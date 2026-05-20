J-10C của Pakistan thắng áp đảo Eurofighter Typhoon trong diễn tập tại Qatar

Cuộc diễn tập không chiến tại Qatar cho thấy J-10C Trung Quốc có thể vượt qua Eurofighter Typhoon, làm dấy lên tranh luận về năng lực chiến đấu thực tế.

Một báo cáo mới từ Military Watch Magazine cho biết các tiêm kích J-10C của Không quân Pakistan đã giành kết quả áp đảo trước chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Qatar trong một cuộc diễn tập không chiến hỗn hợp, làm dấy lên nhiều tranh luận về năng lực thực chiến của các dòng tiêm kích thế hệ 4,5 hiện đại.

Theo bài viết, cuộc diễn tập được tổ chức tại Qatar với sự tham gia của các tiêm kích J-10CE do Trung Quốc sản xuất và Eurofighter Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Qatar. Một số nguồn tin quân sự cho rằng J-10C đã đạt tỷ lệ đối kháng tới “9-0” trong các kịch bản không chiến ngoài tầm nhìn (BVR). Tuy nhiên, cả Pakistan lẫn Qatar đều chưa công bố chính thức kết quả chi tiết của cuộc diễn tập.

Máy bay Eurofighter của Không quân Hoàng gia Qatar tại Thổ Nhĩ Kỳ

Military Watch Magazine nhận định ưu thế của J-10C có thể đến từ sự kết hợp giữa radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), tên lửa không đối không tầm xa PL-15 cùng hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Đây là những yếu tố giúp chiến đấu cơ Trung Quốc tăng khả năng phát hiện và khai hỏa trước đối thủ.

Trong khi đó, Eurofighter Typhoon vốn được đánh giá là một trong những tiêm kích mạnh nhất châu Âu hiện nay, có khả năng cơ động cao và hệ thống điện tử tiên tiến. Qatar đang vận hành phiên bản nâng cấp của dòng chiến đấu cơ này với nhiều cải tiến về radar và vũ khí.

Giới phân tích quân sự cho rằng nếu các thông tin về tỷ lệ “9-0” là chính xác, đây sẽ là cú hích lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, đặc biệt trên thị trường xuất khẩu tiêm kích. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã nỗ lực quảng bá J-10C như đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Rafale, F-16V hay Eurofighter Typhoon.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Pakistan hiện là khách hàng xuất khẩu lớn nhất của J-10CE. Islamabad từng tuyên bố dòng tiêm kích này đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sức mạnh với Không quân Ấn Độ sau khi New Delhi tiếp nhận Rafale của Pháp.

Tiêm kích J-10C của Không quân Pakistan mang tên lửa đối không PL-15 và ba thùng nhiên liệu phụ bên ngoài

Dù vậy, nhiều chuyên gia lưu ý rằng kết quả các cuộc diễn tập không phản ánh hoàn toàn năng lực chiến đấu thực tế, bởi chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như luật chơi, giới hạn tác chiến, hệ thống gây nhiễu hay điều kiện mô phỏng chiến trường. Trên các diễn đàn quân sự quốc tế và Reddit, không ít ý kiến cho rằng cần thận trọng với các thông tin chưa được xác minh độc lập.

Dẫu còn tranh cãi, thông tin về màn thể hiện của J-10C vẫn thu hút sự chú ý lớn trong giới quân sự toàn cầu, nhất là khi cạnh tranh công nghệ hàng không quân sự giữa Trung Quốc với phương Tây ngày càng gay gắt.