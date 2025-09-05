Hà Nội

Xã hội

Tưng bừng Lễ khai giảng tại trường miền núi ở Phú Thọ

Sáng 5/9, 46 giáo viên và 382 em học sinh Trường tiểu học và THCS Kim Truy (tỉnh Phú Thọ) tưng bừng dự Lễ khai giảng năm học mới.

Mạnh Hưng
1.jpg
Hòa chung với khí thế tưng bừng, náo nhiệt cả nước chào đón năm học mới 2025-2026, sáng 5/9, 46 giáo viên và 382 em học sinh Trường tiểu học và THCS Kim Truy (Trường TH&THCS Kim Truy, tỉnh Phú Thọ) cũng tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.
3.jpg
Các em học sinh có mặt tại Trường TH&THCS Kim Truy từ sáng sớm trong bầu không khí háo hức.﻿
2.jpg
Thời tiết nắng nóng, các em học sinh đội ô tham dự Lễ khai giảng năm học mới.

eddb0ce4-123b-42d1-831c-0e2864e3e852.jpg
Các giáo viên nhà trường tưng bừng, háo hức trước Lễ khai giảng năm học mới.
4.jpg
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trước giờ khai giảng.
5.jpg
55.jpg
Trường TH&THCS Kim Truy có nhiều con em đồng bào dân tộc Mường đang theo học. Trong các năm học nhà trường luôn được sự quan tâm và chỉ đạo của phòng giáo dục, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cũng như sự giúp đỡ của các tổ chức cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt hơn nữa là sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của quý bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm đã dành cho nhà trường cả về xây dựng cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.
6.jpg
Chia sẻ với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, cô Nguyễn Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kim Truy cho biết, trong năm học vừa qua, nhà trường có học sinh đạt giải cao môn Hóa học, giải Nhất Đấu trường Toán học và Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện, giải Nhì Đấu trường Toán học và Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh. Kết quả thi vào 10 của nhà trường có 43 học sinh đỗ lớp 10, có học sinh đạt điểm cao vào lớp 10 Trường THPT Kim Bôi, THPT Sào Báy (tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) đứng top đầu, phổ điểm thi cả 03 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh đều tăng 0,31 điểm.
8.jpg
Cô Nguyễn Thị Tâm cho hay, năm học 2025- 2026 là năm học bước đến một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình và phát triển của đất nước, tập thể thầy cô giáo và các em học sinh Trường TH&THCS Kim Truy hướng tới kỷ nguyên công nghệ số, đáp ứng với sự phát triển của giáo dục thời đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ cơ bản là tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng tới xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, phát huy việc tự học, tự bồi dưỡng của các thầy cô giáo.
9.jpg
Ngoài ra, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nội dung dạy học theo chương trình đổi mới sách giáo khoa; thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chất lượng học sinh năng khiếu; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho các thế hệ học sinh.
c736a1f5-5f7a-44bd-98c5-2c7c06338ec8.jpg
Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kim Truy Nguyễn Thị Tâm phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
f9f7488d-837b-437e-bf1d-a25d3d44a8d5.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng.
w.jpg
Các em học sinh Trường TH&THCS Kim Truy tham dự Lễ khai giảng.
