Chân dung nhân vật sống thọ nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc

Nếu xét trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của Thủy Hử, thì nhân vật sống thọ nhất được đa số tài liệu và giới nghiên cứu thống nhất là An Đạo Toàn.

An Đạo Toàn, ngoại hiệu Thần Y, là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Trong bảng xếp hạng 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc, ông đứng ở vị trí thứ 56, thuộc hàng sao Địa Sát, được sao Địa Linh Tinh chiếu mệnh. Nếu nhìn thuần túy về võ công, chiến tích hay hào khí giang hồ, An Đạo Toàn không phải nhân vật nổi bật. Nhưng nếu xét về hậu vận, con đường đời sau khi “tan cuộc Lương Sơn”, thì ông lại được xem là người có kết cục tốt đẹp và được cho là sống thọ nhất trong toàn bộ 108 anh hùng.

An Đạo Toàn xuất thân là một thầy thuốc dân gian ở Kiện Khang Phủ, tức vùng Nam Kinh ngày nay. Sinh ra trong một gia đình nhiều đời hành nghề y, ông thừa hưởng y thuật gia truyền và sớm nổi danh với khả năng chữa khỏi nhiều chứng bệnh hiểm nghèo. Trong Thủy Hử, An Đạo Toàn được mô tả là “thần y”, không chỉ vì tay nghề cao mà còn bởi sự am hiểu sâu sắc về cơ thể con người, biết kết hợp thuốc men, châm cứu và điều dưỡng. Chính năng lực chuyên môn này đã khiến ông trở thành nhân vật không thể thay thế trong tập thể Lương Sơn Bạc về sau.

Nhân vật An Đạo Toàn. Ảnh: Chat GPT.

Cơ duyên để An Đạo Toàn bước vào thế giới Lương Sơn Bạc lại không hề quang minh chính đại. Trong trận vây đánh Đại Danh Phủ, Tống Giang đột nhiên mắc bệnh nặng, sau lưng nổi mụn nhọt đau đớn đến mức không thể điều binh khiển tướng. Trương Thuận được giới thiệu đến tìm An Đạo Toàn từ Kiện Khang về chữa trị. Trên đường đi, Trương Thuận gặp biến cố tại bến Tầm Dương, bị lái đò Trương Vượng và đồng bọn cướp của, trói rồi quăng xuống sông. Nhờ giỏi bơi lội, Trương Thuận thoát chết, mang theo mối hận trong lòng. Khi đến nhà An Đạo Toàn, Trương Thuận nhiều lần thuyết phục nhưng không thành, bởi An Đạo Toàn còn vướng bận với người tình là đào hát Lý Xảo Nô, lại không hề muốn dính líu đến giặc cướp.

Biến cố xảy ra trong một đêm mưa tuyết khi Trương Vượng lẻn vào nhà An Đạo Toàn tư tình với Lý Xảo Nô, rồi ra tay giết chết nàng cùng người nhà. Trương Thuận chứng kiến toàn bộ sự việc, bèn trét máu lên tường, viết rằng hung thủ là An Đạo Toàn, buộc vị thần y rơi vào thế không còn đường lui. Trên đường về Lương Sơn Bạc, Trương Thuận trả thù bằng cách trói Trương Vượng rồi quăng xuống sông, y như cách hắn từng làm với mình. Bằng một chuỗi biến cố đầy tính cưỡng ép, An Đạo Toàn từ một lang trung dân dã đã bị kéo vào hàng ngũ Lương Sơn Bạc, hoàn toàn không xuất phát từ chí hướng anh hùng hay nghĩa khí giang hồ.

