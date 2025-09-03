U23 Việt Nam ra quân ấn tượng tại Vòng loại U23 châu Á 2026

Các trận đấu bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Việc được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế cho U23 Việt Nam. Dù không có tỷ lệ kiểm soát bóng quá vượt trội nhưng trước một đối thủ không quá mạnh, đội chủ nhà không gặp quá nhiều khó khăn để làm chủ thế trận.

U23 Việt Nam so tài cùng U23 Bangladesh trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026.

Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam cũng có bàn mở tỷ số. Đình Bắc có tình huống thoát xuống thông minh bên cánh trái trước khi chọc khe để Ngọc Mỹ băng vào dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0. Trong những phút sau đó, U23 Việt Nam liên tục gây sức ép. Xuân Bắc, Anh Quân, Thanh Nhàn thay nhau bắn phá khung thành U23 Bangladesh. Nếu không có tài năng của thủ thành Srabon có lẽ đại diện Nam Á sẽ phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua trong hiệp 1.

Đoàn quân áo đỏ chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik có sự điều chỉnh nhân sự khi thay liền ba cầu thủ: Văn Khang, Viktor Lê và Quốc Việt vào thế chỗ Ngọc Mỹ, Đình Bắc và Thanh Nhàn. Nhờ các nhân tố mới này, các pha tấn công của U23 Việt Nam trở nên biến hoá hơn. Sau rất nhiều nỗ lực đoàn quân áo đỏ cũng có điều mình cần ở phút 83. Từ quả phạt góc của U23 Việt Nam, bóng được treo về phía cột hai để trung vệ Lý Đức đánh đầu chiến thuật. Tiền vệ Viktor Lê tiếp ứng đánh đầu nối tung lưới U23 Bangladesh ở khoảng cách gần nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Không mất quá nhiều thời gian để U23 Việt Nam có được bàn vươn lên dẫn trước.

Người ghi bàn là tiền vệ mang áo số 19 Ngọc Mỹ. Trong ảnh, Ngọc Mỹ ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn mở tỷ số.

Những phút tiếp sau, U23 Việt Nam tiếp tục là đội kiểm soát thế trận tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Những phút tiếp sau đó, U23 Việt Nam vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân. Tuy nhiên đoàn quân áo đỏ tỏ ra khá bế tắc trước lối chơi tử thủ của đại diện Nam Á.

Trong hiệp 2, HLV Kim Sang Sik quyết định thay đổi nhân sự. Ông thầy người Hàn Quốc tung 3 cầu thủ mới vào sân trong đó có tiền vệ Việt kiều Viktor Lê (số 14). Niềm tin của HLV Kim Sang Sik đã được đền đáp khi chính Viktor Lê là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có chiến thắng trong trận ra quân. Sau đây 3 ngày, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ so tài cùng U23 Singapore.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 có sự tham dự của 44 đội, chia làm 11 bảng đấu. Sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng loại, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia. Tại giải U23 châu Á gần nhất, U23 Việt Nam dễ dàng vượt qua vòng loại. Ở vòng chung kết, U23 Việt Nam lọt đến tứ kết, trước khi để thua U23 Iraq 0-1. U23 Iraq sau đó giành vị trí thứ ba tại giải.