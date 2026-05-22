Israel trục xuất hàng trăm nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ Gaza

Israel đã trả tự do và trục xuất hàng trăm nhà hoạt động tham gia đoàn tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza.

An An (Theo AP)

Theo AP, Israel hôm 21/5 thông báo nước này đã trả tự do và trục xuất hàng trăm nhà hoạt động trên đoàn tàu nhân đạo cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với Dải Gaza.

Khoảng 420 nhà hoạt động đã rời Israel trên các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh tại Istanbul vào tối 21/5. Mặc đồng phục thể thao màu xám và khăn keffiyeh Ả Rập, họ bước xuống cầu thang máy bay, giơ hai ngón tay biểu tượng chiến thắng và hô vang “Tự do cho Palestine”. Một số người có dấu hiệu bị thương ở chân.

Tất cả các nhà hoạt động này dự kiến sẽ được kiểm tra y tế, theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà hoạt động trên đoàn tàu Global Sumud xuống máy bay khi đến sân bay Istanbul ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/5/2026. Ảnh: AP/Emrah Gurel.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết trong một thông cáo rằng “tất cả nhà hoạt động nước ngoài” tham gia đoàn tàu đã bị trục xuất.

Trung tâm Pháp lý về Quyền của Người thiểu số Ả Rập tại Israel (Adalah) cho biết thêm, một người tham gia mang quốc tịch Israel, Zohar Regev, đã được trả tự do sau phiên tòa xét xử về tội nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Israel. Regev từng tham gia các đoàn tàu nhân đạo trước đây đến Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/5 cho biết ông đã chỉ đạo trả tự do và trục xuất các nhà hoạt động “càng sớm càng tốt”, sau khi khiển trách Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel vì các video cho thấy ông này chế giễu các nhà hoạt động bị còng tay và quỳ gối.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng cách Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đối xử với các nhà hoạt động là “không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel”.

Nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Bồ Đào Nha, đã triệu tập các đại diện ngoại giao Israel hôm 21/5 để bày tỏ quan ngại về cách đối xử với các nhà hoạt động và phản đối hành động của ông Ben-Gvir.

“Hành động của ông Ben-Gvir đối với các hành khách trên đoàn tàu Global Sumud, thậm chí bị chính các quan chức trong Chính phủ Israel lên án, là không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot phát biểu. Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Italy và Indonesia cũng lên án Israel về phát ngôn của ông Ben-Gvir và cách đối xử với các nhà hoạt động.

Israel duy trì phong tỏa đường biển đối với Gaza kể từ khi lực lượng Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này vào năm 2007. Chính quyền Israel đã siết chặt phong tỏa sau các vụ tấn công do lực lượng vũ trang Hamas tiến hành ở miền nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin vào ngày 7/10/2023.

Chiến dịch quân sự trả đũa của Israel sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 đã khiến hơn 72.700 người thiệt mạng ở Gaza, theo Cơ quan Y tế Gaza.

