Tỷ phú Elon Musk mất thêm nhân tài, tham vọng vực dậy X lung lay

Số hóa

Tỷ phú Elon Musk mất thêm nhân tài, tham vọng vực dậy X lung lay

Chưa đầy một năm sau khi gia nhập X Corp, chuyên gia quảng cáo John Nitti đã rời công ty vì bất đồng với Elon Musk, khiến tham vọng hồi sinh X thêm bế tắc.

Thiên Trang (TH)
John Nitti, cựu Giám đốc đầu tư quảng cáo của Verizon, đã chính thức chia tay X Corp sau 10 tháng làm việc.
Ông từng được Elon Musk kỳ vọng giúp khôi phục niềm tin của giới quảng cáo vào nền tảng từng mang tên Twitter.
Tuy nhiên, theo Financial Times, Nitti ra đi do bất đồng sâu sắc với Musk về chiến lược quảng cáo và quản trị nội dung.
Nitti từng đề xuất chiến dịch “Brand Safety Rebuild” để thu hút các thương hiệu lớn quay lại, nhưng bị Musk bác bỏ.
Căng thẳng leo thang khi Musk yêu cầu tăng gấp đôi doanh thu dù cắt giảm nhân sự và ngân sách.
Trước Nitti, CEO Linda Yaccarino cũng rời X trong âm thầm, khiến khủng hoảng nhân sự thêm nghiêm trọng.
Giới phân tích nhận định sự ra đi của Nitti là “đòn giáng mạnh” vào nỗ lực tái sinh X thành nền tảng quảng cáo hàng đầu.
Musk đang đối mặt thực tế rằng phong cách quản trị cực đoan của ông có thể không phù hợp với thế giới thương hiệu.
