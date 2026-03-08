Hà Nội

Trung tâm Thú y TW II: Cạnh tranh kịch tính tại gói thầu vật tư hơn 3,1 tỷ

Gói thầu IB2600070407 thu hút 3 nhà thầu lớn với mức chào giá cạnh tranh sát sao, ngay sau khi chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quan trọng về khối lượng hàng hóa.

Thục Anh

Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II (Cục Chăn nuôi và Thú y) vừa công bố và triển khai gói thầu "Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ xét nghiệm đầu năm 2026" (Mã TBMT: IB2600070407). Đây là gói thầu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn vật tư cho công tác chuyên môn, được dư luận ngành thú y đặc biệt quan tâm bởi quy trình thẩm định và điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT) diễn ra hết sức chặt chẽ.

Cơ sở pháp lý và quy mô gói thầu

Gói thầu được thực hiện dựa trên Quyết định số 104/QĐ-CĐXN2 ngày 13/02/2026 của Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị gói thầu được xác định là 3.189.987.000 đồng (Ba tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

Gói thầu được áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng được ký kết dưới dạng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 60 ngày.

Phân tích kỹ thuật và sự thay đổi tại E-HSMT

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của gói thầu này là việc điều chỉnh E-HSMT ngay sát thời điểm mở thầu để đảm bảo tính thống nhất. Cụ thể, ngày 27/02/2026, Giám đốc Trung tâm đã ký Quyết định số 121/QĐ-CĐXN2 về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT.

Nội dung điều chỉnh tập trung vào việc khớp lại số lượng hàng hóa giữa các chương của hồ sơ. Tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa (Chương IV), mặt hàng "Micropipette filter tip 10 µL" (STT 19) đã được điều chỉnh từ 1 hộp lên thành 1.000 hộp để phù hợp với yêu cầu thực tế tại Chương V. Đây là một chỉnh sửa kỹ thuật quan trọng, tránh gây hiểu lầm cho nhà thầu trong quá trình chào giá.

Ngoài ra, yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Chương V cũng đặt ra các tiêu chuẩn rất cao đối với hàng hóa. Điển hình như mặt hàng "Miếng dán đĩa 96 giếng chạy PCR" yêu cầu phải tạo lớp đệm chống bay hơi, không chứa RNase, DNase, DNA và chất ức chế PCR, chịu được nhiệt độ từ -70°C đến +100°C. Nhà thầu khi dự thầu bắt buộc phải ghi rõ xuất xứ, hãng sản xuất và mã ký hiệu cụ thể.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý

Dưới góc độ luật pháp, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư chủ động ban hành quyết định điều chỉnh E-HSMT khi phát hiện sai sót về khối lượng là hành động cần thiết để đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Điều này giúp ngăn ngừa các tranh chấp phát sinh trong giai đoạn thực hiện hợp đồng khi khối lượng thực tế khác biệt với hồ sơ mời."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng đồng thời Luật 22/2023/QH15 và cập nhật các quy định mới nhất từ Luật số 90/2025/QH15 (vừa có hiệu lực) cho thấy sự chuyên nghiệp của đơn vị mời thầu. "Việc công khai minh bạch các tiêu chuẩn kỹ thuật như độ tinh khiết của nhựa (không chứa DNA/RNase) là cách tốt nhất để lựa chọn được hàng hóa chất lượng, phục vụ cho các xét nghiệm thú y đòi hỏi độ chính xác cao", ông Vũ nhấn mạnh.

13-1109.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09:20 ngày 05/03/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 03 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ, đều là những đơn vị có tên tuổi trong ngành cung ứng thiết bị sinh học.

Đơn vị đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất là Công ty Cổ phần Hoá chất - Thiết bị Phòng thí nghiệm và Công nghệ (Mã định danh: vn0101348114) với con số 2.664.398.000 đồng. Tiếp sau đó là Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Việt Huy (Mã định danh: vn0101416666) chào giá 2.855.450.000 đồng. Nhà thầu thứ ba là Công ty TNHH Sinh học Phòng thí nghiệm và Công nghệ (Mã định danh: vn0500589146) đưa ra mức giá 2.980.120.000 đồng.

Cả 3 nhà thầu đều nộp bảo đảm dự thầu trị giá 47.000.000 đồng với hiệu lực 120 ngày, tuân thủ đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Đáng chú ý, tất cả các mức giá chào đều nằm dưới giá gói thầu 3.189.987.000 đồng, hứa hẹn một khoản tiết kiệm ngân sách đáng kể.

Cho đến thời điểm hiện tại, gói thầu IB2600070407 vẫn đang trong quá trình đánh giá E-HSDT. Chưa có bất kỳ thông tin nào về các quyết định xử phạt hay khiếu nại liên quan đến gói thầu này. Việc điều chỉnh hồ sơ được thực hiện công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tạo sân chơi bình đẳng cho mọi đơn vị.

Sự chặt chẽ trong khâu chuẩn bị từ Quyết định phê duyệt kế hoạch (số 104/QĐ-CĐXN2) đến phê duyệt E-HSMT (số 108/QĐ-CĐXN2) và điều chỉnh (số 121/QĐ-CĐXN2) của Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II là một quy trình kiểu mẫu cho các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi có quyết định chính thức.