Tại Lương Sơn Bạc, An Đạo Toàn nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Ông chữa khỏi căn bệnh hiểm cho Tống Giang, từ đó được vị thủ lĩnh tối cao đặc biệt tin cậy. Khi phân định ngôi thứ, An Đạo Toàn xếp thứ 56 trong 108 đầu lĩnh, giữ chức Chưởng quản giám tạo chư sự đầu lĩnh, chuyên trị y tật nội ngoại khoa cho toàn quân. Trong một tập thể luôn sống giữa ranh giới sinh tử, sự hiện diện của một thầy thuốc giỏi như An Đạo Toàn mang ý nghĩa sống còn. Ông không chỉ chữa trị vết thương mà còn chăm lo điều dưỡng, giúp nhiều đầu lĩnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau những trận chiến ác liệt.

Tuy nhiên, An Đạo Toàn chưa bao giờ thực sự hòa mình vào lý tưởng “thay trời hành đạo”. Ông không say mê chiến công, cũng không hứng thú với đại nghĩa. Với An Đạo Toàn, Lương Sơn Bạc giống như một nơi để ông phát huy sở trường và bảo toàn bản thân hơn là một chốn gửi gắm sinh mệnh. Chính sự “lệch pha” này lại vô tình trở thành lợi thế, giúp ông tránh xa nhiều bi kịch đẫm máu mà các anh hùng khác phải gánh chịu.

Bước ngoặt quyết định đến trong chiến dịch bình Phương Lạp. Trước trận đánh cuối cùng ở Hàng Châu, An Đạo Toàn nhận thánh chỉ triệu về kinh đô Đông Kinh chữa bệnh cho hoàng đế nhà Tống, dù bệnh tình không quá nguy kịch. Sự vắng mặt của ông trong giai đoạn ác liệt nhất của chiến dịch được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều đầu lĩnh Lương Sơn Bạc tử trận do không được cứu chữa kịp thời. Trái lại, An Đạo Toàn rời khỏi chiến trường đúng lúc, thoát khỏi cơn bão máu lửa đã cướp đi sinh mạng của phần lớn huynh đệ.

Tại Đông Kinh, An Đạo Toàn nhanh chóng khẳng định tài năng trước triều đình. Ông được phong làm Thái Y Kim Tử, trở thành ngự y trong cung, sống suốt đời tại kinh đô trong vinh hoa và an ổn. So với Tống Giang bị đầu độc, Lư Tuấn Nghĩa chết uất ức, hay Võ Tòng tàn phế phải xuất gia, hậu vận của An Đạo Toàn rõ ràng là tốt đẹp hơn hẳn. Trong logic của tiểu thuyết, ông cũng là nhân vật hiếm hoi không bị mô tả cái chết, qua đó được xem là người sống thọ nhất trong 108 anh hùng.

Ở dị bản Đãng Khấu Chí, An Đạo Toàn lại có kết cục bi thảm vì bệnh tật và sai lầm trong chẩn đoán. Tuy nhiên, dị bản này mang tính phê phán đạo đức mạnh mẽ và không phải kết cục được chấp nhận rộng rãi nhất. Trong mạch Thủy Hử phổ biến, hình tượng An Đạo Toàn như một ngoại lệ của tư tưởng “nhân quả báo ứng”. Một người từng tham tiền, háo sắc, bị ép nhập bọn, lại không chết trận, không bị thanh trừng, thậm chí còn bước vào chốn quyền quý.

Chính sự đối lập này khiến An Đạo Toàn trở thành nhân vật gây nhiều tranh luận. Nhưng nếu nhìn kỹ, hậu vận tốt đẹp của ông không hoàn toàn là may mắn. Đó là kết quả của việc nắm vững một kỹ năng không thể thay thế, biết chọn thời điểm rút lui và tránh xa vòng xoáy bạo lực. Câu chuyện của An Đạo Toàn cho thấy trong thế giới Thủy Hử, không chỉ có đao kiếm và nghĩa khí mới quyết định số phận. Đôi khi, tri thức, sự tỉnh táo và khả năng tự bảo toàn mới là chìa khóa dẫn đến một cái kết an lành, thậm chí trường thọ, giữa một tập thể mà phần lớn đều phải trả giá bằng sinh mệnh.