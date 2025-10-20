Hà Nội

Nga quyết tâm cắt đôi Pokrovsk, phòng tuyến Ukraine rơi vào hỗn loạn

Quân sự

Nga quyết tâm cắt đôi Pokrovsk, phòng tuyến Ukraine rơi vào hỗn loạn

Quân đội Nga đang cắt đứt tuyến đường tiếp vận của của quân phòng thủ Ukraine tại Myrnohrad khỏi Pokrovsk; tình hình thành phố đang hỗn loạn.

Tiến Minh
Hãng tin TASS của Nga ngày 19/10, dẫn lời của Alexander Drobotov, phó chỉ huy tiểu đoàn xung kích thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 55 thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga, cho biết hệ thống phòng thủ thống nhất của quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad gần như không tồn tại, khi quân đội Nga (RFAF) đang cắt đứt hệ thống này.
Việc RFAF chiếm đầu cầu Novopavlivka và sự đột phá tiếp theo của họ trên hướng này, đang cô lập các trận địa phòng thủ Pokrovsk và Myrnohrad của AFU. Có thể khẳng định, hệ thống phòng thủ thống nhất gần như không tồn tại, mặc dù một số tuyến liên lạc vẫn còn.
Hiện khu đô thị Myrnohrad đang bị bao vây, trong khi tại Pokrovsk, giao tranh đang diễn ra ngay trong lòng thành phố, với phần lớn thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. “Hai khu đô thị này bị cô lập với nhau và hệ thống phòng thủ thống nhất đã bị phá vỡ” - TASS dẫn lời Drobotov cho biết.
Truyền thông Nga từ lâu đã đưa tin rằng RFAF sẽ tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU tại Pokrovsk và Myrnohrad. Hiện tại, quân Ukraine thiếu một tuyến phòng thủ thống nhất tại Pokrovsk, các trận địa phòng ngự của AFU ở đây không có sự liên kết, chủ yếu hoạt động rời rạc. Tuy nhiên, quân Ukraine đang kháng cự dữ dội.
Về mặt chính thức, không có đơn vị RFAF nào ở Myrnohrad, cũng không có các trận đánh nào ở khu đô thị này, mặc dù các nhóm trinh sát và đặc công của Nga đã hoạt động trong một thời gian, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và gây rối loạn.
Myrnohrad đang bị bao vây, do tại Pokrovsk, quân Nga đã tiến vượt qua tuyến đường sắt, tức là đã tiến vào khu vực phía bắc thành phố. Còn kênh AMK Mapping viết, trên khu vực phía đông - đông bắc Pokrovsk, RFAF tiếp tục tấn công các tuyến đường tiếp cận Mirnograd, đạt được tiến triển ở 2 khu vực khác nhau, giành thêm 6,3 km².
Ở phía bắc Myrnohrad, quân Nga tiến từ làng Novoekonomichne, chiếm được mỏ Kapitalna cùng với các vị trí ở phía bắc, bắt đầu tiến về phía đông bắc Mirnograd. Sau đó, RFAF xâm nhập được các khu vực rừng rậm phía đông nhánh sông Kazenyi Torets, tiến vào khu công nghiệp ở rìa thành phố. Ngoài ra, RFAF còn tiến về phía tây nhánh sông này, đến các hàng cây ngay phía bắc Mirnograd, buộc AFU phải rút lui về tuyến đường sắt.
Ở phía nam thành phố, chỗ giáp ranh giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, RFAF tiếp tục củng cố đầu cầu tại Kozatske, kiểm soát được phần trung tâm của ngôi làng, tiến vào các ngôi nhà phía nam. Điều này đã giúp bảo vệ một phần sườn phía nam của các đội hình đã tiến vào những ngôi nhà đầu tiên.
Tuy nhiên, sau đó AMK Mapping cho biết sau khi họ công bố bản đồ chừng 2 giờ, tình hình ở Pokrovsk đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể đối với Ukraine. Hiện tại, chỉ còn chưa đến 50% diện tích thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, trong khi RFAF hiện diện ở hầu hết các khu vực phía nam tuyến đường sắt, bao gồm cả trung tâm.
Hiện đường cao tốc E-50 đã bị cắt đứt qua khu công nghiệp phía tây bắc Pokrovsk, đồng nghĩa với việc tiếp tế cho quân Ukraine đồn trú ở Pokrovsk giờ đây càng trở nên khó khăn hơn. Dường như RFAF đang tiến gần đến hồi kết của cuộc chiến giành Pokrovsk - Mirnograd.
Tại cánh tây Pokrovsk, RFAF tăng cường các hoạt động đột kích trong và xung quanh thành phố, đạt thêm nhiều tiến triển ở 3 khu vực khác nhau. Ở phía đông nam, họ tập trung dọc theo tuyến đường sắt phía bắc làng Chunyshyne và tiến vào làng Novopavlivka. Quân Nga tiến về phía đông dọc theo đại lộ chính, kiểm soát hầu hết ngôi làng và đẩy quân Ukraine lùi về phía đông bắc.
Ở phía nam, RFAF tiến vào các tòa nhà cao tầng tại Shakhtarskyi và bắt đầu xâm nhập vào phía bắc đường cao tốc E-50, vào Prospecta, Sobachivka và bệnh viện. Hoạt động đột phá cũng tiếp tục diễn ra tại các tòa nhà cao tầng của khu vực Pivdennyi và Soniachnyi, cũng như về phía công viên Yuvileynyy.
Xa hơn về phía tây bắc, RFAF giành được phần còn lại của khu công nghiệp ở phía tây Pokrovsk và tái lập quyền kiểm soát các vị trí ở Durniak và Pervomaika. Các cuộc đột kích thọc sâu của quân Nga đang diễn ra từ đây, họ vượt qua tuyến đường sắt vào các khu công nghiệp phía tây bắc, xông thẳng vào trung tâm thành phố hướng về phía nhà ga.
Các hoạt động tấn công của RFAF cũng tiếp tục hướng về Prospecta từ phía đông và sâu hơn vào khu vực chợ trung tâm. Ở phía tây Pokrovsk, quân Nga kiểm soát thêm 4,15 km². Kênh Divgen xác nhận: "Các nhóm xung kích RFAF đã đến ga đường sắt Pokrovsk. Vẫn còn nhiều khu vực quan trọng ở phía sau cần được kiểm soát, nhưng nhìn chung điều này không thay đổi được tình hình, thành phố sắp sụp đổ".
Trong khi đó, kênh RVvoenkor khẳng định tình hình đang rất hỗn loạn ở Pokrovsk, bởi quân Nga tấn công nhiều khu vực trong nội đô, khiến phía Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Cụ thể, các nhóm xung kích RFAF ngày càng đột phá mạnh mẽ vào sâu trong thành phố, đặc biệt là ở phía tây Pokrovsk, thậm chí binh sĩ của họ đã được ghi nhận gần đường sắt.
"Tình hình ở các khu vực Lazurny và Shakhtyorsky hầu như chưa được biết rõ, nhưng sơ bộ, quân Nga đang tiến hành dọn dẹp các tòa nhà chung cư", các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận muộn hơn và khẳng định, "nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương do các cuộc phục kích".
"Vùng xám đang mở rộng. Tình hình ở Pokrovsk đối với AFU đã trở nên tồi tệ đáng kể, nếu như vào mùa hè, các nhóm đột kích chỉ gồm 2 hoặc 3 tay súng, thì giờ đây RFAF hoạt động theo nhóm lớn hơn và nỗ lực củng cố các vị trí trong thành phố... Tóm lại: hỗn loạn", nguồn tin ủng hộ Kiev kêu ca. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/272475-vs-rf-otrezajut-gruppirovku-vsu-v-mirnograde-ot-pokrovska.html
#Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #Myrnohrad #quân Ukraine rút lui khỏi Pokrovsk #Quân đội Nga #thành phố Pokrovsk

