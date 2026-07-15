Tuyên Quang khởi tố thêm 7 người trong vụ gian lận thi cử

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 người liên quan đến gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chiều muộn ngày 15/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 07 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 06 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trên.

Điểm trường chuyên Tuyên Quang.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, chiều 15/7, tại buổi làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đã báo cáo Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác như trên.

Tính đến hiện tại, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thống kê điểm thi môn toán tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có tới 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, số thí sinh còn lại đa số đạt điểm từ 9. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Sau những phản ánh về bất thường điểm thi toán tại đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát.

Ngày 9/7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra xác định thư ký của điểm thi là Nguyễn Hà Duy - giáo viên môn toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang - đã được bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng điểm thi, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - chỉ đạo vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có Trần Thị Thu Hằng và Nguyễn Hà Duy về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sáng 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 người liên quan vụ án, nâng tổng số bị can lên 19. Trong số này, 17 bị can chưa được cơ quan điều tra công bố danh tính.