Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Tiến Thịnh và "chuỗi thắng" tuyệt đối tại Trường ĐH Quy Nhơn [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh đã liên tiếp được Trường Đại học Quy Nhơn lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu sửa chữa thông qua hình thức chỉ định thầu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh (Mã số thuế: 4101602978) hiện đang sở hữu một bảng thành tích đấu thầu đáng kinh ngạc. Tính đến đầu tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 39 gói thầu và trúng cả 39 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động chính của nhà thầu này tập trung dày đặc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Điển hình là gói thầu "Thi công xây lắp Công trình: Sửa chữa hư hỏng cửa đi, cửa sổ tại Giảng đường A1 (do bão số 13 gây ra)". Ngày 09/01/2026, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã ký Quyết định số 199/QĐ-ĐHQN phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh. Giá giao thầu được xác định là 1.840.045.000 đồng.

13-3137.png
Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án này diễn ra rất nhanh chóng. Trước đó chỉ 02 ngày, vào ngày 07/01/2026, chính PGS. TS. Đoàn Đức Tùng đã ký Quyết định số 50/QĐ-ĐHQN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó gói thầu xây lắp có giá dự toán là 1.936.890.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu gần 2 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà trường khoảng 96.845.000 đồng.

Hồ sơ pháp lý cho thấy Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh được thành lập ngày 10/09/2021, có địa chỉ trụ sở tại Gia Lai. Người đại diện pháp luật là ông Lê Tiến Thịnh, giữ chức vụ Giám đốc. Dù tuổi đời doanh nghiệp còn trẻ, nhưng tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đã đạt hơn 12,3 tỷ đồng.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mặc dù Luật Đấu thầu 2023 cho phép chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp cấp bách do thiên tai, nhưng việc một nhà thầu duy nhất liên tiếp trúng các gói thầu sát ngưỡng 2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mật độ trúng thầu dày đặc của Công ty xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh tại Trường Đại học Quy Nhơn

#Tiến Thịnh #đấu thầu #Trường ĐH Quy Nhơn #chỉ định thầu #xây lắp

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Lộ diện nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 11 tỷ tại BVĐK khu vực Long Thành

Dự án cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành vừa ghi nhận liên danh Bảo Ngọc Phát - Khoa Đăng trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp khi duy nhất tham gia và trúng

Dự án cải tạo, sửa chữa và xây mới một số hạng mục thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều đáng chú ý, gói thầu xây lắp trị giá hơn 11,9 tỷ đồng chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức hơn 1,2%.

Điểm nhấn từ dự án an sinh

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chơn Thành: Liên danh Trần Nguyễn - Tây Tiến trúng gói thầu hơn 22 tỷ đồng

Chỉ duy nhất một liên danh tham gia và trúng thầu gói xây lắp tại dự án đường Đoàn Thị Điểm, phường Chơn Thành với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức hơn 2%

Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành (chủ đầu tư) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo giao thông". Đây là gói thầu trọng điểm thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đoạn đường Đoàn Thị Điểm đến đường Hồ Hảo Hớn, phường Chơn Thành, được thực hiện theo các quy định mới nhất của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2025.

Kịch bản "một mình một chợ"

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Hưng Vượng được chỉ định thầu gói xây lắp cầu treo tại Cần Thơ

Dự án Sửa chữa Cầu treo (Khu vực Trà Cú) tại phường Ngã Năm vừa lựa chọn được đơn vị thi công thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạ tầng đô thị trong năm 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ngã Năm đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án Sửa chữa Cầu treo (Khu vực Trà Cú). Đáng chú ý, gói thầu xây lắp quan trọng nhất của dự án đã được giao cho một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Cà Mau thông qua hình thức chỉ định thầu.

Lựa chọn nhà thầu qua chỉ định thầu rút gọn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới