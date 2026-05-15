Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Điều gì khiến Áo liên tiếp điều động tiêm kích chặn máy bay Mỹ?

Mỹ đã có quá khứ từng lén lút đưa tiêm kích tàng hình bay qua không phận Áo nhưng vẫn bị nước này phát hiện và phản đối gay gắt. 

Tuệ Minh

Hai vụ chặn này diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 5, liên quan đến các máy bay động cơ cánh quạt PC-12 đã được sửa đổi mà quân đội Mỹ chủ yếu sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát tín hiệu và do thám. Tên định danh của Mỹ cho loại máy bay này là U-28.

Trái với các thông tin ban đầu trên truyền thông Đức, dường như không có máy bay nào vi phạm không phận Áo một cách bất hợp pháp. Không quân Mỹ đã nộp đơn xin phép bay qua không phận cho hai máy bay vào ngày 10 tháng 5 nhưng không sử dụng giấy phép này.

austrian-eurofighters-intercept-four-us-u-28a-draco-spy-planes-after-airspace-violations-925-001-46c4202b.jpg
Các tiêm kích Eurofighter của Áo xuất kích chặn bắt khoảng 4 máy bay trinh sát Mỹ được cho là vi phạm không phận.

Sau đó trong ngày, hai máy bay khác của Không quân Mỹ tiếp cận không phận Áo mà không thông báo trước, khiến các tiêm kích của Áo phải xuất kích để ngăn chặn – tuy nhiên, các máy bay Mỹ đã quay đầu trước khi vượt qua biên giới, người phát ngôn quân đội Áo, ông Michael Bauer, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X vào thứ Tư.

Mỹ đã nộp lại đơn xin phép bay qua không phận cho ngày hôm sau và đã sử dụng giấy phép này. Không quân Áo đã điều tiêm kích để xác nhận rằng các máy bay bay qua không phận đúng với loại đã được phê duyệt. “Có những việc bạn phải tự mình kiểm chứng,” ông Bauer trả lời trên X.

Các tiêm kích Áo đã xuất kích trong một “nhiệm vụ đánh chặn ưu tiên A” vào ngày 11 tháng 5, ông Bauer cho biết hôm thứ Ba, đánh dấu mức độ khẩn cấp cao nhất trong hệ thống phân loại của không quân Áo.

Báo Der Standard, nhật báo lớn của Áo, dẫn lời chính phủ Áo cho biết tính đến thứ Tư, vẫn chưa có kết luận liệu các máy bay đã bay qua không phận Áo có đúng là những chiếc đã được cấp phép hay không. Không có thêm chi tiết nào được cung cấp về lý do quá trình xác minh kéo dài.

9090843.jpg
Các máy bay bị chặn và buộc quay đầu thuộc lực lượng đặc nhiệm Không quân Mỹ vốn nổi tiếng với các hành động thâm nhập bí mật.

Áo không phải là thành viên của liên minh NATO và quy định trung lập vĩnh viễn đã được ghi vào hiến pháp nước này. Việc quân đội nước ngoài quá cảnh – dù bằng đường bộ hay đường không – đều phải được phê duyệt trước và thường chỉ được chấp thuận nếu không liên quan đến chiến tranh.

Áo là quốc gia châu Âu thứ năm đóng cửa không phận đối với các hoạt động của Mỹ liên quan đến chiến sự tại Iran, với Phó Thủ tướng Andreas Babler tuyên bố người dân Áo “không muốn dính líu gì đến chính sách hỗn loạn và chiến tranh của ông Trump.”

Vụ đánh chặn ngày 11 tháng 5 được cho là diễn ra trên dãy núi Totes Gebirge ở Thượng Áo, cách biên giới Đức hơn 60 km. Các máy bay Mỹ đã bị các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Áo tiếp cận.

Cổng thông tin Thụy Sĩ “20 Minuten” là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc này và sau đó đã được các hãng truyền thông Đức xác nhận, mặc dù các thông tin ban đầu cho rằng đã có vi phạm không phận không được phép – một cáo buộc đã bị quân đội Áo bác bỏ vào thứ Tư.

“Chuyến bay này diễn ra sau khi một lỗi hành chính trong thủ tục cấp phép bay qua không phận đã được khắc phục,” một quan chức của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ nói với Defense News qua email. “Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng Áo về mọi vấn đề liên quan đến việc bay qua không phận và hoàn toàn tuân thủ luật pháp cũng như quy trình của Áo.”

Việc công khai các vụ bay qua không phận Áo không được phép của Mỹ là rất hiếm, và các giấy phép thường được cấp trong thời bình. Vị trí địa lý của Áo – một dải đất hẹp nằm giữa các đồng minh lớn của NATO là Đức và Ý, chia cắt Bắc và Nam châu Âu – khiến nước này trở thành tuyến đường quá cảnh lý tưởng. Thụy Sĩ láng giềng cũng có chính sách trung lập tương tự.

Tiền lệ đáng chú ý nhất là vụ việc vào tháng 10 năm 2002, khi Mỹ cố gắng bí mật đưa hai máy bay tàng hình F-117A Nighthawk qua không phận Áo bằng cách chỉ nộp kế hoạch bay cho máy bay tiếp dầu KC-10A đi cùng. Các tiêm kích Draken của Áo đã phát hiện ra các máy bay không khai báo và Vienna sau đó đã gửi công hàm ngoại giao phản đối chính thức.

Không quân Áo phản ứng thần tốc khi có máy bay tiến gần đến không phận.
TWZ, Defense News
#dn-dnr #Áo #Không quân Hoa Kỳ #không phận #trung lập #chiến tranh Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

UAE tạm đóng cửa không phận trước các cuộc tấn công từ Iran

UAE tạm thời đóng cửa không phận vào rạng sáng 17/3 khi quân đội nước này thông báo “đáp trả các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”.

AP đưa tin, tiếng nổ vang lên trên bầu trời Dubai vào rạng sáng 17/3 khi quân đội Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nỗ lực đánh chặn các đợt tấn công bằng hỏa lực từ Iran, buộc UAE tạm thời đóng cửa không phận trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tình hình đã ổn định

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ UAV mất kiểm soát gần không phận

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái mất kiểm soát khi chiếc UAV tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen.

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/12 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái mất kiểm soát khi nó tiếp cận không phận nước này từ Biển Đen.

"Các chiến đấu cơ F-16 đã được triển khai khẩn cấp sau khi phát hiện một vật thể lạ. Để tránh mối nguy cơ tiềm tàng, vật thể đó đã bị bắn hạ tại khu vực bên ngoài khu dân cư", trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố không cung cấp thêm thông tin chi tiết về địa điểm hoặc thời gian xảy ra vụ việc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận, cắt đứt quan hệ thương mại với Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này đã cắt hoàn toàn quan hệ thương mại và kinh tế với Israel để phản đối cuộc chiến ở Gaza.

Theo Al Jazeera, tại phiên họp bất thường của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về Gaza vào ngày 29/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hakan Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế và thương mại với Israel, đồng thời đóng cửa không phận, để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

thonhiky.png
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới