Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Đánh bại Thép xanh Nam Định, CAHN giành Siêu cúp Quốc gia

Chiều 9/8, Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025, khép lại một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và cảm xúc.

Thiên Anh

Chiều 9/8 trên sân Thiên Trường, Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025, khép lại một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và cảm xúc.

CAHN giành Siêu cúp Quốc gia.
CAHN giành Siêu cúp Quốc gia.

Đội khách là bên mở màn bữa tiệc bàn thắng. Phút 37, từ đường chuyền tinh tế của Lê Phạm Thành Long, Alan khống chế gọn gàng, loại bỏ hàng thủ chủ nhà trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, chỉ sáu phút sau giờ nghỉ, Nam Định tìm được bàn gỡ 1-1 khi “gã khổng lồ” 2,06 mét Hudlin bật cao đánh đầu ngược từ quả tạt của Văn Vĩ, khiến Filip Nguyễn bó tay.

Thế trận giằng co được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Phút 90+3, Leo solo kỹ thuật, vượt qua Văn Tới và Văn Kiên rồi đặt lòng tinh tế đưa CAHN vượt lên 2-1.

Chỉ hai phút sau, Đình Bắc trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ Nam Định, nâng tỷ số lên 3-1. Dù Hudlin hoàn tất cú đúp bằng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, đội bóng thành Nam vẫn đành chấp nhận thất bại 2-3.

Chiến thắng này giúp CAHN đoạt Siêu cúp Quốc gia ngay trên sân đối thủ, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội sau Cúp Quốc gia. Hơn cả một chiếc cúp, đây là lời khẳng định đầy uy lực của thầy trò Mano Polking trước khi bước vào mùa giải 2025/26.

Theo Kiều Oanh/ Znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/cahn-gianh-sieu-cup-quoc-gia-post1575519.html#zingweb_article_latest1
#cúp quốc gia #Công an Hà Nội #Nam Định #Siêu cúp 2025 #bóng đá Việt Nam #đội bóng mạnh

Bài liên quan

Thể thao

58 trọng tài và 14 giám sát trọng tài bóng hoàn thành tập huấn

Chiều 6/8, buổi bế mạc chương trình Tập huấn giám sát trọng tài và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26 diễn ra.

Đến dự lễ bế mạc có các ông: Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF; Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF; Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF; Đặng Thanh Hạ - Trưởng Ban Trọng tài VFF cùng các thành viên BTC, Ban Trọng tài, thành viên Giám sát trọng tài, cơ quan truyền thông…

img-8206.jpg
Bế mạc chương trình tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.
Xem chi tiết

Thể thao

Trọng tài Trần Đình Thịnh đột ngột qua đời trong buổi kiểm tra thể lực

Bóng đá Việt Nam nói lời vĩnh biệt với trọng tài Trần Đình Thịnh. Ông qua đời sáng nay (4/8) tại bệnh viện sau khi gặp nạn trong buổi kiểm tra thể lực.

Sáng 3/8/2025, tại buổi kiểm tra thể lực, nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025/26, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi trọng tài Trần Đình Thịnh bất ngờ gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng và phải cấp cứu tại bệnh viện.

trong-tai-tran-dinh-thinh-qua-doi-vff-vpf-bang-hoang-dau-don-a072bab3d11d47f092be670bc719356e-103-2.jpg
Trọng tài Trần Đình Thịnh qua đời.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Thủ môn sinh năm 2003 được mệnh danh "hot boy kiệm lời" của U23 Việt Nam

Sau trận chung kết U23 Đông Nam Á, với màn thể hiện ấn tượng, tên tuổi chàng thủ thành Trần Trung Kiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

thu-mon-dien-trai-7.jpg
Tối 29/7, thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) đã cùng các đồng đội nâng cúp chiến thắng trên sân Bung Karno (Indonesia). Anh là người đã góp công không nhỏ làm nên chiến thắng này.
thu-mon-dien-trai-8.jpg
Trong trận, Kiên thi đấu chắc chắn, không mắc bất cứ sai sót nào, trở thành mắt xích quan trọng cho đối sách phòng ngự - phản công của Việt Nam.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới