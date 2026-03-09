Minh bạch chỉ định thầu tại Trường Đại học Quy Nhơn: Cần sự khách quan [Kỳ 3]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các quyết định phê duyệt kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh đều do PGS. TS. Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn trực tiếp ký. Điều này thể hiện vai trò quyết định của người đứng đầu nhà trường trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu hợp pháp của trường để đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất.

Ảnh minh họa

Mặc dù các dự án sửa chữa hư hỏng do thiên tai có tính cấp bách, nhưng việc nhà thầu Tiến Thịnh trúng thầu dày đặc với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp vẫn khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Đặc biệt, trong năm 2026, doanh nghiệp này tiếp tục củng cố vị thế "độc tôn" khi liên tục giành được các gói thầu xây lắp tại trường.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là yếu tố then chốt. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Khi một nhà thầu trúng thầu 100% các gói tham gia tại một đơn vị, chủ đầu tư cần minh bạch quy trình thương thảo giá để đảm bảo quyền lợi tối đa cho ngân sách nhà trường".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính từ tháng 7/2025, công tác quản lý đầu tư tại địa phương (Gia Lai) càng cần sự chính xác. Việc nhà thầu Tiến Thịnh (có trụ sở tại Gia Lai) liên tục trúng thầu tại trường đòi hỏi công tác giám sát chất lượng và tiến độ phải được thực hiện nghiêm ngặt, nhất là với các gói thầu thi công siêu tốc trong 15-30 ngày".

Để có thêm thông tin khách quan, PV Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục liên hệ với Trường Đại học Quy Nhơn,Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh để làm rõ phương án nhân sự và thiết bị của nhà thầu Tiến Thịnh khi cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu. Dư luận đang chờ đợi câu trả lời về việc liệu có sự ưu ái nào dành cho "nhà thầu quen" này hay không, khi mức tiết kiệm thực tế tại đơn vị này chỉ đạt khoảng 2,3%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.