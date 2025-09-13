Hà Nội

Tỷ phú Elon Musk đối mặt loạt kiện vì quảng cáo tự lái Tesla

Số hóa

Tỷ phú Elon Musk đối mặt loạt kiện vì quảng cáo tự lái Tesla

Tesla tự hào công nghệ tự lái tiên tiến nhưng khi tai nạn xảy ra, Elon Musk lại bị cáo buộc chối bỏ trách nhiệm, dẫn đến nhiều vụ kiện lớn.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk từng hứa hẹn Tesla sẽ đạt tự lái cấp độ 5 từ năm 2016 nhưng đến nay xe chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ lái.
Hàng loạt vụ kiện cho rằng Tesla đã phóng đại khả năng tự lái để bán xe và thu hút khách hàng.
Một thẩm phán liên bang tại San Francisco đã cho phép khởi kiện tập thể chống lại Tesla vì quảng cáo gây hiểu nhầm.
Nhiều bồi thẩm đoàn đã buộc Tesla bồi thường hàng trăm triệu USD trong các vụ tai nạn liên quan Autopilot.
Các luật sư của Tesla lập luận đó chỉ là "lời nói khoa trương" nhưng tòa án không chấp nhận.
Theo Missy Cummings, giáo sư Đại học George Mason và chuyên gia AI, người đã tư vấn cho NHTSA (Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ) về xe tự hành, Tesla vừa muốn bán xe bằng hình ảnh tự lái toàn phần, vừa chối bỏ trách nhiệm khi sự cố xảy ra.
Doanh số Tesla toàn cầu giảm 13% trong nửa đầu 2025, cổ phiếu lao dốc 20% vì ảnh hưởng niềm tin nhà đầu tư.
Câu chuyện này cho thấy khoảng cách giữa tầm nhìn và thực tế có thể khiến Tesla đối mặt rủi ro pháp lý và mất uy tín.
Thiên Trang (TH)
#Tesla #Elon Musk #tự lái #kiện tụng #Autopilot #bán xe tự lái

