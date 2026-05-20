Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

J-10C của Pakistan thắng áp đảo Eurofighter Typhoon trong diễn tập tại Qatar

Cuộc diễn tập không chiến tại Qatar cho thấy J-10C Trung Quốc có thể vượt qua Eurofighter Typhoon, làm dấy lên tranh luận về năng lực chiến đấu thực tế.

Nguyễn Cúc

Một báo cáo mới từ Military Watch Magazine cho biết các tiêm kích J-10C của Không quân Pakistan đã giành kết quả áp đảo trước chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Qatar trong một cuộc diễn tập không chiến hỗn hợp, làm dấy lên nhiều tranh luận về năng lực thực chiến của các dòng tiêm kích thế hệ 4,5 hiện đại.

Theo bài viết, cuộc diễn tập được tổ chức tại Qatar với sự tham gia của các tiêm kích J-10CE do Trung Quốc sản xuất và Eurofighter Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Qatar. Một số nguồn tin quân sự cho rằng J-10C đã đạt tỷ lệ đối kháng tới “9-0” trong các kịch bản không chiến ngoài tầm nhìn (BVR). Tuy nhiên, cả Pakistan lẫn Qatar đều chưa công bố chính thức kết quả chi tiết của cuộc diễn tập.

article-6a0baf49a37dc9-73151073.png
Máy bay Eurofighter của Không quân Hoàng gia Qatar tại Thổ Nhĩ Kỳ

Military Watch Magazine nhận định ưu thế của J-10C có thể đến từ sự kết hợp giữa radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), tên lửa không đối không tầm xa PL-15 cùng hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Đây là những yếu tố giúp chiến đấu cơ Trung Quốc tăng khả năng phát hiện và khai hỏa trước đối thủ.

Trong khi đó, Eurofighter Typhoon vốn được đánh giá là một trong những tiêm kích mạnh nhất châu Âu hiện nay, có khả năng cơ động cao và hệ thống điện tử tiên tiến. Qatar đang vận hành phiên bản nâng cấp của dòng chiến đấu cơ này với nhiều cải tiến về radar và vũ khí.

Giới phân tích quân sự cho rằng nếu các thông tin về tỷ lệ “9-0” là chính xác, đây sẽ là cú hích lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, đặc biệt trên thị trường xuất khẩu tiêm kích. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã nỗ lực quảng bá J-10C như đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Rafale, F-16V hay Eurofighter Typhoon.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Pakistan hiện là khách hàng xuất khẩu lớn nhất của J-10CE. Islamabad từng tuyên bố dòng tiêm kích này đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sức mạnh với Không quân Ấn Độ sau khi New Delhi tiếp nhận Rafale của Pháp.

article-6966dfbbc15458-40422619.jpg
Tiêm kích J-10C của Không quân Pakistan mang tên lửa đối không PL-15 và ba thùng nhiên liệu phụ bên ngoài

Dù vậy, nhiều chuyên gia lưu ý rằng kết quả các cuộc diễn tập không phản ánh hoàn toàn năng lực chiến đấu thực tế, bởi chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như luật chơi, giới hạn tác chiến, hệ thống gây nhiễu hay điều kiện mô phỏng chiến trường. Trên các diễn đàn quân sự quốc tế và Reddit, không ít ý kiến cho rằng cần thận trọng với các thông tin chưa được xác minh độc lập.

Dẫu còn tranh cãi, thông tin về màn thể hiện của J-10C vẫn thu hút sự chú ý lớn trong giới quân sự toàn cầu, nhất là khi cạnh tranh công nghệ hàng không quân sự giữa Trung Quốc với phương Tây ngày càng gay gắt.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/chinese-j10c-won-overwhelmingly-eurofighters
#diễn tập Qatar #J-10C #Eurofighter #chiến đấu cơ #Pakistan #tiêm kích Trung Quốc

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc xác nhận thành công của tiêm kích J-10C trong chiến đấu thực tế

J-10C của Không quân Pakistan bắn rơi nhiều máy bay địch mà không chịu tổn thất, đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong xuất khẩu tiêm kích.

Tiêm kích J-10C (bên trái) và Rafale

Các nguồn chính thức của Trung Quốc lần đầu xác nhận tiêm kích J-10C do Không quân Pakistan vận hành đã đạt được thành công trong tác chiến không đối không, bắn hạ nhiều máy bay đối phương mà không chịu tổn thất.

Ngày 12/1, Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) cho biết các cuộc giao tranh diễn ra vào tháng 5 đã chứng kiến J-10C “bắn rơi nhiều máy bay địch trong điều kiện tác chiến thực tế, không chịu tổn thất”, coi đây là cột mốc quan trọng đối với chương trình xuất khẩu tiêm kích của Trung Quốc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Pakistan mua thêm một loạt tiêm kích J-10C Vigorous Dragon từ Trung Quốc

Không quân Pakistan (PAF) đã chính thức bổ sung mẫu máy bay tiêm kích Chengdu J-10C vào phi đội của mình, tăng khả năng không chiến của nước này.

Không quân Pakistan (PAF) đã chính thức bổ sung mẫu máy bay tiêm kích Chengdu J-10C “Vigorous Dragon” vào phi đội của mình, nhằm tăng khả năng không chiến của nước này.

Pakistan mua them mot loat tiem kich J-10C Vigorous Dragon tu Trung Quoc
Ảnh: Janes 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới