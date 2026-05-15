Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga yêu cầu KamAZ phát triển xe bọc thép chở quân thế hệ mới

Quân sự - Thế giới

Nga yêu cầu KamAZ phát triển xe bọc thép chở quân thế hệ mới

KamAZ dự kiến ra mắt nguyên mẫu xe bọc thép vào 2026, sản xuất hàng loạt năm 2027 mở ra khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực quốc phòng đang phát triển của Nga.

Tuệ Minh
Nga đã thừa nhận rằng họ thiếu một loại xe bọc thép chở quân bánh lốp hiện đại và các mẫu xe đang sử dụng hiện nay đã lỗi thời. KamAZ, nhà sản xuất xe tải lớn nhất của Nga, trước đây đã sản xuất xe bọc thép và từng cố gắng tự chế tạo xe bọc thép chở quân (APC), hiện muốn sử dụng kinh nghiệm đó để giành được một phần các hợp đồng quốc phòng của Nga.
Nga đã thừa nhận rằng họ thiếu một loại xe bọc thép chở quân bánh lốp hiện đại và các mẫu xe đang sử dụng hiện nay đã lỗi thời. KamAZ, nhà sản xuất xe tải lớn nhất của Nga, trước đây đã sản xuất xe bọc thép và từng cố gắng tự chế tạo xe bọc thép chở quân (APC), hiện muốn sử dụng kinh nghiệm đó để giành được một phần các hợp đồng quốc phòng của Nga.
Do đó, KamAZ, một nhà sản xuất xe tải, đã tuyên bố đang phát triển một giải pháp thay thế riêng của mình. Giám đốc công ty đã đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, một nguyên mẫu sẽ được phát triển vào năm 2026, tiếp theo là thử nghiệm và dự kiến ​​sản xuất thử nghiệm sớm nhất vào năm 2027.
Do đó, KamAZ, một nhà sản xuất xe tải, đã tuyên bố đang phát triển một giải pháp thay thế riêng của mình. Giám đốc công ty đã đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, một nguyên mẫu sẽ được phát triển vào năm 2026, tiếp theo là thử nghiệm và dự kiến ​​sản xuất thử nghiệm sớm nhất vào năm 2027.
Việc công ty này tham gia vào lĩnh vực xe bọc thép chở quân phù hợp với xu hướng các công ty châu Âu hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng, một bước đi mà Mỹ cũng đang lên kế hoạch thực hiện.
Việc công ty này tham gia vào lĩnh vực xe bọc thép chở quân phù hợp với xu hướng các công ty châu Âu hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng, một bước đi mà Mỹ cũng đang lên kế hoạch thực hiện.
Cũng có ý kiến ​​cho rằng nhà sản xuất xe tải này thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất các loại xe bọc thép hoàn chỉnh. Do đó, toàn bộ tình huống này dường như là một nỗ lực của công ty nhằm giành được một phần các hợp đồng quốc phòng.
Cũng có ý kiến ​​cho rằng nhà sản xuất xe tải này thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất các loại xe bọc thép hoàn chỉnh. Do đó, toàn bộ tình huống này dường như là một nỗ lực của công ty nhằm giành được một phần các hợp đồng quốc phòng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng KamAZ đã thiết kế và sản xuất nhiều loại xe bọc thép khác nhau, bao gồm cả các loại xe thuộc lớp MRAP. Chúng bao gồm BPM-97 Vystrel, Typhoon-K và dòng xe KamAZ-53949, trong đó có các biến thể Typhoon 4x4, Typhoon-VDV và Linza.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng KamAZ đã thiết kế và sản xuất nhiều loại xe bọc thép khác nhau, bao gồm cả các loại xe thuộc lớp MRAP. Chúng bao gồm BPM-97 Vystrel, Typhoon-K và dòng xe KamAZ-53949, trong đó có các biến thể Typhoon 4x4, Typhoon-VDV và Linza.
Nguyên mẫu của KamAZ-63969 được ra mắt vào năm 2014, cách đây 12 năm. Nó cũng được gọi là Typhoon-K, nhưng về ngoại hình, nó trông giống xe bọc thép chở quân (APC) hơn là xe MRAP. Đồng thời, điều này cũng không giúp nó tìm được chỗ đứng riêng, bất chấp những nỗ lực tiếp thị nó như là xe trinh sát bức xạ RHM-9.
