3 điều hòa di động đáng mua cho mùa nóng 2026

Không cần khoan tường hay lắp dàn nóng, các mẫu điều hòa di động dưới đây đang trở thành giải pháp “cứu nhiệt” cực tiện cho phòng trọ và căn hộ nhỏ.

Thiên Trang (TH)
Điều hòa di động đang trở thành xu hướng được nhiều người tìm kiếm trong mùa nóng 2026 nhờ ưu điểm không cần lắp đặt phức tạp, chỉ cần cắm điện là có thể sử dụng ngay trong phòng ngủ, phòng trọ hoặc văn phòng nhỏ.
Trong số các sản phẩm nổi bật hiện nay, Fujihome PAC12Pro Inverter gây chú ý nhờ thiết kế tích hợp cả cục nóng và cục lạnh trong cùng một thân máy, giúp người dùng không cần khoan đục tường hay kéo ống đồng như điều hòa treo tường truyền thống.
Với công suất làm lạnh 12.000 BTU, Fujihome PAC12Pro Inverter phù hợp cho không gian khoảng 25-30m², đồng thời công nghệ Inverter giúp máy vận hành ổn định hơn, giảm tình trạng bật tắt liên tục để tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng dài giờ.
Ngoài khả năng làm lạnh, mẫu điều hòa di động Fujihome còn hỗ trợ hút ẩm tới hơn 30 lít mỗi ngày và có bánh xe di chuyển linh hoạt giữa nhiều phòng khác nhau, rất phù hợp cho nhà thuê hoặc căn hộ không thể lắp điều hòa cố định.
Ở phân khúc nhỏ gọn hơn, Midea MPPF-10CRN1 hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị làm mát cơ bản cho phòng dưới 15m², với công suất khoảng 9.000 BTU và thiết kế tối giản dễ bố trí trong không gian hẹp.
Điểm đáng chú ý của Midea MPPF-10CRN1 là người dùng chỉ cần kết nối ống xả khí nóng ra ngoài cửa sổ là có thể sử dụng ngay, đồng thời máy còn tích hợp thêm chế độ ECO, quạt gió và ion lọc không khí để tăng trải nghiệm sử dụng hằng ngày.
Trong khi đó, Casper PC-12TL33 lại phù hợp với những người cần điều hòa di động công suất lớn hơn nhờ mức làm lạnh 12.000 BTU, đủ đáp ứng nhu cầu cho các căn phòng vừa phải mà không cần lắp đặt dàn nóng ngoài trời.
Dù chưa thể thay thế hoàn toàn điều hòa treo tường về hiệu suất và độ êm ái, các mẫu điều hòa di động như Fujihome PAC12Pro Inverter, Midea MPPF-10CRN1 hay Casper PC-12TL33 vẫn đang là giải pháp cực kỳ linh hoạt cho mùa hè, đặc biệt với người ở trọ, nhà thuê hoặc không gian không tiện cải tạo hệ thống điện lạnh cố định.
