hoàn tất các thủ tục thu hồi, tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật. Song song đó, kênh hỗ trợ khách hàng vẫn được duy trì để tiếp nhận và giải đáp thông tin trong suốt quá trình xử lý sự việc.

Việc thu đổi được thực hiện theo đúng quy trình, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, khách hàng và các đại lý trong hệ thống phân phối, đồng thời hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình lưu hành sản phẩm.

Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm và việc thu đổi, người tiêu dùng có thể liên hệ Hotline hỗ trợ 24/7: 0911 225 336 để được hướng dẫn cụ thể.

