Công ty Trường Thành: Nhà thầu “bất bại” với lịch sử trúng thầu dày đặc [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 85%, Công ty TNHH Trường Thành đang cho thấy sức mạnh đáng gờm khi tham gia vào các dự án đầu tư công tại khu vực Đông Nam Bộ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Trường Thành có một lịch sử đấu thầu cực kỳ ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia 42 gói thầu, trong đó trúng tới 36 gói, trượt 5 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 305 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là mối quan hệ "ruột" giữa nhà thầu này và Ban Quản lý Dự án khu vực Bù Đăng (cả trước thời điểm sáp nhập hành chính). Theo dữ liệu, Công ty TNHH Trường Thành đã tham gia và trúng tuyệt đối 15/15 gói thầu do đơn vị này mời thầu, đạt tỷ lệ 100% với tổng giá trị hơn 139 tỷ đồng. Ngay cả sau khi đơn vị hành chính có sự thay đổi theo Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15, nhà thầu này vẫn duy trì được "phong độ" tại các xã thuộc địa bàn mới của tỉnh Đồng Nai như Phước Sơn, Đăk Ơ, Hưng Phước.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" tại xã Đăk Ơ (Mã TBMT: IB2500531330), Công ty TNHH Trường Thành tiếp tục vượt qua Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Phương Mai để trúng thầu với giá 9.022.286.000 đồng theo Quyết định số 65/QĐ-PKT ngày 04/12/2025 do ông Lâm Xuân Quang ký. Đây là một trong nhiều gói thầu mà nhà thầu này thắng với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Tỷ lệ trúng thầu trên 85% là một con số rất cao đối với một doanh nghiệp xây lắp nhỏ. Điều này một mặt thể hiện năng lực chuẩn bị hồ sơ của nhà thầu, nhưng mặt khác cũng đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của thị trường đấu thầu tại địa phương, đặc biệt khi các gói thầu trúng đều có giá sát nút với dự toán được duyệt".

Số liệu phân tích cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH Trường Thành là 99,99%. Đây là một con số "biết nói", cho thấy ngân sách nhà nước gần như không tiết kiệm được bao nhiêu sau mỗi cuộc đấu thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này.

