Công ty Tiến Thịnh và "chuỗi thắng" tuyệt đối tại Trường ĐH Quy Nhơn [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh đã liên tiếp được Trường Đại học Quy Nhơn lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu sửa chữa thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh (Mã số thuế: 4101602978) hiện đang sở hữu một bảng thành tích đấu thầu đáng kinh ngạc. Tính đến đầu tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 39 gói thầu và trúng cả 39 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động chính của nhà thầu này tập trung dày đặc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Điển hình là gói thầu "Thi công xây lắp Công trình: Sửa chữa hư hỏng cửa đi, cửa sổ tại Giảng đường A1 (do bão số 13 gây ra)". Ngày 09/01/2026, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã ký Quyết định số 199/QĐ-ĐHQN phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh. Giá giao thầu được xác định là 1.840.045.000 đồng.

Nguồn MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án này diễn ra rất nhanh chóng. Trước đó chỉ 02 ngày, vào ngày 07/01/2026, chính PGS. TS. Đoàn Đức Tùng đã ký Quyết định số 50/QĐ-ĐHQN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó gói thầu xây lắp có giá dự toán là 1.936.890.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu gần 2 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà trường khoảng 96.845.000 đồng.

Hồ sơ pháp lý cho thấy Công ty TNHH xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh được thành lập ngày 10/09/2021, có địa chỉ trụ sở tại Gia Lai. Người đại diện pháp luật là ông Lê Tiến Thịnh, giữ chức vụ Giám đốc. Dù tuổi đời doanh nghiệp còn trẻ, nhưng tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đã đạt hơn 12,3 tỷ đồng.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mặc dù Luật Đấu thầu 2023 cho phép chỉ định thầu rút gọn trong các trường hợp cấp bách do thiên tai, nhưng việc một nhà thầu duy nhất liên tiếp trúng các gói thầu sát ngưỡng 2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mật độ trúng thầu dày đặc của Công ty xây lắp tổng hợp Tiến Thịnh tại Trường Đại học Quy Nhơn