Hà Nội

Bí mật lịch sử của ngôi chùa được ví như đóa sen thanh tịnh của Thăng Long

Kho tri thức

Bí mật lịch sử của ngôi chùa được ví như đóa sen thanh tịnh của Thăng Long

Nằm giữa phố phường nhộn nhịp của Hà Nội, chùa Liên Phái lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử và văn hóa của kinh thành Thăng Long xưa.

Quốc Lê
Khởi nguồn từ phủ đệ của một danh tăng triều Lê. Chùa Liên Phái được dựng trên nền phủ đệ của Thiền sư Liên Tông (tục danh Lê Đình Nghiêm), một cao tăng thế kỷ 18, người có ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Bắc Hà thời Lê – Trịnh.
Là tổ đình của phái Liên Tông tại Việt Nam. Không chỉ là một ngôi chùa làng, chùa Liên Phái còn được xem là tổ đình của dòng thiền Liên Tông, góp phần định hình sinh hoạt Phật giáo mang màu sắc nhập thế ở miền Bắc.
Tên chùa gắn với lý tưởng “liên hoa”. “Liên Phái” mang ý nghĩa dòng phái hoa sen, biểu trưng cho sự thanh tịnh, giác ngộ giữa đời thường, phản ánh tư tưởng tu hành không tách rời xã hội.
Từng nằm trong không gian ao hồ rộng lớn. Ít người biết rằng khu vực quanh chùa xưa kia là vùng ao hồ, đầm nước thuộc tổng Hậu Nghiêm, tạo nên cảnh quan “tiền thủy hậu tự” hiếm gặp trong đô thị Hà Nội ngày nay.
Có mối liên hệ với hoàng tộc và trí thức Nho học. Ngay từ khi hình thành, chùa đã nhận được sự ủng hộ của giới quan lại, sĩ phu và hoàng thân quốc thích, phản ánh vị thế đặc biệt của Phật giáo trong đời sống tinh thần kinh kỳ.
Kiến trúc mang dấu ấn nhiều lần trùng tu. Các hạng mục như tam quan, tiền đường, thượng điện mang phong cách kiến trúc chồng lớp, cho thấy chùa đã trải qua nhiều đợt tu sửa từ thời Lê, Nguyễn đến hiện đại.
Là nơi lưu giữ nhiều pháp khí cổ. Trong chùa còn bảo tồn chuông đồng, bia đá và tượng Phật có niên đại hàng trăm năm, cung cấp tư liệu quý cho nghiên cứu lịch sử Phật giáo Thăng Long - Hà Nội.
Gắn với đời sống tín ngưỡng của cư dân. Ngày nay, chùa Liên Phái vẫn là điểm tựa tâm linh của người dân thủ đô, đặc biệt vào các dịp lễ lớn.
Là chứng nhân cho quá trình đô thị hóa Hà Nội. Từ một ngôi chùa ven ao hồ ngoại thành, chùa Liên Phái nay nằm giữa lòng thành phố, trở thành dấu mốc sống động cho sự biến đổi không gian và văn hóa của Hà Nội qua nhiều thế kỷ.
Quốc Lê
