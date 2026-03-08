Đồng Nai: Lộ diện nhà thầu dự gói xây dựng Trường Tiểu học Tín Nghĩa hơn 51 tỷ

Gói thầu số 01 xây lắp dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa ghi nhận duy nhất Liên danh tiểu học Tín Nghĩa (đại diện Công ty Sơn Song Bảo) tham dự với giá hơn 50,1 tỷ đồng

Thông tin từ biên bản mở thầu gói thầu hơn 51 tỷ đồng

Theo dữ liệu từ biên bản mở thầu được công khai vào lúc 09h04 ngày 5/3/2026, Gói thầu số 01 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa - Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng (mã thông báo mời thầu: IB2600049883) đã hoàn thành giai đoạn mở thầu qua mạng. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án khu vực 04 làm chủ đầu tư.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, tính đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh tiểu học Tín Nghĩa - đại diện là Công ty TNHH Sơn Song Bảo (giá dự thầu 50.127.225.376 đồng). Được biết, gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 51.178.168.343 đồng. Dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa có tổng mức đầu tư 72.470.226.171 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nhằm mục tiêu hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn.

Công ty TNHH Sơn Song Bảo

Công ty TNHH Sơn Song Bảo có trụ sở chính tại phường Phú Bình, tỉnh Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp dân dụng và công nghiệp. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu tính đến đầu năm 2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 55 gói thầu.

Trong danh sách các gói thầu đã tham gia, Công ty TNHH Sơn Song Bảo ghi nhận kết quả trúng thầu tại 48 gói, trượt 5 gói và 2 gói hiện đang trong quá trình xét duyệt kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này (bao gồm cả các gói thầu thực hiện dưới hình thức liên danh) đạt 391.025.881.194 đồng.

Trong năm 2025 hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này mờ nhạt không ghi nhận trúng gói nào, nhưng trước đó năm 2024 nhà thầu được ghi nhận trúng một số gói sửa chữa trường học có giá trị cao như:

Gói thầu số 10 (xây lắp): Xây dựng công trình chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại Ban Quản lý dự án khu vực 07, tỉnh Đồng Nai trị giá 19.285.297.000 trúng tháng 12/2024;

Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng, sửa chữa công trình tại Trường Trung học cơ sở Trưng Vương trị giá 2.229.351.153 đồng, trúng tháng 06/2024;

Gói thầu số 01 (xây lắp) Thi công xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa công trình tại Trường THCS Phan Bội Châu trị giá 2.651.966.381 đồng, trúng tháng 06/2024

Cơ sở pháp lý lựa chọn nhà thầu

Dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 27/3/2025. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án khu vực 04 đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-BQLDA ngày 26/1/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 6/2/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04 Lê Hùng Toàn đã ký Quyết định số 284/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho Gói thầu số 01 (xây lắp). Công tác lập và thẩm định hồ sơ được thực hiện bởi các đơn vị chuyên môn gồm Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh và Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh.

Đây là công trình dân dụng cấp II, bao gồm việc xây dựng mới 21 phòng học cùng hệ thống phòng bộ môn, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng theo thông báo mời thầu là 420 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện mạng lưới giáo dục tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, góp phần đạt chuẩn cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc gia. Việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thi công là bước quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng kỹ thuật của công trình giáo dục trọng điểm này.

Hiện tại, gói thầu đang được Ban Quản lý dự án khu vực 04 phối hợp cùng các đơn vị tư vấn thực hiện các bước đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Sơn Song Bảo theo đúng quy trình quy định. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được công bố sau khi hoàn tất công tác xét thầu và phê duyệt từ cấp có thẩm quyền.