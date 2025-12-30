Hà Nội

Doanh nghiệp

Lợi thế không thể sao chép của 'thánh địa lễ hội' Ocean City

Chuỗi lễ hội, đại nhạc hội và sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục đã tạo nên một nhịp sống sôi động hiếm thấy tại Ocean City.

PV

Tại siêu đô thị phía Đông Hà Nội, lễ hội không còn là điểm nhấn theo mùa, mà hòa vào đời sống thường nhật, trở thành một phần trong trải nghiệm sống của cộng đồng cư dân trẻ, năng động.

Biển lễ hội giữa lòng đô thị

Đêm 20/12, khi những giai điệu cuối cùng khép lại Y-Concert ở thành phố lễ hội Ocean City, anh Thành Quân (32 tuổi) vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng. Giữa biển người gần 95.000 khán giả, anh hòa mình vào một không gian âm nhạc cuồng nhiệt. Từng nhịp đèn, nhịp trống, nhịp hò reo đẩy cảm xúc lên cao trào, khiến cả đại đô thị rung chuyển.

Trước đây, mỗi lần đi concert, tôi phải chuẩn bị từ rất sớm, từ lịch trình đến chuyện di chuyển, ăn ở. Còn bây giờ, chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã có thể hòa vào không khí của những sự kiện lớn. Dần dần, điều đó trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày”, anh Quân chia sẻ.

a1.jpg
Gần 95.000 người “cháy hết mình” trong đại tiệc âm nhạc Y-Concert tại Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City ngày 20/12 vừa qua

Ban đầu, anh Quân chọn chuyển về siêu đô thị phía Đông Hà Nội với mong muốn tìm kiếm một môi trường sống đồng bộ, hiện đại. Thế nhưng, Ocean City mang lại nhiều hơn thế. Ở đây, nhịp sống không trôi đi một cách lặng lẽ, mà luôn được khuấy động bởi chuỗi lễ hội, sự kiện và hoạt động giải trí quy mô lớn diễn ra quanh năm.

Chỉ hơn một tháng trước Y-Concert, Ocean City đã trở thành “tâm chấn” của châu Á khi hai đêm world tour của “ông hoàng” Kpop G-DRAGON thu hút tới 100.000 khán giả yêu nhạc. Trước đó, đại nhạc hội “Anh trai vượt ngàn chông gai” bùng nổ trong hai đêm 14 - 15/6 đã kéo hơn 220.000 người từ khắp nơi đổ về, nối tiếp dấu ấn từ concert đầu tiên tổ chức vào tháng 12/2024 đón hơn 130.000 lượt khách. Những con số này được xem là “trong mơ”, ngay cả với nhiều trung tâm giải trí lâu đời.

Chuỗi đại nhạc hội và sự kiện liên tiếp với quy mô ngày càng lớn còn cho thấy năng lực tổ chức và sức chứa hiếm có của Ocean City, từng bước định vị nơi đây như một “thánh địa concert” tại miền Bắc, đồng thời trở thành lựa chọn quen thuộc của các chương trình tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Hệ sinh thái all-in-one định hình chuẩn sống phồn vinh

Nhịp sống sôi động tại Ocean City còn được nuôi dưỡng bởi một nền tảng bền vững hơn: hệ sinh thái đô thị all-in-one liên tục được hoàn thiện và mở rộng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, lập nghiệp và tận hưởng của cư dân.

Sống ở Ocean City, tôi luôn có cảm giác lúc nào cũng có điều để chờ đợi. Dường như không còn khái niệm “đi chơi cuối tuần” bởi ngay cả ngày thường cũng đã đủ đầy trải nghiệm”, anh Quân nói vui.

a2.jpg
Không khí lễ hội tại Grand World dịp Giáng sinh 2025.

Khi không có concert hay lễ hội lớn, anh cùng bạn bè dạo bước giữa không gian rực rỡ của Grand World, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, xem các show diễn đường phố ở The Venice, K-Town, Little Hong Kong, Làng Sake hay Quảng trường Kinh đô Ánh sáng. Những ngày khác, Vincom Mega Mall Ocean City vừa đi vào hoạt động hồi tháng 10 lại trở thành điểm hẹn quen thuộc với nhiều thương hiệu thời trang, giải trí và phong cách sống dẫn đầu xu hướng.

