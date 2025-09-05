Tưng bừng Lễ khai giảng tại trường miền núi ở Phú Thọ

[LIVE] Gần 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự Lễ khai giảng đặc biệt năm học 2025-2026
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Các trường học tại Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng
Tại Đắk Lắk, sáng nay (5/9), các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 -2026. Đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục bước vào giai đoạn mới sau khi tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với Phú Yên.
Thủ tướng yêu cầu thần tốc khắc phục trường lớp trước khai giảng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng sửa chữa, đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục để tổ chức khai giảng năm học mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 156 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.
Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
Chủ tịch nước Lương Cường vừa có Thư gửi ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên...trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026.
Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường có Thư gửi ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên... Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.
Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh!
