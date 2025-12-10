Ukraine triển khai tháp pháo phòng không dẫn đường bằng AI

Hà Nội

Quân sự

UNITED24 cho biết, tháp pháo Sky Sentinel do AI dẫn đường hiện đã được triển khai sau khi tiêu diệt sáu UAV Shahed trong quá trình thử nghiệm chiến đấu.

Thiên Đăng
Theo thông báo từ Nền tảng gây quỹ UNITED24 của Ukraine, một tháp pháo phòng không tự động mới được tài trợ thông qua chiến dịch chung của UNITED24 và NAFO hiện đã sẵn sàng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Ảnh: @UNITED24.
Hệ thống này được gọi là Sky Sentinel, được tài trợ như một phần của nỗ lực gây quỹ Dark Night và nó đã hoàn thành các thử nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến. Ảnh: @UNITED24.
Trong một tuyên bố, UNITED24 cho biết: “Sky Sentinel sẽ bảo vệ Ukraine — khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Nga”. Ảnh: @UNITED24.
Theo ghi nhận của tổ chức này, Sky Sentinel là một tháp pháo tự động được điều khiển bằng AI. Ảnh: @UNITED24.
Nó do các kỹ sư Ukraine thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không với độ chính xác cao và cần rất ít thao tác của người vận hành. Ảnh: @UNITED24.
Nền tảng Sky Sentinel này sử dụng công nghệ nhận dạng mục tiêu tự động, theo dõi chính xác và cơ chế bắn ổn định để đánh chặn máy bay địch trong khu vực giao tranh. Ảnh: @UNITED24.
Theo thông báo, hệ thống Sky Sentinel đã chứng minh được hiệu suất vận hành cực kỳ mạnh mẽ trên chiến trường. Ảnh: @UNITED24.
Tháp pháo đã tiêu diệt thành công sáu máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed trong quá trình đánh giá chiến đấu. Ảnh: @UNITED24.
Sky Sentinel còn được các đơn vị thử nghiệm đặt biệt danh là "thợ săn Shahed". Ảnh: @UNITED24.
Sky Sentinel được chế tạo để vô hiệu hóa không chỉ máy bay không người lái Shahed, mà còn cả các UAV thương mại nhỏ hơn, các mục tiêu loại tên lửa hành trình lớn hơn, và các mối đe dọa tầm thấp khác thường được sử dụng trong các chiến dịch tấn công ban đêm của Nga. Ảnh: @UNITED24.
Có thể thấy, quân đội Ukraine ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống tự động và bán tự động để củng cố phòng không tầm ngắn, sau khi Nga mở rộng sử dụng máy bay không người lái tự sát và tên lửa hành trình bay thấp. Ảnh: @UNITED24.
Các hệ thống như Sky Sentinel được thiết kế để hoạt động liên tục, phát hiện các mối đe dọa vào ban đêm, hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, và tấn công mục tiêu mà không khiến binh lính phải hứng chịu hỏa lực trực tiếp hoặc va chạm với mảnh vỡ. Ảnh: @UNITED24.
Thiên Đăng
Defence-Blog