Nằm trong tổ hợp này, VinPalace với nhà hát 1.600 chỗ ngồi cùng không gian hội nghị, triển lãm sức chứa hơn 7.000 khách cũng sẽ là điểm đến thú vị với những sự kiện, triển lãm lớn và những show thực cảnh mãn nhãn.

Trong khi đó, những “kỳ quan” biển hồ như VinWonders Wave Park hay VinWonders Water Park lại mở ra không gian nghỉ dưỡng, giải trí hiếm có giữa lòng đô thị. Biển tạo sóng, bờ cát trắng và hệ thống trò chơi nước quy mô lớn không chỉ dành cho những chuyến đi ngắn ngày, mà đã trở thành đặc quyền sống thường xuyên của cư dân nơi đây.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Ocean City không vận hành như một khu đô thị thông thường. Ở đây, cuộc sống luôn chuyển động, năng lượng được nạp đầy mỗi ngày, cư dân vừa sống, vừa tận hưởng và trực tiếp tham gia vào những trải nghiệm mới”, anh Quân chia sẻ.

Bên cạnh các trải nghiệm vui chơi – giải trí, Ocean City sở hữu hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ quy mô lớn với hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, đại học VinUni, hai bệnh viện Vinmec cùng hơn 200 tiện ích nội khu được phân bổ đồng đều, tạo nên một môi trường sống hoàn chỉnh và thuận tiện.

a3.jpg
Vincom Mega Mall Ocean City vừa khai trương vào đầu tháng 10/2025

Điều đáng chú ý là quá trình hoàn thiện của Ocean City vẫn đang tiếp diễn. Các đại tiện ích mới sẽ tiếp tục mở rộng biên độ trải nghiệm và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Trong bối cảnh nhiều khu đô thị cạnh tranh bằng tiện ích đơn lẻ, Ocean City tạo sự khác biệt bằng khả năng vận hành như một “cơ thể sống”, liên tục được bồi đắp và làm mới. Đây là lợi thế không thể sao chép, bởi nó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, nguồn lực lớn và một chiến lược phát triển đô thị nhất quán.

Với những cư dân lựa chọn Ocean City làm nơi an cư, giá trị nhận được không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn ở một tương lai sống động, nơi mỗi ngày trôi qua đều mở ra thêm những trải nghiệm mới, đúng với tinh thần của một đô thị luôn chuyển động không ngừng.

“Bản đồ kết nối” triệu cơ hội và dòng chảy thương mại toàn cầu tại Ocean City

Tọa lạc tại phía Đông Hà Nội, siêu đô thị Ocean City 1.200 ha đang định hình lại cách con người sống, làm việc và tận hưởng.

Hơn 90.000 cư dân hiện hữu, và sẽ tăng lên 200.000 trong tương lai, hình thành nên bản đồ kết nối cộng đồng “Ocean Cityzen Map” sôi động chưa từng có tại điểm đến an cư, lập nghiệp, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế.

Mỗi cư dân là một doanh nhân trong mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị

Ocean City - đô thị toàn cầu 'made in Vietnam', nơi văn minh hội tụ

Ocean City hấp dẫn cư dân từ khắp nơi trên thế giới bởi sự kết hợp hiếm có giữa tiện ích sống hiện đại, môi trường xanh và cộng đồng tinh hoa đa văn hóa.

Mỗi gia đình đến “thành phố biển” phía Đông Hà Nội đều có chung cảm nhận đây là nơi lý tưởng hàng đầu để an cư, lập nghiệp và tận hưởng.

Hệ sinh thái quốc tế - nền tảng kiến tạo “mã gen toàn cầu”

Sắp mở cửa trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City vào 22/8

Ngày 22/8 tới đây, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City sẽ chính thức mở cửa đón khách,hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí –mua sắm –ẩm thực.

Điểm hội tụ của loạt thương hiệu quốc tế và trong nước

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng sẽ đồng loạt ra mắt, mang đến trải nghiệm vui chơi phong phú cho cư dân và du khách, từ CGV – cụm rạp chiếu phim hiện đại, đến triển lãm Art Toy City, triển lãm ánh sáng HDC, Kidzooona và Bzone – tổ hợp vui chơi giải trí cho trẻ em và gia đình, thử thách nhảy Dance For Fun nhận quà, nhà sách Fahasa – thiên đường văn hóa đọc,…

