Tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" tại loạt gói thầu chỉ định của Trường ĐH Quy Nhơn [Kỳ 3]

Dù giá trị lên đến hàng tỷ đồng nhưng mỗi gói thầu tại Trường Đại học Quy Nhơn chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 1,2%, một con số rất khiêm tốn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, phân tích 5 gói thầu của Trường Đại học Quy Nhơn cho thấy một nghịch lý: Tỷ lệ tiết kiệm đồng nhất ở mức rất thấp.

Cụ thể, tại gói sửa chữa KTX C4, giá gói thầu là 863.410.000 đồng, giá trúng thầu là 853.049.000 đồng, tiết kiệm khoảng 1,2%. Tương tự, tại gói Giảng đường A2, A3, giá gói 863.369.500 đồng, giá trúng 853.009.000 đồng, cũng tiết kiệm đúng 1,2%. Ba gói thầu còn lại cũng ghi nhận mức chênh lệch giá dự toán và giá trúng thầu gần như tương đương nhau.

Nguồn MSC

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) đặt vấn đề: "Điều 36 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về xác định giá gói thầu dựa trên khảo sát giá thị trường. Việc 5 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 'đều tăm tắp' ở mức 1,2% khiến dư luận nghi ngờ về tính sát thực của giá dự toán. Theo Điều 74 Luật Đấu thầu 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng tiết kiệm thấp kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tại sao không có sự thương thảo mạnh mẽ hơn để giảm giá sâu hơn khi giao thầu số lượng lớn cho một đơn vị?"

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang bình luận: "Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi dữ liệu thầu phải minh bạch để phục vụ giám sát xã hội. Khi tính cạnh tranh không có do chỉ định thầu, nếu chủ đầu tư không chứng minh được sự tối ưu về giá thì đó là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm giải trình. Việc chỉ giảm được hơn 10 triệu đồng cho mỗi gói thầu gần 900 triệu đồng là mức tiết kiệm thấp trong xây lắp, nhất là khi nhà thầu đã trúng trọn gói cả 5 hạng mục cùng lúc."

Việc thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa sau bão là cấp thiết, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu. Dư luận mong chờ một sự giải trình thấu đáo từ phía PGS. TS. Đoàn Đức Tùng và Phòng Kế hoạch - Tài chính về quy trình thẩm định giá dự toán và lý do chọn duy nhất một nhóm nhà thầu cho toàn bộ chiến dịch sửa chữa này.

