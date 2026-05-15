Trung Quốc triển khai đồng bộ J-20, J-16 và J-10C trong cuộc diễn tập lớn

Cuộc diễn tập tại sa mạc cho thấy khả năng phối hợp chiến đấu của các dòng tiêm kích Trung Quốc, phản ánh chiến lược tác chiến mới.

Nguyễn Cúc

Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) vừa triển khai đồng thời ba dòng tiêm kích chủ lực gồm J-20, J-16 và J-10C trong một cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực sa mạc sâu, cho thấy xu hướng tăng cường tác chiến hiệp đồng giữa các dòng chiến đấu cơ thế hệ mới.

Theo Military Watch Magazine, cuộc diễn tập được tổ chức trong môi trường tác chiến điện từ phức tạp, không có kịch bản định sẵn và liên tục xuất hiện các tình huống gây nhiễu radar, chế áp điện tử cũng như thay đổi mục tiêu theo thời gian thực. Mục tiêu chính là kiểm tra khả năng phối hợp giữa các phi đội và đánh giá những điểm yếu trong hệ thống tác chiến hợp nhất của PLAAF.

Máy bay chiến đấu J-20A trong cuộc tập trận sa mạc tháng 5.

Trong đội hình lần này, tiêm kích tàng hình J-20 đóng vai trò mũi nhọn chiếm ưu thế trên không và tấn công ngoài tầm nhìn. Đây là dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 hiện đại nhất của Trung Quốc, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với F-22 và F-35 của Mỹ. Theo nhiều đánh giá quốc tế, số lượng J-20 trong biên chế PLAAF đã tăng rất nhanh trong vài năm gần đây.

Trong khi đó, J-16 đảm nhiệm vai trò chiến đấu đa năng hạng nặng, có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn và thực hiện cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công mặt đất. Biến thể J-16D còn được xem là nền tảng tác chiến điện tử chủ lực của Trung Quốc nhằm chế áp radar và hệ thống phòng không đối phương.

Dòng J-10C nhỏ gọn hơn nhưng có ưu thế về chi phí vận hành, độ cơ động cao và được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA cùng tên lửa không đối không tầm xa PL-15. Loại tiêm kích này hiện đóng vai trò xương sống trong nhiều đơn vị không quân Trung Quốc và cũng đã được xuất khẩu cho Pakistan.

Truyền thông Trung Quốc cho biết cuộc diễn tập lần này tập trung vào khả năng phối hợp tác chiến giữa các dòng tiêm kích khác nhau trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi tác chiến điện tử, dữ liệu thời gian thực và mạng lưới cảm biến đóng vai trò then chốt.

Máy bay chiến đấu hạng nặng J-16 (trên) và máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10C.

Các chuyên gia quân sự nhận định việc triển khai đồng thời J-20, J-16 và J-10C phản ánh học thuyết tác chiến mới của PLAAF, trong đó tiêm kích tàng hình thế hệ 5 sẽ dẫn dắt và chia sẻ dữ liệu mục tiêu cho các chiến đấu cơ thế hệ 4++ mang tải trọng lớn hơn. Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với cách Không quân Mỹ phối hợp giữa F-35 và F-15EX.

Theo giới phân tích, các cuộc diễn tập sa mạc cũng giúp Trung Quốc chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến cường độ cao tại khu vực Tây Bắc và những môi trường khắc nghiệt tương tự Trung Đông hoặc Trung Á. Đồng thời, đây cũng được xem là thông điệp thể hiện tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng của lực lượng không quân nước này trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/china-elite-fighter-trio-j20-j16-j10c
#J-20 #J-16 #J-10C #Không quân Trung Quốc #PLA Air Force #tiêm kích Trung Quốc

