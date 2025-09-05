Tưng bừng Lễ khai giảng tại trường miền núi ở Phú Thọ

Chủ tịch nước Lương Cường vừa có Thư gửi ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên...trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026.

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường có Thư gửi ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên... Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh!