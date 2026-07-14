Tiếp tục xảy ra đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Thêm một người đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi khi trước đó diễn ra một vụ khiến 2 người chết và một trẻ mất tích.

Tối 14/7, lãnh UBND xã An Phú thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một đuối nước khi tắm biển, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, trong lúc tắm biển, em Đ.T.Đ (13 tuổi, trú thôn Phổ Trung, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h15 cùng ngày, em Đ.T.Đ. (13 tuổi, trú thôn Phổ Trung, xã An Phú) cùng nhóm bạn đi đá bóng rồi rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực bờ kè gần thôn Phổ Trung. Trong lúc tắm, em Đ. không may bị sóng lớn cuốn trôi.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người bị đuối nước tại xã An Phú.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng biên phòng, công an cùng người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do biển động mạnh, sóng lớn, gió to và việc tìm kiếm diễn ra trong đêm, điều kiện ánh sáng hạn chế nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn

Theo chính quyền địa phương, người dân thường tắm biển tại khu vực bờ kè thôn Tân An. Trong chiều cùng ngày, nhóm thiếu niên lại di chuyển đến đoạn cuối bờ kè giáp thôn Phổ Trung, cách đó khoảng 600m để tắm. Thời điểm xảy ra vụ việc, biển có gió lớn, sóng mạnh.

Được biết, liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra những vụ đuối nước khi tắm biển khiến nhiều người tử vong.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà B.T.T. (67 tuổi), bà L.T.C. (60 tuổi) và cháu V.V.T.N. (5 tuổi, cháu ngoại bà C.) cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2 thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày (12/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà T. và bà C. Còn đến rạng sáng 14/7, thi thể cháu N. mới được tìm thấy.