Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.