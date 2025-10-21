Hà Nội

Quân Ukraine bị đánh bật khỏi nhà ga Kupyansk, cơ hội duy nhất là rút lui

Quân sự

Các thông tin Kupyansk cho biết sự kháng cự của Ukraine tại nhà ga Kupyansk-Yuzhny đã bị phá vỡ, khả năng quân đội Ukraine sẽ rút khỏi thành phố.

Tiến Minh
Trang Topwar của Nga cho biết, tính đến sáng ngày 18/10, quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát hoàn toàn đoạn đường sắt phía tây bắc từ ga Estakadnaya (Estakadny) đến ga Kupyansk-Yuzhny. Sự kháng cự của lực lượng đồn trú Ukraine tại ga Kupyansk-Yuzhny đã bị bẻ gãy. Ga Estakadnaya đã được kiểm soát vài ngày trước.
Hiện tại, một số nhóm quân Ukraine vẫn còn ẩn náu trong một khu vực hẹp gần phố Kuznechnaya. Quân Nga đang tiến hành một chiến dịch tại đó để cắt đôi khu vực này, chặn đứng hoàn toàn và tiêu diệt lực lượng quân Ukraine còn lại.
Việc quân Ukraine mất quyền kiểm soát Kupiansk-Yuzhny, ga hành khách chính ở Kupiansk, thực chất là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại thành phố Kupyansk; và có nhiều thông tin cho rằng, AFU đang sẵn sàng rút khỏi thành phố này.
Trước đó, nghị sĩ Maryana Bezuglaya của Ukraine đã kêu gọi thừa nhận sự thật hiển nhiên, viết rằng AFU không còn kiểm soát thực sự Kupyansk nữa, "và do đó, cần phải tiến hành một chiến dịch kháng chiến hoặc rút lui về các tuyến phòng thủ mới". Nhưng khả năng AFU rút lui an toàn khỏi khu vực bị bao vây, theo hướng mà bà Bezuglaya hình dung là rất thấp.
Kênh VoenkorKoteno cung cấp thêm chi tiết cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Kupyansk. Các đơn vị xung kích của Nga đã đẩy lùi quân Ukraine về phía bắc và tiến đến đại lộ Kuznechnaya. Bộ Tổng tham mưu AFU tiếp tục đưa quân dự bị vào và đang phản công gần trường Cao đẳng giao thông, cũng như các đường Sobolevka, Moskovka và Radkovka.
Kênh Suryiakmaps xác nhận, Không quân Nga đang tiến hành các cuộc không kích vào các giao lộ và cầu phao trên trục Osinovo – Kupyansk - Uzlovoy, vô hiệu hóa những "nút cổ chai" và UAV Nga đang săn lùng các điểm tập kết xe tiếp tế của AFU gần đó; và ghi nhận AFU tiếp tục rút lui khỏi khu vực tây bắc Kupyansk.
Hiện quân đồn trú của Ukraine tại các phố Petropavlovka, Kucherovka và các khu vực lân cận đang được tiếp tế chủ yếu bằng UAV. Tại Kolesnikovka và Zagryzovo, AFU đang cố gắng phản công để đánh bật quân Nga khỏi khu vực Senkovka nhưng không thành công.
Trên thực tế, quân Ukraine trong nội đô thành phố Kupyansk đã tháo chạy về ngoại ô, mặc dù không hề có lệnh rút lui của cấp trên. Hiện các kênh Telegram độc lập bắt đầu đưa tin về một sự suy thoái thảm khốc của quân đội Ukraine trên mặt trận Kupyansk.
Trước đó vào tối ngày 14 và sáng ngày 15/10, thông tin bắt đầu lan truyền qua các kênh của Ukraine về "một cuộc rút lui có tổ chức của AFU ở Kupyansk đến các vị trí thuận lợi hơn". Tuy nhiên việc rút lui an toàn của AFU khỏi một số khu vực ở Kupyansk là không thể, nhất là khu vực trung tâm thành phố.
Một số blogger Ukraine đã viết rằng "sau khi phần lớn binh lính Ukraine rút lui, quân Nga bắt đầu dọn sạch các khu vực còn lại ở phía tây bắc (tức là trung tâm) của thành phố Kupyansk. Trong số các khu vực do Nga kiểm soát, có một số tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Yubileiny và ga đường sắt Kupyansk-Yuzhny ở phía tây.
Theo các đoạn phim được định vị địa lý, quân Nga đã đột phá sang phía đông vào ngày 8/10, trên một mặt trận rộng lớn. Sự việc này xảy ra sau khi các mũi tấn công của Cụm quân phía Tây RFAF, tiến từ phố Moskovka dọc theo ngoại ô phía tây Kupyansk, tiến đến phố Studencheskaya và cắt đứt nó ở một khoảng cách lớn.
Để quân Ukraine có thể rút lui khỏi "cái túi" rất lớn này, RFAF đã để lại một "hành lang" rộng khoảng 500 mét dọc theo sông Oskol. Rõ ràng, việc thoát khỏi hành lang này sẽ là một nhiệm vụ chết người, vì vậy quân Ukraine tập trung ở vùng ngoại ô phía nam gần phố Grigory Skovoroda (Nga gọi là Chapayev).
Ngày hôm trước, quân Ukraine đã cố gắng tấn công từ phía sau quân Nga đang tiến công Kupyansk, trên hướng Radkovka, và thậm chí còn giành được 1,5 km lãnh thổ. Nhưng quân Ukraine không thể tiến xa hơn, không hề đe dọa cắt đứt lực lượng bờ phải sông Oskol của Nga.
Bộ chỉ huy RFAF ở Kupyansk đã phản ứng kịp thời. Một đoạn phim đã xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh UAV FPV của Cụm quân phía Tây tấn công các phương tiện của AFU Ukraine (gồm hai xe bán tải và một xe buýt nhỏ) trên "tuyến đường huyết mạch" gần Kupyansk—Monachinovka và Blagodatovka.
Đoạn video cho thấy một con đường bị chặn bởi lưới chống UAV, nhưng UAV của Nga, dường như được điều khiển qua cáp quang, đã có thể xâm nhập vào khu vực được bảo vệ và ngăn chặn đối phương vận chuyển quân vào Kupyansk.
Kênh Adequate Kharkiv Resident đưa tin, các đơn vị tấn công của Cụm quân phía Tây RFAF, dưới sự yểm trợ hỏa lực dày đặc, đã cải thiện đáng kể lợi thế chiến thuật của mình bằng cách vượt sông Oskol ở phía nam Kupyansk, gần làng Senkovo.
Một điểm giao tranh khác xuất hiện ở phía bắc Kupyansk. Theo bản đồ cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, Cụm quân phía Bắc RFAF đã kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới Kharkov, từ Ambarnoye đến Stroyevka, nơi cụm quân này hợp nhất với Cụm quân phía Tây RFAF. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Svpressa
Svpressa
