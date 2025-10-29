Hà Nội

Sống Khỏe

Ung thư tuyến giáp ở trẻ nhỏ diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao

Ung thư tuyến giáp ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng thường diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao và thể bệnh phức tạp.

Thúy Nga

Nam bệnh nhi 13 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khi xuất hiện khối u lớn ở thùy phải tuyến giáp, phát triển nhanh chỉ trong vài tuần. Kết quả xét nghiệm tế bào học trước mổ cho thấy nghi ngờ ung thư tuyến giáp (nhóm V).

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là ung thư tuyến giáp tế bào ái toan - một thể bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 3 - 5% trong các thể ung thư tuyến giáp và có độ ác tính cao hơn so với các thể ung thư tuyến giáp thông thường.

13-tuoi.jpg
Khối u tuyến giáp kích thước lớn ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu Cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, ung thư tuyến giáp ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng thường diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao và thể bệnh phức tạp hơn.

Để chẩn đoán chính xác, ngoài xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học thường quy, đôi khi cần thực hiện xét nghiệm hóa mô miễn dịch hoặc phân tích phân tử chuyên sâu.

13-tuoi-1.jpg
Kết quả xét nghiệm tuyến giáp của bệnh nhi - Ảnh BVCC

Vì vậy, việc phẫu thuật sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp xác định chính xác thể bệnh mà còn giúp bác sĩ lựa chọn phạm vi phẫu thuật phù hợp - vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn một phần tuyến giáp để duy trì chức năng nội tiết của trẻ.

Phẫu thuật tuyến giáp ở trẻ em là một thách thức lớn đối với các phẫu thuật viên. Ở những trường hợp khối u lớn, cấu trúc giải phẫu vùng cổ thường bị biến đổi, các thành phần quan trọng như dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp rất nhỏ, nhạy cảm, khiến nguy cơ chảy máu hoặc tổn thương cao hơn so với người lớn.

Nhờ được can thiệp kịp thời và xử lý bài bản, bệnh nhi đã được loại bỏ hoàn toàn khối u, bảo tồn được một thùy tuyến giáp. Hậu phẫu bé hồi phục tốt, giọng nói vẫn trong trẻo và tiên lượng điều trị khả quan.

Sống Khỏe

Cô gái bay từ Mỹ về Việt Nam mổ ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng

Các bác sĩ bóc tách được 45 hạch, trong đó có 26 hạch di căn ở bệnh nhân 30 tuổi bị ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng phẫu thuật.

Sau khi mổ cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ tại một bệnh viện ở TP HCM 8 tháng trước, người phụ nữ, 30 tuổi trở lại Mỹ làm việc. Khi có triệu chứng bất thường nghi ung thư tái phát, chị về Việt Nam kiểm tra.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tuyến giáp của nữ bệnh nhân có nhiều hạch, trong đó hạch ở cổ trái kích thước 1,5-2 cm, hạch cổ phải 1-1,5 cm. Ngoài ra còn có các khối hạch nhỏ 5-7 mm ở trung tâm cổ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Không có triệu chứng, phát hiện ung thư tuyến giáp 2 bên kèm hạch cổ

Ung thư tuyến giáp tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn sớm, khiến người bệnh dễ bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư nội tiết phổ biến, với tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở nữ giới. Bệnh thường tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn sớm, khiến người bệnh dễ dàng chủ quan và bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.

Theo thống kê tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) năm 2023, ung thư tuyến giáp là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới đến khám (hơn 30%), vượt trên các bệnh lý ung thư thường gặp khác như vú, phổi, đại tràng và dạ dày.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ khám sức khỏe tổng quát

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư tuyến nội tiết phổ biến nhất, trong đó ung thư tuyến giáp thể nhú có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm.

Không có triệu chứng vẫn phát hiện ung thư

Trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị H.T.L. (43 tuổi, tỉnh Tây Ninh) được siêu âm tuyến giáp kiểm tra thì phát hiện bị ung thư tuyến giáp thể nhú, cho dù trước đó chị hoàn toàn không có triệu chứng gì bất thường. Chị đã thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ bướu giáp, ngăn chặn khối u xâm lấn.

Xem chi tiết

