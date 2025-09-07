Hà Nội

Tesla Dojo trỗi dậy rồi sụp đổ dưới tay Elon Musk

Số hóa

Tesla Dojo trỗi dậy rồi sụp đổ dưới tay Elon Musk

Từng được ca ngợi là nền tảng AI đầy tham vọng, Tesla Dojo bất ngờ bị khai tử sau sáu năm phát triển, để lại nhiều tranh cãi và tiếc nuối.

Thiên Trang (th)
Elon Musk từng coi Dojo là “át chủ bài” đưa Tesla trở thành công ty AI toàn diện.
Siêu máy tính này được thiết kế để huấn luyện hệ thống tự lái FSD bằng dữ liệu khổng lồ.
Tháng 7/2024, Musk khẳng định Tesla sẽ “đặt cược gấp đôi” vào Dojo trước ngày ra mắt robotaxi.
Nhưng chỉ một năm sau, ông bất ngờ tuyên bố Dojo là “ngõ cụt tiến hóa” và dừng hẳn dự án.
Dojo được kỳ vọng giúp Tesla thoát phụ thuộc vào GPU Nvidia bằng chip D1 tự thiết kế.
Song, chi phí cao và thách thức công nghệ khiến dự án nhanh chóng mất dần tính khả thi.
Việc Dojo bị khai tử khiến nhiều chuyên gia chỉ trích Musk “nói nhiều hơn làm”.
Dẫu vậy, Tesla vẫn bắt tay Samsung để phát triển chip AI6, tiếp tục theo đuổi tham vọng AI.
Thiên Trang (th)
