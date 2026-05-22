Lính đánh thuê nước ngoài ồ ạt tới Ukraine để “vá” chiến tuyến Kiev

Hàng nghìn cựu binh đến từ Nam Mỹ đang tham chiến tại Ukraine trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nhân lực. Nhiều báo cáo cho thấy họ chịu thương vong ở tiền tuyến.

Nguyễn Cúc

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các tay súng nước ngoài, đặc biệt là lực lượng đến từ Colombia. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Kiev đang ngày càng phụ thuộc vào các cựu binh Mỹ Latinh nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực trên chiến trường sau hơn 4 năm giao tranh kéo dài.

Các báo cáo cho biết Colombia hiện là một trong những nguồn cung chiến binh nước ngoài lớn nhất cho Ukraine. Phần lớn là cựu quân nhân từng tham gia các chiến dịch chống phiến quân và ma túy tại quê nhà, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Mức lương được quảng bá cho lực lượng này dao động khoảng 3.000-5.000 USD/tháng, cao hơn nhiều thu nhập mà họ có thể nhận được tại Colombia.

Lính hợp đồng người Colombia William Andres Gallego Orozco

Theo Military Watch Magazine và nhiều nguồn tin quốc tế khác, các tay súng Colombia thường được triển khai tới những khu vực giao tranh khốc liệt nhất ở miền Đông và Đông Bắc Ukraine. Một số báo cáo từ phía Nga cho rằng họ bị sử dụng như lực lượng “lấp chỗ trống” tại các điểm nóng trên chiến tuyến.

Tuy nhiên, tỷ lệ thương vong của lực lượng này được cho là rất cao. Một số cựu binh Colombia tham chiến tại Ukraine tiết lộ rằng nhiều đơn vị chỉ còn số ít người sống sót sau các đợt giao tranh ác liệt. Các nguồn tin cũng cho biết nhiều gia đình tại Colombia gặp khó khăn trong việc nhận thi thể hoặc khoản bồi thường được hứa hẹn.

Trong khi đó, phía Ukraine và các lực lượng ủng hộ Kiev lại gọi họ là “tình nguyện viên quốc tế”, tương tự các quân nhân nước ngoài gia nhập Quân đoàn Quốc tế Ukraine. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng việc gọi toàn bộ lực lượng này là “lính đánh thuê” vẫn còn gây tranh cãi, bởi nhiều người đã ký hợp đồng chính thức với quân đội Ukraine và hoạt động trong cơ cấu chỉ huy quân sự hợp pháp.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga.

Bên cạnh yếu tố tài chính, nhiều cựu binh Colombia cho biết họ bị hấp dẫn bởi cơ hội tiếp tục chiến đấu sau khi giải ngũ trong nước. Colombia sở hữu lực lượng quân đội đông đảo với hàng chục nghìn quân nhân rời quân ngũ mỗi năm, tạo nên nguồn nhân lực dồi dào cho các công ty quân sự tư nhân và các cuộc xung đột quốc tế.

Giới quan sát nhận định việc Ukraine ngày càng sử dụng nhiều chiến binh nước ngoài phản ánh sức ép nhân lực ngày càng lớn của Kiev trong bối cảnh chiến sự kéo dài và tổn thất liên tục ở tiền tuyến. Đồng thời, hiện tượng này cũng cho thấy xu hướng “toàn cầu hóa chiến tranh”, khi ngày càng nhiều cựu binh từ Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông xuất hiện trong các cuộc xung đột hiện đại.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/colombian-mercenary-operations-ukraine
Quân sự - Thế giới

Lính đánh thuê nước ngoài và cuộc chiến tiêu hao nhân lực ở Ukraine

Các cựu binh Colombia gia nhập chiến trường Sumy, cho thấy cuộc xung đột ngày càng phụ thuộc vào lực lượng nước ngoài và tác động lâu dài.

Các đơn vị lính đánh thuê Colombia tham chiến cho Ukraine được cho là đã được điều động tới mặt trận Sumy nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công ngày càng mạnh của Nga tại khu vực đông bắc nước này.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng Colombia được triển khai để hỗ trợ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 của Ukraine - đơn vị đang tham chiến tại khu vực Sumy, nơi được xem là một trong những hướng giao tranh căng thẳng nhất hiện nay.

Quân sự - Thế giới

10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng tại Ukraine?

Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov, cho biết khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ.

Lực lượng nước ngoài đến từ nhiều tổ chức khác nhau được cho là tham gia chiến trường Ukraine. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, các nhân sự đến từ các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là Ba Lan, giữ vai trò trung tâm. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Ukraine ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào binh sĩ và lính đánh thuê đến từ các quốc gia có thu nhập thấp, nổi bật là Colombia, Brazil và các nước Mỹ Latinh khác, nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong quân đội Ukraine.

Quân sự - Thế giới

Hơn 2.000 quân Pháp chuẩn bị tới Ukraine, Nga ra tuyên bố nóng

Hơn 2.000 cố vấn quân sự, hậu cần của Pháp sẽ sớm được triển khai đến Ukraine, động thái này cũng sẽ dẫn tới phản ứng đáp trả lập tức từ phía Nga.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga vào ngày 29/10 ra thông báo, cho biết Pháp đang chuẩn bị một lực lượng gồm 2.000 quân, để vào lãnh thổ Ukraine hỗ trợ chính quyền Kiev. Lực lượng này hiện đang được triển khai đến khu vực biên giới giữa Ba Lan và Ukraine và đang tiến hành huấn luyện chiến thuật trước khi bước vào chiến trường.
Trong khi đó, lực lượng tình báo kỹ thuật của Quân đội Nga, thông báo rằng thường xuyên có thể nghe thấy “tiếng nước ngoài” trên bộ đàm ở khu vực chiến tuyến giữa quân Nga và quân Ukraine. Điều này cho thấy có binh lính nước ngoài được triển khai trên tiền tuyến.
