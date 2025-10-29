Ung thư tuyến giáp ở trẻ nhỏ diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao

Nam bệnh nhi 13 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khi xuất hiện khối u lớn ở thùy phải tuyến giáp, phát triển nhanh chỉ trong vài tuần. Kết quả xét nghiệm tế bào học trước mổ cho thấy nghi ngờ ung thư tuyến giáp (nhóm V).

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là ung thư tuyến giáp tế bào ái toan - một thể bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 3 - 5% trong các thể ung thư tuyến giáp và có độ ác tính cao hơn so với các thể ung thư tuyến giáp thông thường.

Khối u tuyến giáp kích thước lớn ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu Cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, ung thư tuyến giáp ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng thường diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao và thể bệnh phức tạp hơn.

Để chẩn đoán chính xác, ngoài xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học thường quy, đôi khi cần thực hiện xét nghiệm hóa mô miễn dịch hoặc phân tích phân tử chuyên sâu.

Kết quả xét nghiệm tuyến giáp của bệnh nhi - Ảnh BVCC

Vì vậy, việc phẫu thuật sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp xác định chính xác thể bệnh mà còn giúp bác sĩ lựa chọn phạm vi phẫu thuật phù hợp - vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn một phần tuyến giáp để duy trì chức năng nội tiết của trẻ.