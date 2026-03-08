Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Trường Thành: Nhà thầu “bất bại” với lịch sử trúng thầu dày đặc [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 85%, Công ty TNHH Trường Thành đang cho thấy sức mạnh đáng gờm khi tham gia vào các dự án đầu tư công tại khu vực Đông Nam Bộ.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Trường Thành có một lịch sử đấu thầu cực kỳ ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 42 gói thầu, trong đó trúng tới 36 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 305 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là mối quan hệ "ruột" giữa nhà thầu này và Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng (cả trước thời điểm sáp nhập hành chính). Theo dữ liệu, Công ty TNHH Trường Thành đã tham gia và trúng tuyệt đối 15/15 gói thầu do đơn vị này mời thầu, đạt tỷ lệ 100% với tổng giá trị hơn 139 tỷ đồng. Ngay cả sau khi đơn vị hành chính có sự thay đổi theo Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15, nhà thầu này vẫn duy trì được "phong độ" tại các xã thuộc địa bàn mới của tỉnh Đồng Nai như Phước Sơn, Đăk Ơ, Hưng Phước.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" tại xã Đăk Ơ (Mã TBMT: IB2500531330), Công ty TNHH Trường Thành tiếp tục vượt qua Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Phương Mai để trúng thầu với giá 9.022.286.000 đồng theo Quyết định số 65/QĐ-PKT ngày 04/12/2025 do ông Lâm Xuân Quang ký. Đây là một trong nhiều gói thầu mà nhà thầu này thắng với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

13-9832.png
Nguồn MSC

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Tỷ lệ trúng thầu trên 85% là một con số rất cao đối với một doanh nghiệp xây lắp nhỏ. Điều này một mặt thể hiện năng lực chuẩn bị hồ sơ của nhà thầu, nhưng mặt khác cũng đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của thị trường đấu thầu tại địa phương, đặc biệt khi các gói thầu trúng đều có giá sát nút với dự toán được duyệt".

Số liệu phân tích cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH Trường Thành là 99,99%. Đây là một con số "biết nói", cho thấy ngân sách nhà nước gần như không tiết kiệm được bao nhiêu sau mỗi cuộc đấu thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Minh bạch đấu thầu tại địa phương: Trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư.

#Trường Thành #đấu thầu #dự án công #bất bại #tỷ lệ trúng thầu #đầu tư công

Công ty Trường Thành trúng thầu sát giá tại các xã mới sáp nhập tỉnh Đồng Nai [Kỳ 1]

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Công ty TNHH Trường Thành liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp tại Phước Sơn, Nghĩa Trung với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai có hiệu lực, hoạt động đầu tư công tại các địa phương này đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Trong đó, Công ty TNHH Trường Thành (MSDN: 3800318615; trụ sở tại Phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) đang nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" khi liên tiếp trúng thầu tại các đơn vị hành chính mới được hình thành.

Điển hình là tại xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai). Ngày 25/02/2026, ông Linh Quốc Điệp, Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Sơn, đã ký Quyết định số 35/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tuyến đường từ ĐT-755B đi Đăk Lua. Công ty TNHH Trường Thành trúng thầu với giá 3.900.397.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này (Mã TBMT: IB2600041678) có 03 nhà thầu tham dự, nhưng hai đối thủ là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thịnh Phát và Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Điện Công nghiệp Đại Phú đều bị loại vì những lý do như không thuyết minh biện pháp thi công hoặc không trả lời yêu cầu làm rõ hồ sơ. Việc hai đối thủ bị loại bởi các lỗi kỹ thuật cơ bản đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Trường Thành "về đích" với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Phường Chơn Thành: Công ty Hoài Thương trúng 2 gói thầu trường học cùng ngày

Chỉ trong ngày 26/02/2026, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoài Thương đã được phê duyệt trúng liên tiếp hai gói thầu xây lắp với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng nhờ lợi thế về giá dự thầu

Dư luận đang quan tâm đến tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế khi một doanh nghiệp được phê duyệt trúng hai gói thầu xây lắp trong cùng một ngày với kịch bản thắng thầu sát sao về giá.

Hai gói thầu "về tay" một đơn vị trong 24 giờ

Vĩnh Long: Lộ diện nhà thầu trúng gói xây dựng Trường Mẫu giáo Thành Thới A hơn 24 tỷ

Dự án xây dựng Trường Mẫu giáo Thành Thới A vừa chính thức lộ diện nhà thầu thực hiện với mức tiết kiệm ngân sách ấn tượng, đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất giáo dục

Trong nỗ lực hiện đại hóa cơ sở vật chất giáo dục, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp trọng điểm tại huyện Mỏ Cày Nam. Kết quả ghi nhận một mức tiết kiệm ngân sách đáng kể thông qua quy trình đấu thầu rộng rãi, minh bạch.

Sức nóng từ sự cạnh tranh của 4 nhà thầu

