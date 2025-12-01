Hà Nội

Cảnh báo khẩn, bật ngay bảo mật iPhone và Android

Số hóa

Cảnh báo khẩn, bật ngay bảo mật iPhone và Android

CISA cảnh báo phần mềm gián điệp có thể đọc lén tin nhắn, khuyên người dùng iPhone và Android bật ngay tính năng bảo mật.

Thiên Trang (TH)
Phần mềm gián điệp Sturnus được phát hiện có khả năng vượt mã hóa trên Signal, Telegram và WhatsApp.
Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) cảnh báo nhiều tác nhân mạng đang khai thác công cụ này để nhắm vào người dùng smartphone.
Báo cáo cho thấy phạm vi mục tiêu rất rộng, từ nhà báo, chính trị gia đến người dùng phổ thông.
Người dùng iPhone được khuyến nghị bật Lockdown Mode và tắt gửi tin nhắn dưới dạng SMS.
Apple iCloud Private Relay giúp bảo vệ truy vấn DNS, đồng thời cần rà soát quyền ứng dụng.
Với Android, nên chọn thiết bị hỗ trợ bảo mật lâu dài và bật mã hóa đầu cuối cho RCS.
Người dùng Android cũng cần thiết lập Private DNS, bật Chrome bảo vệ nâng cao và Google Play Protect.
CISA nhấn mạnh mọi người nên chủ động bảo vệ thiết bị vì bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu.
Thiên Trang (TH)
