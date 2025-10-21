Hà Nội

UAV Nga phá hủy pháo tự hành 3,2 triệu USD của Ukraine

Quân sự

UAV Nga phá hủy pháo tự hành 3,2 triệu USD của Ukraine

Pháo tự hành 2S22 Bogdana có giá hơn 3,2 triệu triệu USD của quân đội Ukraine vừa mới ra khỏi hầm để khai hỏa đã bị UAV FPV Nga “bắt quả tang" và thiêu rụi.

Tiến Minh
Theo kênh Telegram LOSTARMOR đưa tin, gần khu vực Andriivka ở tỉnh Kharkov, UAV FPV của quân đội Nga (RFAF) đã phá hủy một khẩu pháo tự hành bánh hơi 2S22 Bogdana của quân đội Ukraine (AFU), ngay khi nó vừa chui ra khỏi hầm trú ẩn ngụy trang và vừa khai hỏa vào vị trí của quân Nga.
Chiếc UAV FPV điều khiển bằng cáp quang của RFAF đã “bắt quả tang” khẩu Bogdana khi nó vừa ra khỏi hầm, định thực hiện chiến thuật “bắn và chạy” và tấn công thẳng vào giá pháo. Còn chiếc UAV FPV thứ hai đã tấn công thẳng vào thùng nhiên liệu, khiến khẩu pháo bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn.
Bohdana 2S22 là loại pháo tự hành bánh lốp có cỡ nòng 155mm, do ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển, để trang bị cho AFU, bao gồm một khẩu pháo chính 155mm, được cho là có tầm bắn 40-50km, được lắp trên khung gầm xe tải cơ động cao KrAZ 63221 6×6 do AutoKrAZ sản xuất, hoặc khung gầm Tatra T815-7 do công ty Tatra của Séc sản xuất.
Nguồn tài chính để Ukraine hoàn thiện lô pháo Bohdana 2S22 đầu tiên với số lượng 18 khẩu, do các nước phương Tây, đứng đầu là Đan Mạch cung cấp vào giữa năm 2024. Như vậy Đan Mạch đã trở thành quốc gia NATO đầu tiên tài trợ trực tiếp cho việc sản xuất vũ khí và đạn pháo của Ukraine.
Nguyên mẫu đầu tiên của pháo tự hành bành hơi 2S22 Bohdana 155 mm đã được Ukraine giới thiệu tới công chúng trong cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập của Ukraine, được tổ chức tại thủ đô Kiev vào tháng 8/2018. Nhưng sau đó do thiếu kinh phí, nên Ukraine không thể sửa chữa lỗi và tổ chức sản xuất loạt để trang bị cho AFU.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, trích dẫn một bài báo của tờ Washington Post, Cơ quan mua sắm quốc phòng (DPA) Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết việc tăng sản lượng là có thể "nhờ sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu" đang đầu tư vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Với sự giúp đỡ tài chính của phương Tây và do yêu cầu của chiến trường, DPA có thể cung cấp hơn 20 khẩu 2S22 Bohdana mỗi tháng. Nhưng một nguồn tin khác cho biết, công ty Army Technology đã cung cấp tới 36 khẩu 2S22 một tháng cho AFU.
Phóng viên chiến trường của tờ ArmyInform đã đánh giá rất tích cực khẩu pháo tự hành 2S22 Bohdana, sau khi phỏng vấn các binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh số 48, được trang bị pháo 2S22 Bohdana, cho biết pháo có độ chính xác cao hơn cả pháo tự hành PzH 2000 của Đức, cũng như loại 2S7 Pion cỡ 203 mm sản xuất dưới thời Liên Xô.
Theo đặc điểm kỹ chiến thuật được công bố và kết quả sử dụng ngoài thực địa, pháo tự hành Bogdana có tầm bắn lên tới 42 km khi sử dụng đạn nổ thường, và lên tới 60 km khi bắn đạn tăng tầm lắp động cơ rocket. Cần lưu ý, dữ liệu cụ thể về độ chính xác và tầm bắn của pháo tự hành bánh lốp Bogdana ngoài thực địa vẫn chưa được tiết lộ chính thức.
Nhưng đã có nhiều báo cáo từ chiến trường về việc Bogdana bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đạn thứ hai. Trong quá trình chiến đấu ở khu vực Donetsk, pháo 2S22 Bogdana đã tấn công mục tiêu cách xa 30 km, phá hủy nhiều mục tiêu như sở chỉ huy, trận địa pháo, điểm tập kết xe thiết giáp của Nga...
Sức cơ động của pháo tự hành 2S22 Bogdana cũng rất ấn tượng, nhờ sử dụng khung gầm bánh hơi, rất phù hợp với chiến thuật “bắn và chạy”, tránh bị quân Nga phản pháo, ngoài ra dự trữ nhiên liệu của xe tới 300 km trên đường địa hình, tốc độ di chuyển trên đường nhựa lên tới 80 km/h, trọng lượng chiến đấu 28 tấn.
Theo quảng cáo của quân đội Ukraine, khả năng sống sót của pháo Bogdana cũng rất ấn tượng, khi một trong các tổ hợp đã chịu được đòn tấn công của 5 UAV FPV Nga, khi chúng đánh vào cabin bọc thép; ngoài ra khung gầm còn có khả năng chịu được một vụ nổ của mìn chống tăng lên tới 10 kg.
Tuy nhiên trên thực tế đã có nhiều video của Nga đã đưa tin về việc tiêu diệt các đơn vị pháo binh của Ukraine ở vùng Kharkov vào tháng 3. Vào thời điểm đó, quân của Cụm quân phía Bắc RFAF đã phá hủy các khẩu pháo của Ukraine giấu trong rừng bằng UAV tự sát lảng vảng Lancet và các khẩu pháo bị vũ khí này đánh trúng đều bị phá hủy.
Vào đầu tháng 1/2025, cũng tại khu vực Kharkov, một pháo tự hành Bogdana của Ukraine đã bị phá hủy bằng UAV FPV, thông tin này cũng được Bộ Quốc phòng Nga báo cáo. Lần này, công trạng thuộc về quân của Cụm quân phía Tây RFAF.
Trên thực tế, trinh sát của Nga đã phát hiện ra khẩu pháo 2S22 Bogdana được quân Ukraine ngụy trang cẩn thận trong rừng. Như những lần trước, lần này, một UAV đã tấn công trực diện vào khẩu pháo làm nó tê liệt, tiếp theo một UAV FPV khác tấn công vào vị trí hiểm yếu, khiến khẩu pháo giá hơn 3,2 triệu USD của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
UAV FPV “bắt quả tang” khẩu 2S22 Bogdana khi nó vừa ra khỏi hầm và thiêu rụi. (Nguồn Military Review).
