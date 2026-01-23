UFO truyền mã cảnh báo sống còn cho nhân loại

Một lính Mỹ khẳng định UFO đã truyền mã nhị phân vào tâm trí, hé lộ cảnh báo sống còn cho nhân loại.

Một trong những vụ chạm trán UFO nổi tiếng nhất trong lịch sử – sự kiện Rừng Rendlesham năm 1980 – đang thu hút sự chú ý trở lại sau khi một trung sĩ Mỹ khẳng định đã nhận được thông điệp mã nhị phân bí ẩn liên quan đến vụ việc.

Trung sĩ Jim Penniston, cảnh sát an ninh Không quân Mỹ đóng tại căn cứ RAF Bentwaters và RAF Woodbridge (Suffolk, Anh), cho biết ông đã tiếp cận một vật thể hạ cánh có hình tam giác, bề mặt kim loại đen mờ như kính.

Ông ước lượng vật thể cao khoảng 2,7 mét và rộng 2,7 mét ở phần đáy, không có càng đáp nhưng đứng trên các chân cố định.

Sau sự kiện, Penniston khẳng định mình nhận được một chuỗi mã nhị phân dài 16 trang, toàn số 0 và 1, được truyền trực tiếp vào tâm trí.

Khi giải mã, chuỗi này hiện ra những cụm từ tiếng Anh tạm dịch: “Khám phá nhân loại tiếp diễn vượt qua năm 8100. Tiến hóa không phải lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc cho sự sống còn của hành tinh. Cuộc thức tỉnh vĩ đại đang đến gần. Ý thức phải mở rộng nếu không mắt xích sẽ tan vỡ… năm khởi nguồn: 8100. Tọa độ trở về được niêm phong trong những viên đá cổ xưa. Tiến lên hoặc diệt vong. Sự lựa chọn là ngay lúc này.”

Nội dung này được nhiều người diễn giải là lời cảnh báo về sự sống còn của nhân loại, thậm chí ám chỉ nguồn gốc từ năm 8100.

“Roswell của Anh” và những bằng chứng gây tranh cãi

Sự kiện Rendlesham thường được gọi là “Roswell của Anh” vì mức độ tài liệu và tranh cãi lớn. Khác với nhiều vụ UFO khác, nhân chứng không chỉ thấy ánh sáng trên bầu trời mà khẳng định vật thể đã hạ cánh. Nhiều sĩ quan Mỹ đã ghi âm quan sát, tạo thành hồ sơ chính thức còn lưu giữ đến nay.

Đại tá Charles Halt, Phó chỉ huy căn cứ, từng viết trong bản ghi nhớ: “Trong rừng Rendlesham, đội an ninh quan sát thấy một ánh sáng đỏ như con mắt lớn di chuyển giữa các cây. Sau vài phút, vật thể bắt đầu nhỏ giọt thứ gì đó giống kim loại nóng chảy.”

Nhiều năm sau, Penniston tiếp tục công bố 16 trang mã nhị phân viết tay, khẳng định thông tin được truyền trực tiếp vào đầu ông.

Khi giải mã, ngoài cụm từ “Origin Year 8100”, còn xuất hiện tọa độ trỏ tới các địa điểm cổ xưa trên thế giới. Một số người tin rằng đây không phải người ngoài hành tinh, mà là du khách thời gian – có thể chính con người từ tương lai quay về để cảnh báo.

Cảnh sát Brian Cresswell thuộc Sở cảnh sát Suffolk đang kiểm tra một tam giác các dấu hiệu cùng với Đại úy Mike Verrano trong Rừng Rendlesham sau khi trời sáng vào ngày 26/12 /1980.

Lời chứng mới và giả thuyết về công nghệ Chiến tranh Lạnh

Nhà làm phim Mark Christopher Lee, vốn là người hoài nghi, cho biết ông cũng trải qua hiện tượng tương tự khi quay phim tài liệu tại Rendlesham.

Trong lúc ghi hình, nhóm của ông gặp nhiễu điện tử, máy đo từ trường tăng vọt, đồng thời xuất hiện các quả cầu ánh sáng. Sau đó, Lee khẳng định mình nhìn thấy chuỗi số nhị phân trong đầu, và khi dịch ra, nội dung trùng khớp với thông điệp Penniston từng nhận.

Lee cho rằng sự kiện có thể liên quan đến thử nghiệm vũ khí bí mật thời Chiến tranh Lạnh tại các cơ sở gần đó như Orford Ness hay Martlesham Heath, vốn nổi tiếng với nghiên cứu radar và vũ khí.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không tìm được lời giải thích khoa học hợp lý cho hiện tượng đã trải qua.

Trong khi đó, những người hoài nghi cho rằng dấu vết hạ cánh chỉ là hang thỏ, ánh sáng chớp có thể đến từ hải đăng hoặc hoạt động quân sự. Họ nhấn mạnh yếu tố căng thẳng, bóng tối và kỳ vọng đã ảnh hưởng đến nhận thức của nhân chứng.

Dù vậy, với những lời chứng mới và chuỗi mã nhị phân bí ẩn, vụ Rendlesham tiếp tục là một trong những bí ẩn UFO gây tranh luận nhiều nhất, đặt ra câu hỏi: liệu đây là bằng chứng về người ngoài hành tinh, du khách thời gian, hay chỉ là công nghệ tuyệt mật của thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Theo Daily Mail