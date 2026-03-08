Nữ hành khách tố tài xế "sàm sỡ", camera hành trình tiết lộ gì?

Vụ việc trở nên phức tạp khi hai đoạn video được cho là trích xuất từ camera hành trình của chiếc taxi xuất hiện trên mạng.

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, những ngày qua, dư luận xôn xao trước bài đăng của tài khoản mạng xã hội D.H. (quê Hà Tĩnh) tố cáo một tài xế taxi điện có hành vi chạm vào vùng nhạy cảm và thu thêm tiền cước vô lý. Tuy nhiên, sau khi các đoạn clip được cho là trích xuất từ camera hành trình xuất hiện cùng phản hồi từ hãng xe, diễn biến vụ việc đang có nhiều chiều thông tin trái ngược.

Loạn thông tin trên không gian mạng

Theo đó, trong nội dung bài đăng ban đầu, nữ hành khách cho biết khi sử dụng dịch vụ taxi điện do tài xế điều khiển xe mang biển kiểm soát 38H-057.xx, người này đã có hành vi chạm tay vào vùng đùi của mình trong quá trình di chuyển.

Không chỉ vậy, nữ hành khách còn cho rằng tài xế thu thêm tiền cước không đúng quy định. Bài viết kèm lời kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay tài xế nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Trích xuất camera hành trình... lộ tình tiết mới

Vụ việc trở nên phức tạp khi hai đoạn video được cho là trích xuất từ camera hành trình của chiếc taxi xuất hiện trên mạng. Nội dung clip ghi lại cuộc đối thoại giữa tài xế và nữ hành khách, chủ yếu xoay quanh việc thỏa thuận giá cước do hành khách mang theo nhiều hàng hóa.

Theo dữ liệu trong video, khi xe đến điểm trả khách để chuyển sang ô tô khác, tài xế thông báo mức phí 100.000 đồng. Tài xế giải thích mức giá này đã được thống nhất trước đó vì chuyến xe vận chuyển cả người và số lượng lớn hàng hóa. Sau đó, nữ hành khách đồng ý chuyển khoản nhưng cho biết sẽ “đánh giá” chuyến đi.

Đáng chú ý, trong toàn bộ nội dung các đoạn video được lan truyền, không xuất hiện chi tiết nào liên quan đến việc tài xế có hành vi chạm vào "vùng nhạy cảm" như nội dung tố cáo ban đầu. Hiện các bài đăng liên quan trên trang cá nhân của tài khoản D.H. đã được gỡ bỏ, chưa rõ lý do.

Theo thông tin từ báo chí, sáng 7/3, đại diện hãng taxi điện cho biết đã làm việc trực tiếp với tài xế ngay sau khi nắm được thông tin lan truyền trên mạng. Tại buổi làm việc, nam tài xế khẳng định không có hành vi sàm sỡ hay thiếu chuẩn mực đối với nữ hành khách.

Hãng xe cho biết tài xế này đã ngoài 50 tuổi, có nhiều năm làm việc và được đánh giá là người hiền lành, thật thà. Đại diện hãng chia sẻ: “Chúng tôi chưa rõ trong quá trình di chuyển đã xảy ra sự việc gì, nhưng sau đó vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận”.

Để bảo vệ quyền lợi các bên, công ty cùng tài xế đã chủ động trình báo vụ việc tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại diện hãng cho biết đã tìm đến nơi cư trú của nữ hành khách nhưng người này được cho là đã ra nước ngoài lao động.

Hãng taxi khẳng định đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. “Nếu phát hiện tài xế vi phạm, công ty sẽ xử lý theo quy định. Ngược lại, nếu thông tin tố cáo không đúng sự thật, chúng tôi cũng sẽ có biện pháp bảo vệ tài xế và uy tín của doanh nghiệp”, đại diện hãng cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lời khai các bên đóng vai trò quan trọng

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, vụ việc có thể được xem xét theo hai hướng khác nhau, tùy thuộc vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng: hành vi xâm hại thân thể (nếu có) hoặc hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trường hợp có hành vi sàm sỡ thật sự, nếu cơ quan điều tra xác định tài xế có hành vi chạm vào vùng nhạy cảm của nữ hành khách mà không được sự đồng ý, hành vi này có thể bị xử lý theo quy định về xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác.

Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan chức năng kết luận không có hành vi sàm sỡ, việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự tài xế và doanh nghiệp có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với người đăng.

Luật sư Tuấn Anh cho rằng, trong các vụ việc liên quan đến tố cáo trên mạng xã hội, chứng cứ khách quan như camera hành trình, dữ liệu điện tử, lời khai các bên đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra để xác định bản chất vụ việc.

Trong thời gian chờ xác minh, các bên liên quan cũng được khuyến cáo không lan truyền thông tin suy đoán hoặc quy kết, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và làm phức tạp thêm tình hình dư luận.

Hành vi xúc phạm người khác phạm vào tội “Làm nhục người khác”, theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử lý như sau:

- Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Phạm tội hai lần trở lên; đối với hai người trở lên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với người đang thi hành công vụ; đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân tự sát.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Đối với hành vi xúc phạm người khác phạm vào tội “Vu khống”, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử lý như sau: - Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: Có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với hai người trở lên; đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đối với người đang thi hành công vụ; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Vì động cơ đê hèn; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân tự sát. - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.