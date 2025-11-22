Hà Nội

Tử vi tuần mới (24 - 30/11): 3 con giáp đổi vận bất ngờ

Giải mã

Tử vi tuần mới (24 - 30/11): 3 con giáp đổi vận bất ngờ

Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có thể đổi vận bất ngờ, cơ hội liên tiếp xuất hiện, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thành công.

Tâm Anh (theo Sohu)
Tuổi Mão. Trong 7 ngày tới, con giáp này hiền lành, trung thực, biết quan tâm đến người khác nên có thể tự giành lấy cơ hội để phát triển sự nghiệp. Chính sự kiên trì và lòng tận tâm giúp tuổi Mão đạt được thành công ngoài mong đợi.
Bước sang tuần mới, người tuổi Mão có vận trình tài lộc hưng thịnh. Những người làm công ăn lương có thu nhập dồi dào từ thu nhập chính cộng với các khoản thưởng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh sẽ có thể mở ra những cơ hội tài chính tuyệt vời.
Tuổi Mão sống bao dung, sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Con giáp này được mọi người tin tưởng, yêu quý và tình duyên ngày càng hạnh phúc viên mãn.
Tuổi Thân. Bước sang tuần mới, con giáp này có chuyên môn vững vàng, nghiêm túc khi làm việc nên có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Người tuổi Thân cũng nhờ vậy nhận được sự công nhận và tán thưởng từ lãnh đạo cũng như đồng nghiệp.
Trong tuần tới, tuổi Thân có thể nhận được khoản thưởng hậu hĩnh cũng như lời đề nghị thăng chức, tăng lương. Con giáp này cũng có thể phát hiện dự án đầu tư tiềm năng. Với khả năng quan sát nhạy bén, người tuổi Thân làm giàu không khó.
Không chỉ mang lại may mắn cho gia đình và bạn bè, tuổi Thân còn có thể xây dựng không khí ấm áp, gắn kết mọi người với nhau. Con giáp này trở thành nhân vật không thể thiếu trong các hoạt động tập thể.
Tuổi Tuất. Trong tuần mới, con giáp này thông minh, nhanh trí và có khả năng nắm bắt trọng điểm vấn đề nên có thể tiến nhanh và xa hơn hơn nhiều đồng nghiệp. Đồng thời, người tuổi Tuất phát huy thế mạnh trong giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ hài hòa với các đối tác, chuyên gia cũng như cấp dưới.
Người tuổi Tuất có tài chính hưng thịnh. Nhờ những ý tưởng kinh doanh hoặc đầu tư độc đáo, con giáp này có thể mang về lợi ích kinh tế lớn cho công ty cũng như cá nhân. Với thu nhập tăng cao, tuổi Tuất có cuộc sống sung túc khiến nhiều người ghen tỵ.
Bước sang tuần mới, tuổi Tuất cố gắng hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội, tạo dựng uy tín trong tập thể. Đồng thời, con giáp này hãy mạnh dạn thổ lộ tấm chân tình, nói lời yêu thương đối với người quan trọng. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
