Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ở Hà Nội ra đầu thú

Ngày 8/7, Công an xã Tam Hưng, TP Hà Nội cho biết đã vận động đối tượng truy nã Đinh Văn Tiến (SN 1991; thường trú trước đây tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) ra đầu thú.

Đối tượng Đinh Văn Tiến.

Theo hồ sơ, ngày 9/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tiến về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định truy nã đối tượng. Sau một thời gian kiên trì vận động, sáng ngày 7/7/2025, Công an xã Tam Hưng đã vận động đối tượng đến trụ sở đầu thú. Hiện Công an xã Tam Hưng đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đây là kết quả thể hiện rõ vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, đặc biệt là trong bối cảnh Công an xã Tam Hưng vừa được tổ chức, kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng