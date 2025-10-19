Hà Nội

Không quân Nga lập kỷ lục thả số lượng bom có điều khiển trong một ngày

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã lập kỷ lục về số lượng bom có điều khiển được sử dụng trong một ngày.

Tiến Minh
Vào ngày 18/10, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã lập kỷ lục về số lượng bom lượn có điều khiển (KAB) được sử dụng trong một ngày trên chiến trường Ukraine, với tổng số 268 quả. Thông tin này được nêu trong báo cáo tính đến 8 giờ sáng ngày 18/10, do Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine công bố.
Truyền thông Ukraine đưa tin rằng trong 24 giờ qua, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã sử dụng nhiều bom lượn hơn bất kỳ ngày nào khác trong toàn bộ cuộc xung đột. “Theo thông tin cập nhật, ngày hôm qua, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện 109 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 268 quả bom dẫn đường” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố.
Cụ thể, tuyên bố này đề cập đến các cuộc tấn công của bom có điều khiển (KAB) vào các mục tiêu ở tỉnh Sumy. “Khi quân đội Ukraine không còn vũ khí gì để có thể làm khó với máy bay Su-34, thì tất cả những gì còn lại là ghi lại những thành tích mới của kẻ thù”; một công dân Ukraine đã bình luận về báo cáo trên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.
Ngoài bom KAB, Quân đội Nga (RFAF) cũng đã sử dụng hơn sáu nghìn UAV FPV trong các cuộc tấn công. Tổng cộng, trong 24 giờ qua, đã ghi nhận 128 cuộc giao tranh trên tiền tuyến và gần năm nghìn cuộc tấn công vào các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và các mục tiêu khác, trong đó 117 cuộc được thực hiện bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS).
Trong khi đó, AFU cũng thông báo rằng, họ đã tấn công bảy khu vực tập trung quân, vũ khí và thiết bị quân sự của RFAF. Máy bay chiến đấu của AFU cũng đang cố gắng sử dụng bom dẫn đường, nhưng với số lượng ít hơn nhiều và ít thành công hơn.
Trước đó trên mạng Internet cũng có đoạn video về việc máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga, đã thực hiện một cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển UMPK, vào một cây cầu ở làng Pokrovskoe, vùng Dnipropetrovsk.
Pokrovskoe là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine ở phía đông tỉnh Dnepropetrovsk, nơi Ukraine duy trì các tuyến tiếp tế cho một khu vực phòng thủ rộng lớn của AFU, nằm xa hơn về phía nam, gần Huliaipole thuộc vùng Zaporizhzhia.
Như có thể thấy trong đoạn video được công bố, cây cầu đã bị trúng ít nhất hai quả bom lượn UMPK, gây hư hại đáng kể cho mặt cầu. Theo video, cây cầu hiện không thể tiếp tục sử dụng được.
Trong khi đó, RFAF tiếp tục tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, dần dần tiến đến Pokrovskoe. Việc RFAF tiếp cận đường cao tốc giữa Pokrovskoe và Huliaipole sẽ đe dọa cả hai khu vực phòng thủ chính của AFU tại đây. Nhận thức được điều này, Bộ Tổng tham mưu AFU đang tập trung lực lượng tại đây, cố gắng ngăn chặn quân Nga đột phá sâu vào khu vực Dnipropetrovsk.
Còn ở mặt phía nam của khu vực này, quân Nga đang tiến dọc theo tuyến phòng thủ chính của AFU, giao tranh đang diễn ra tại Vyshneve sau khi họ kiểm soát được Verbove. Do đó, có thể nói rằng sau trận đánh ở Yanvarske, tuyến phòng thủ chính của AFU tại đây đã bị quân Nga chọc thủng.
Trong khi đó, ở phía bắc Pokrovskoe, các công sự của AFU có rất ít, thậm chí là không có; nên khu vực này về cơ bản khó có thể đẩy lùi các cuộc đột phá của RFAF. Nhiều khả năng, AFU hiện đang vội vã cố gắng thiết lập các công sự trận địa phòng ngự tại đó, nhưng khó có thể hoàn thành công việc trước khi mùa đông bắt đầu.
Còn trên mặt trận Bắc Donetsk, lực lượng không quân chiến thuật Nga một lần nữa tấn công một cầu phao của AFU bắc qua sông Seversky Donets. Một quả bom lượn nặng nửa tấn đã vô hiệu hóa hoàn toàn cầu phao dã chiến quân sự ở làng Raygorodok trên hướng Lyman. Raygorodok nằm cách thành phố Slovyansk, nơi đang do AFU kiểm soát khoảng 10 km.
Đoạn video được công bố, cho thấy vụ tấn công của lực lượng không quân chiến thuật Nga, đã đánh trúng nhịp giữa của cầu, phá hủy hai đoạn cầu phao dã chiến PMP-M, làm hỏng khóa nối và cáp giữ.
Hậu quả của vụ ném bom là phần giữa của cầu bị chìm dưới nước, và nhịp cầu bờ phải bị dòng nước đẩy ra. Dấu vết của một vết nứt, các bộ phận sàn bị cháy xém và các dầm đỡ bị phá hủy có thể nhìn thấy tại hiện trường. Con đường từ Slovyansk đến Lyman hiện không thể sử dụng và việc chuyển quân dự bị của AFU qua đây cũng không thể thực hiện được.
Tình hình bấp bênh của AFU càng trở nên trầm trọng hơn trước mối đe dọa bao vây đồn trú Ukraine tại thành phố Lyman. Nếu không có cây cầu phao này, quân Ukraine ở Lyman sẽ không còn đường để rút lui. Phía AFU thường xuyên bắc lại cầu phao, sau đó lại hứng chịu thêm các cuộc tấn công bằng bom lượn UMPK của Không quân Nga.
Trước đó, Không quân Nga đã sử dụng siêu bom FAB-3000 vào một mục tiêu của AFU tại khu vực Zaporizhzhia. Cuộc tấn công bằng siêu bom nặng ba tấn đã xóa sổ một điểm tập kết quân của AFU trong khuôn viên một trang trại gia cầm ở làng Uspenivka, của tỉnh Zaporizhzhia. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, TASS).
Máy bay chiến đấu Nga thả bom xuống các cây cầu ở phía đông Dnepropetrovsk và khu vực Lyman. (Nguồn Topwar).
Topwar
#bom lượn có điều khiển #umpk #máy bay nga thả bom #bom lượn #Không quân Nga #xung đột Ukraine

