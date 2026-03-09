Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại loạt gói thầu chỉ định của Trường ĐH Quy Nhơn [Kỳ 3]

Dù giá trị lên đến hàng tỷ đồng nhưng mỗi gói thầu tại Trường Đại học Quy Nhơn chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 1,2%, một con số rất khiêm tốn.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, phân tích 5 gói thầu của Trường Đại học Quy Nhơn cho thấy một nghịch lý: Tỷ lệ tiết kiệm đồng nhất ở mức rất thấp.

Cụ thể, tại gói sửa chữa KTX C4, giá gói thầu là 863.410.000 đồng, giá trúng thầu là 853.049.000 đồng, tiết kiệm khoảng 1,2%. Tương tự, tại gói Giảng đường A2, A3, giá gói 863.369.500 đồng, giá trúng 853.009.000 đồng, cũng tiết kiệm đúng 1,2%. Ba gói thầu còn lại cũng ghi nhận mức chênh lệch giá dự toán và giá trúng thầu gần như tương đương nhau.

13-1093.png
Nguồn MSC

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) đặt vấn đề: "Điều 36 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về xác định giá gói thầu dựa trên khảo sát giá thị trường. Việc 5 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 'đều tăm tắp' ở mức 1,2% khiến dư luận nghi ngờ về tính sát thực của giá dự toán. Theo Điều 74 Luật Đấu thầu 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng tiết kiệm thấp kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tại sao không có sự thương thảo mạnh mẽ hơn để giảm giá sâu hơn khi giao thầu số lượng lớn cho một đơn vị?"

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang bình luận: "Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi dữ liệu thầu phải minh bạch để phục vụ giám sát xã hội. Khi tính cạnh tranh không có do chỉ định thầu, nếu chủ đầu tư không chứng minh được sự tối ưu về giá thì đó là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm giải trình. Việc chỉ giảm được hơn 10 triệu đồng cho mỗi gói thầu gần 900 triệu đồng là mức tiết kiệm thấp trong xây lắp, nhất là khi nhà thầu đã trúng trọn gói cả 5 hạng mục cùng lúc."

Việc thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa sau bão là cấp thiết, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu. Dư luận mong chờ một sự giải trình thấu đáo từ phía PGS. TS. Đoàn Đức Tùng và Phòng Kế hoạch - Tài chính về quy trình thẩm định giá dự toán và lý do chọn duy nhất một nhóm nhà thầu cho toàn bộ chiến dịch sửa chữa này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc - Phản biện

Thử thách "thần tốc" 15 ngày tại Trường ĐH Quy Nhơn: Nhà thầu liệu có quá tải? [Kỳ 2]

5 dự án, hàng chục hạng mục sửa chữa, thời gian thi công 15 ngày, bài toán năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh đang là tâm điểm quan tâm của dư luận.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một rào cản kỹ thuật cực lớn đang đặt ra cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh: Thời gian thực hiện. Toàn bộ các gói thầu thi công xây lắp do PGS. TS. Đoàn Đức Tùng ký duyệt đều yêu cầu hoàn thành trong đúng 15 ngày.

Với khối lượng công việc khổng lồ trải dài từ khu ký túc xá, giảng đường đến thư viện, việc đảm bảo tiến độ này đòi hỏi một nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công vô cùng lớn. Nếu không "phân thân" được các đội thợ chuyên nghiệp thi công đồng loạt tại 5 vị trí khác nhau, việc chậm tiến độ hoặc chất lượng bị buông lỏng là điều khiến dư luận quan tâm.

Bạn đọc - Phản biện

Trường ĐH Quy Nhơn: Chỉ định thầu loạt gói thầu cho Công ty An Thịnh? [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng 48 giờ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã ký liên tiếp 5 quyết định chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa cấp bách, đặt ra dấu hỏi về tính công bằng và minh bạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại Trường Đại học Quy Nhơn đang thu hút sự chú ý của dư luận khi toàn bộ 5 gói thầu thi công xây lắp chính yếu đều được "chọn mặt gửi vàng" cho duy nhất một đơn vị. Điều đáng nói là tiến trình phê duyệt diễn ra vô cùng thần tốc, tập trung vào hai ngày cuối tháng 11/2025.

13-2954.png
Nguồn MSC
Bạn đọc - Phản biện

Công ty Tiến Thịnh: "Nhà thầu quen" tại Trường Đại học Quy Nhơn [Kỳ 2]

Không chỉ các gói thầu sửa chữa sau bão, Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh còn "gom" hàng loạt dự án duy tu cơ sở vật chất với tần suất dày đặc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, kịch bản trúng thầu siêu tốc của Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh tại Trường Đại học Quy Nhơn không chỉ diễn ra một lần. Trước đó, vào tháng 11/2025, nhà thầu này cũng đã được lựa chọn thực hiện một gói thầu quy mô tương tự.

Cụ thể, ngày 13/11/2025, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định số 3279/QĐ-ĐHQN phê duyệt chỉ định thầu cho doanh nghiệp Tiến Thịnh thực hiện gói thầu "Sửa chữa hư hỏng nhỏ khuôn viên, giảng đường và thao trường kỹ thuật quân sự". Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.871.136.000 đồng.

