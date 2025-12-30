Hà Nội

Tập đoàn BRG tham gia triển lãm trong Đại hội Thi đua Yêu nước Toàn quốc

Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên vinh dự là 1 trong 3 tập đoàn duy nhất cùng các Bộ và TP Hà Nội được chọn tham gia triển lãm.

PV

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua, tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

01-ba-nguyen-thi-nga-chu-tich-tap-doan-brg-tham-du-chuoi-su-kien-cua-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-xi.jpg
Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG tham dự chuỗi sự kiện của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Triển lãm Giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu những thành tựu nổi bật cũng như kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo, đổi mới, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tham gia Triển lãm lần này, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên mang đến khu trưng bày những sản phẩm dịch vụ tiêu biểu trong lĩnh vực gôn, khách sạn - nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại - bán lẻ.

Trong đó, gôn là một lĩnh vực mũi nhọn khẳng định vị thế dẫn đầu của Tập đoàn BRG tại Việt Nam, với hệ thống gồm 9 sân 163 hố không chỉ góp phần kiến tạo không gian sinh thái chất lượng cao mà còn thúc đẩy du lịch, thu hút khách quốc tế chi tiêu cao và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ gôn thế giới.

02-thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-cung-cac-lanh-dao-cap-cao-va-dai-bieu-tham-quan-khu-vuc-trung-bay-cua-tap-doan-brg.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo cấp cao và đại biểu tham quan khu vực trưng bày của Tập đoàn BRG.

Tập đoàn BRG cũng được biết đến với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hợp tác với các thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới để quản lý các khách sạn như InterContinental Hanoi Westlake, Waldof Astoria, Hilton Garden Inn Hanoi, Sheraton Grand Danang Resort, Sheraton Nha Trang… Các khách sạn này đều đã trở thành biểu tượng của du lịch cao cấp, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Sản phẩm Gốm Chu Đậu là niềm tự hào của văn hóa thủ công truyền thống Việt Nam, được Tập đoàn BRG phục dựng và phát triển. Việc đưa Gốm Chu Đậu tham gia trưng bày tại Triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị di sản văn hóa mà còn thể hiện nỗ lực kết hợp hài hòa giữa bảo tồn truyền thống và phát triển kinh tế của Tập đoàn.

03-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-den-tham-khu-trung-bay-cua-tap-doan-brg-va-cac-cong-ty-thanh-vien.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm khu trưng bày của Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên.

Việc tham gia Triển lãm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa là niềm tự hào, vừa là dịp để Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, thể hiện cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trong thời gian tới, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên sẽ tiếp tục gắn hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