Nguyên mẫu của KamAZ-63969 được ra mắt vào năm 2014, cách đây 12 năm. Nó cũng được gọi là Typhoon-K, nhưng về ngoại hình, nó trông giống xe bọc thép chở quân (APC) hơn là xe MRAP. Đồng thời, điều này cũng không giúp nó tìm được chỗ đứng riêng, bất chấp những nỗ lực tiếp thị nó như là xe trinh sát bức xạ RHM-9.
Vì vậy, dù không đặc biệt thành công, công ty này vẫn có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, để vận chuyển nhân sự, nó sẽ thuận tiện hơn đáng kể so với BTR-82A, ít nhất là về khả năng tiếp cận từ phía sau so với cửa bên hiện tại.
Vì vậy, dù không đặc biệt thành công, công ty này vẫn có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, để vận chuyển nhân sự, nó sẽ thuận tiện hơn đáng kể so với BTR-82A, ít nhất là về khả năng tiếp cận từ phía sau so với cửa bên hiện tại.
Nga đã giới thiệu concept BTR-22 hiện đại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc sản xuất, vì chiếc xe này vẫn chỉ xuất hiện tại các triển lãm.
Nga đã giới thiệu concept BTR-22 hiện đại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc sản xuất, vì chiếc xe này vẫn chỉ xuất hiện tại các triển lãm.
Đồng thời, không nên loại trừ khả năng KamAZ chỉ đơn giản là đang cố gắng kiếm lợi từ tình hình hiện tại, vì công ty đang trải qua giai đoạn khó khăn. Năm 2024, công ty báo cáo lỗ , mặc dù nhà máy này là nhà sản xuất xe tải lớn nhất ở Nga. Điều quan trọng cần lưu ý là mảng sản xuất dân dụng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ​
Đồng thời, không nên loại trừ khả năng KamAZ chỉ đơn giản là đang cố gắng kiếm lợi từ tình hình hiện tại, vì công ty đang trải qua giai đoạn khó khăn. Năm 2024, công ty báo cáo lỗ , mặc dù nhà máy này là nhà sản xuất xe tải lớn nhất ở Nga. Điều quan trọng cần lưu ý là mảng sản xuất dân dụng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nếu công ty giành được hợp đồng sản xuất xe bọc thép chở quân, họ sẽ có thể duy trì hoạt động dây chuyền sản xuất và nhận được thêm vốn để tồn tại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là quân đội sẽ nhận được sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của họ.
Nếu công ty giành được hợp đồng sản xuất xe bọc thép chở quân, họ sẽ có thể duy trì hoạt động dây chuyền sản xuất và nhận được thêm vốn để tồn tại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là quân đội sẽ nhận được sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của họ.
Điều đáng chú ý là, do thiếu thông tin về các đơn đặt hàng cho xe bọc thép BTR-22, vốn có thiết kế động cơ đặt phía trước tiên tiến hơn, nên người ta nghi ngờ liệu KamAZ có đạt được kết quả tốt hơn hay không. Tuy nhiên, một cuộc gặp với tổng thống Nga có thể tác động đến tình hình và khơi dậy sự quan tâm từ Bộ Quốc phòng Nga.
Điều đáng chú ý là, do thiếu thông tin về các đơn đặt hàng cho xe bọc thép BTR-22, vốn có thiết kế động cơ đặt phía trước tiên tiến hơn, nên người ta nghi ngờ liệu KamAZ có đạt được kết quả tốt hơn hay không. Tuy nhiên, một cuộc gặp với tổng thống Nga có thể tác động đến tình hình và khơi dậy sự quan tâm từ Bộ Quốc phòng Nga.
Nguyên mẫu xe bọc thép BTR-22 được KamAZ mang đến các triển lãm quân sự gần đây. ​
Tuệ Minh
RIA, Defense News
#Phát triển xe bọc thép Nga #KamAZ và ngành quốc phòng #Xe bọc thép chở quân hiện đại #Thị trường quốc phòng Nga #Ý tưởng hợp tác quốc tế #Kinh nghiệm thiết kế xe bọc thép

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT