Kho tri thức

Dấu ấn 3.300 năm của nền văn minh Dilmun trên mặt nạ gốm sứ cổ

Mặt nạ gốm sứ 3.300 năm tuổi được tìm thấy ở Bahrain trong một ngôi mộ thuộc nền văn minh Dilmun.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Nền văn minh Dilmun nằm ở phía Đông bán đảo Ả Rập, trên Vịnh Ba Tư, bao gồm Bahrain, Kuwait ngày nay và một phần của Ả Rập Xê Út. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Dilmun kiểm soát các tuyến đường thương mại vùng Vịnh Ba Tư nối liền Mesopotamia với nền văn minh thung lũng Indus, và các tấm bảng chữ hình nêm Sumer cổ đại đã đề cập đến Dilmun như một đối tác thương mại quan trọng. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Mới đây, khi tiến hành khai quật tại địa điểm Al-Hillah ở miền nam Bahrain thuộc Vịnh Ba Tư, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Iraq ở Baghdad bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Đó là một ngôi mộ chứa hài cốt của hai người phụ nữ và một trẻ sơ sinh thuộc nền văn minh Dilmun kể trên. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Tuy nhiên, điều gây sốc các chuyên gia là trong ngôi mộ này, họ còn tìm thấy một chiếc mặt nạ gốm sứ quý hiếm. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Chiếc mặt nạ mô tả khuôn mặt một phụ nữ với dải băng đô, vòng cổ và khuyên tai, mặt dây chuyền được khảm những mảnh vỏ sò. Đôi mắt to hình quả hạnh, đường viền mắt và lông mày cũng được khắc họa rõ nét. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Chiếc mặt nạ gốm này có niên đại khoảng 3.300 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Các chuyên gia hầu như chưa thể nghiên cứu chuyên sâu về chiếc mặt nạ gốm này, cũng như cách nó được sử dụng ở Dilmun. Ảnh: @Bảo tàng Iraq.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
