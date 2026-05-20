Đức ra mắt hệ thống cảng hàng không tự động cho UAV trên tàu chiến

Quân sự - Thế giới

Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một bệ đỗ drone hoàn toàn tự động, có khả năng phóng và thu hồi máy bay không người lái từ một con tàu đang di chuyển.

Tuệ Minh
Hệ thống ORKA Dock cho phép máy bay không người lái ORKA cất cánh, quay về và sạc lại mà không cần sự can thiệp của người vận hành từ tàu biển, tàu mặt nước không người lái, phương tiện trên bộ và các điểm triển khai dã chiến.
Hệ thống này có thể mở và phóng máy bay trong chưa đầy 30 giây, tích hợp khả năng sạc nhanh, tùy chọn sử dụng dây dẫn và vận hành bằng pin dự phòng.
Được thiết kế và sản xuất tại Đức với các linh kiện chủ quyền, ORKA Dock hướng tới giải pháp triển khai độc lập cho nhiệm vụ giám sát và trinh sát trên không liên tục.
Toàn bộ quá trình cất cánh làm nhiệm vụ giám sát, quay trở lại Dock và hạ cánh, sạc pin được điều khiển từ xa và vận hành tự động mà không có sự can thiệp của con người trên tàu. Trên thực tế trong lúc trình diễn, hãng đã sử dụng hệ thống này trên một chiếc tàu mặt nước không người lái (USV).
Hệ thống đã được trình diễn tại SeaSEC 2026, một cuộc diễn tập an ninh hải quân quốc tế tổ chức tại Rostock, Đức vào tháng 4, nơi nó được tích hợp trên tàu mặt nước không người lái tốc độ cao Q-RECON 24 do FLANQ – đối tác chiến lược về hàng hải của CiS – phát triển.
Trong suốt hai tuần hoạt động hàng ngày với các nhiệm vụ như bảo vệ tài sản năng lượng ngoài khơi và an ninh cảng biển, ORKA Dock đã chứng minh thành công khả năng tự động cất/hạ cánh khi tàu đang di chuyển, xác thực hệ thống Hạ cánh Chính xác độc quyền ở tốc độ nền tảng lên tới 15 hải lý/giờ.
Ông Tom Kaufman, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc CiS, nhận định màn trình diễn tại SeaSEC là một dấu mốc quan trọng. “Việc đạt được khả năng tự động hoàn toàn trong cất/hạ cánh từ một tàu mặt nước không người lái đang di chuyển trong môi trường diễn tập thực tế, không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người vận hành, là điều chưa từng có tiền lệ".
ORKA và ORKA Dock, phối hợp cùng các tàu USV của FLANQ, mang lại cho hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và các đơn vị an ninh hàng hải năng lực giám sát trên không liên tục, có thể triển khai từ hầu hết mọi phương tiện mặt nước. Họ đã giới thiệu nó Sự kiện Hải quân Kết hợp và mong muốn tiến tới sản xuất quy mô lớn.
Bản thân ORKA có thời gian hoạt động liên tục 75 phút với khả năng mang tải trọng nhiệm vụ 5 kg, được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và kiểm tra trên không cả trên đất liền lẫn mặt nước.
CiS, thành lập năm 1990 và có trụ sở tại Rostock, mô tả hệ thống kết hợp ORKA và ORKA Dock là giải pháp ISR đa miền liên tục dành cho khách hàng trong lĩnh vực an ninh hải quân và hàng hải.
Drone cất cánh làm nhiệm vụ và hạ xuống tàu chiến đang di chuyển hoàn toàn tự động.
UK Defence JournalD, ORKA
#Hệ thống cảng hàng không tự động cho UAV #Công nghệ drone tự động trên tàu chiến #Hệ thống phóng và thu hồi drone tự động #Giải pháp giám sát không người lái liên tục #Diễn tập và trình diễn công nghệ hải quân #Ứng dụng UAV trong bảo vệ an ninh hàng hải

