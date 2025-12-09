Vai diễn ấn tượng nhất của nghệ sĩ Thương Tín

Hà Nội

Nghệ sĩ Thương Tín có không ít vai diễn ấn tượng ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nghệ sĩ Thương Tín vừa qua đời tại nhà riêng. Sinh thời, ông đóng nhiều bộ phim. Một trong những vai diễn để đời của Thương Tín là Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Dân Việt.
Theo Dân Việt, trong phim Biệt động Sài Gòn, Sáu Tâm liều mình cắt ngang đoàn xe đưa Thứ trưởng bộ Ngoại giao Mỹ, ném quả mìn nổ ngay trước đoàn xe hộ tống. Tuy nhiên, khi trận đánh bom khách sạn Caravel chuẩn bị tiến hành, Sáu Tâm bị Ba Cẩn giết hại trên cầu. Dân Việt.
Thương Tín từng chia sẻ, khi phim trình chiếu ở Hà Nội, nhiều khán giả đòi Sáu Tâm phải sống lại. Chính vì vậy, đạo diễn Long Vân và tác giả kịch bản đã gặp Thương Tín, đưa ra ý tưởng bổ sung là Sáu Tâm được bộ đội đặc công cứu được. Ảnh: Dân Việt.
“Quả thật, tôi nghe xúc động lắm, vì khán giả và đồng nghiệp đã quá yêu mến vai diễn Sáu Tâm của mình. Nhưng cũng chính lý do này, tôi đã trả lời: "Hai anh cứ để em chết như thế. Vậy mới khiến mọi người thương và nhớ. Chứ sống lại, chắc gì đã hào hùng…", Thương Tín cho biết. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thương Tín còn gây ấn tượng khi đóng vai phản diện Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa. Ảnh: Vietnamnet.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, Thương Tín cho biết, vai phản diện trong phim Ván bài lật ngửa được khán giả nhớ đến nhiều. “Có thể, tôi đóng những vai phản diện tốt hơn”, Thương Tín nói. Ảnh: Tiền Phong.
Thương Tín từng hóa thân thành tướng cướp Bạch Hải Đường trong phim Săn bắt cướp. Theo Người Lao Động, để hóa thân chân thật cho vai diễn, nam nghệ sĩ đã tìm hiểu nhiều về nhân vật, thậm chí đến phòng giam. Ảnh: Vietnamnet.
Thương Tín từng tiết lộ, Quang trong phim Ám ảnh của nữ đạo diễn Đức Hoàng là vai diễn mà ông hài lòng nhất. “Tôi thích tính cách của nhân vật, đầu tiên là nhân vật phản diện nhưng từ từ là vai chính diện, số phận dữ dội, có nhiều sai lầm rồi sửa chữa, nội tâm nhiều màu sắc”, Thương Tín nói. Ảnh: Người Lao Động.
Nam nghệ sĩ cho biết, nhiều phim ông rất thích, bản thân đóng rất tốt nhưng không gây tiếng vang, còn nhiều phim ông thấy bình thường mà khán giả lại rất thích, khi chiếu ra lượng khán giả rất đông. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
