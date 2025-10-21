Hà Nội

Elon Musk tung Starlink V3, mở kỷ nguyên internet gigabit toàn cầu

Số hóa

Elon Musk tung Starlink V3, mở kỷ nguyên internet gigabit toàn cầu

SpaceX chính thức giới thiệu vệ tinh Starlink V3 nặng 2 tấn, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên internet siêu nhanh toàn cầu nhưng cũng khiến giới khoa học lo ngại.

Thiên Trang (TH)
SpaceX vừa ra mắt vệ tinh Starlink V3 thế hệ mới, đánh dấu bước tiến lớn trong mạng băng thông rộng toàn cầu.
Mỗi vệ tinh V3 nặng tới 2.000kg, gấp ba lần so với phiên bản V2 Mini hiện tại.
Điểm nổi bật là khả năng cung cấp tốc độ tải xuống 1.000 Gbps và tải lên 200 Gbps, nhanh hơn gấp mười lần thế hệ trước.
Starship được chọn thay thế Falcon 9 vì khả năng mang cùng lúc tới 60 vệ tinh V3 trong một lần phóng.
Những nâng cấp này giúp giảm tắc nghẽn mạng, cải thiện tốc độ ở khu vực có mật độ người dùng cao.
Tuy nhiên, người dùng có thể cần phần cứng mới để tận dụng tối đa băng thông gigabit mà V3 mang lại.
Các chuyên gia cảnh báo khối lượng lớn của vệ tinh V3 có thể gây áp lực lên nỗ lực quản lý rác vũ trụ.
Dù còn nhiều thách thức, Starlink V3 vẫn được xem là “con bài chiến lược” giúp Elon Musk tiến gần hơn đến tham vọng phủ sóng internet toàn cầu.
