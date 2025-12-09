Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Giải trí

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
Diễn viên Thương Tín qua đời ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa, hưởng thọ 69 tuổi. Nhạc sĩ Tô Hiếu, đại diện gia đình, xác nhận thông tin về sự ra đi của ông. Gia đình hiện đang lo liệu hậu sự cho nghệ sĩ với sự hỗ trợ của người thân. (Ảnh: Tô Hiếu)
Diễn viên Thương Tín qua đời ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa, hưởng thọ 69 tuổi. Nhạc sĩ Tô Hiếu, đại diện gia đình, xác nhận thông tin về sự ra đi của ông. Gia đình hiện đang lo liệu hậu sự cho nghệ sĩ với sự hỗ trợ của người thân. (Ảnh: Tô Hiếu)
Năm 2021, Thương Tín từng bị đột quỵ và nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, khán giả. Đến năm 2024, ông liên tiếp gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện nhiều lần. (Ảnh: Phương Lâm)
Năm 2021, Thương Tín từng bị đột quỵ và nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, khán giả. Đến năm 2024, ông liên tiếp gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện nhiều lần. (Ảnh: Phương Lâm)
Bác sĩ từng cảnh báo nếu không phẫu thuật, ông có nguy cơ tàn tật suốt đời. Do sức khỏe yếu, nghệ sĩ không thể tiến hành phẫu thuật và sống lặng lẽ tại quê nhà.
Bác sĩ từng cảnh báo nếu không phẫu thuật, ông có nguy cơ tàn tật suốt đời. Do sức khỏe yếu, nghệ sĩ không thể tiến hành phẫu thuật và sống lặng lẽ tại quê nhà.
Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956. Ông xuất thân từ sân khấu cải lương. Sau đó, Thương Tín nhanh chóng chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1980. (Ảnh: ĐPCC)
Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956. Ông xuất thân từ sân khấu cải lương. Sau đó, Thương Tín nhanh chóng chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1980. (Ảnh: ĐPCC)
Với ngoại hình phong trần, ánh mắt mạnh mẽ và lối diễn xuất sắc sảo, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt vai diễn kinh điển: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "SBC", Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn", hay Tám Thương trong "Chiến trường chia nửa vầng trăng".
Với ngoại hình phong trần, ánh mắt mạnh mẽ và lối diễn xuất sắc sảo, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt vai diễn kinh điển: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "SBC", Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn", hay Tám Thương trong "Chiến trường chia nửa vầng trăng".
Tính đến năm 2015, ông tham gia hơn 200 bộ phim - một kỷ lục hiếm có đối với diễn viên Việt Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao, có năm ông đóng hàng chục phim, trở thành gương mặt phủ sóng rộng khắp trên màn ảnh lớn và nhỏ.
Tính đến năm 2015, ông tham gia hơn 200 bộ phim - một kỷ lục hiếm có đối với diễn viên Việt Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao, có năm ông đóng hàng chục phim, trở thành gương mặt phủ sóng rộng khắp trên màn ảnh lớn và nhỏ.
Đối với nhiều khán giả, Thương Tín không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của dòng phim cách mạng và hình tượng người hùng Việt Nam trên màn bạc.
Đối với nhiều khán giả, Thương Tín không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của dòng phim cách mạng và hình tượng người hùng Việt Nam trên màn bạc.
Dù sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời Thương Tín trải qua nhiều biến cố. Ông từng có những cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, trong đó có thời gian sinh sống tại Mỹ cùng ca sĩ Mỹ Dung. Cuối cùng, vì nhớ nghề, ông quay về nước để tiếp tục theo đuổi điện ảnh và nuôi con trai. Về sau, ông có thêm một con gái với người vợ kém 32 tuổi.
Dù sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời Thương Tín trải qua nhiều biến cố. Ông từng có những cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, trong đó có thời gian sinh sống tại Mỹ cùng ca sĩ Mỹ Dung. Cuối cùng, vì nhớ nghề, ông quay về nước để tiếp tục theo đuổi điện ảnh và nuôi con trai. Về sau, ông có thêm một con gái với người vợ kém 32 tuổi.
Trong các cuộc trò chuyện, nghệ sĩ không né tránh quá khứ mà thừa nhận mọi điều xảy ra đều là lựa chọn của chính mình.
Trong các cuộc trò chuyện, nghệ sĩ không né tránh quá khứ mà thừa nhận mọi điều xảy ra đều là lựa chọn của chính mình.
Thiên Trang (TH)
#Thương Tín #diễn viên #đời tư #điện ảnh #biến cố #Khánh Hòa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT