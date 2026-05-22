Hàng nghìn cựu binh đến từ Nam Mỹ đang tham chiến tại Ukraine trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nhân lực. Nhiều báo cáo cho thấy họ chịu thương vong ở tiền tuyến.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các tay súng nước ngoài, đặc biệt là lực lượng đến từ Colombia. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Kiev đang ngày càng phụ thuộc vào các cựu binh Mỹ Latinh nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực trên chiến trường sau hơn 4 năm giao tranh kéo dài.

Các báo cáo cho biết Colombia hiện là một trong những nguồn cung chiến binh nước ngoài lớn nhất cho Ukraine. Phần lớn là cựu quân nhân từng tham gia các chiến dịch chống phiến quân và ma túy tại quê nhà, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Mức lương được quảng bá cho lực lượng này dao động khoảng 3.000-5.000 USD/tháng, cao hơn nhiều thu nhập mà họ có thể nhận được tại Colombia.

Lính hợp đồng người Colombia William Andres Gallego Orozco

Theo Military Watch Magazine và nhiều nguồn tin quốc tế khác, các tay súng Colombia thường được triển khai tới những khu vực giao tranh khốc liệt nhất ở miền Đông và Đông Bắc Ukraine. Một số báo cáo từ phía Nga cho rằng họ bị sử dụng như lực lượng “lấp chỗ trống” tại các điểm nóng trên chiến tuyến.

Tuy nhiên, tỷ lệ thương vong của lực lượng này được cho là rất cao. Một số cựu binh Colombia tham chiến tại Ukraine tiết lộ rằng nhiều đơn vị chỉ còn số ít người sống sót sau các đợt giao tranh ác liệt. Các nguồn tin cũng cho biết nhiều gia đình tại Colombia gặp khó khăn trong việc nhận thi thể hoặc khoản bồi thường được hứa hẹn.

Trong khi đó, phía Ukraine và các lực lượng ủng hộ Kiev lại gọi họ là “tình nguyện viên quốc tế”, tương tự các quân nhân nước ngoài gia nhập Quân đoàn Quốc tế Ukraine. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng việc gọi toàn bộ lực lượng này là “lính đánh thuê” vẫn còn gây tranh cãi, bởi nhiều người đã ký hợp đồng chính thức với quân đội Ukraine và hoạt động trong cơ cấu chỉ huy quân sự hợp pháp.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga.

Bên cạnh yếu tố tài chính, nhiều cựu binh Colombia cho biết họ bị hấp dẫn bởi cơ hội tiếp tục chiến đấu sau khi giải ngũ trong nước. Colombia sở hữu lực lượng quân đội đông đảo với hàng chục nghìn quân nhân rời quân ngũ mỗi năm, tạo nên nguồn nhân lực dồi dào cho các công ty quân sự tư nhân và các cuộc xung đột quốc tế.

Giới quan sát nhận định việc Ukraine ngày càng sử dụng nhiều chiến binh nước ngoài phản ánh sức ép nhân lực ngày càng lớn của Kiev trong bối cảnh chiến sự kéo dài và tổn thất liên tục ở tiền tuyến. Đồng thời, hiện tượng này cũng cho thấy xu hướng “toàn cầu hóa chiến tranh”, khi ngày càng nhiều cựu binh từ Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông xuất hiện trong các cuộc xung đột hiện đại.