Vận khí hanh thông sau 20/11, ba con giáp càng thiện tâm càng giàu

Giải mã

Vận khí hanh thông sau 20/11, ba con giáp càng thiện tâm càng giàu

Sau ngày 20/11, có 3 con giáp đồng loạt bước vào chu kỳ tài vận rất mạnh. Họ đều là những con giáp sống hiền lành, tử tế nên càng dễ gặp may lớn.

1. Tuổi Mão – Phúc dày, vận sáng, tài lộc kéo tới. Họ thường đặt lợi ích tập thể lên trên, luôn cư xử tử tế, không tranh hơn thua. Chính vì vậy mà phước báu của tuổi Mão luôn đầy ắp, chỉ chờ thời điểm để nở rộ.
Sau ngày 20/11, tuổi Mão bước vào thời kỳ tài tinh chiếu rọi, vận may tiền bạc tăng đều từng ngày. Những việc tưởng chừng như ngẫu nhiên lại trở thành cơ hội sinh lời. Các nguồn thu phụ, thu tay trái bắt đầu xuất hiện, giúp tuổi Mão có khoản tích lũy lớn hơn.
Đặc biệt: Người làm kinh doanh có cơ hội chốt được hợp đồng lớn.Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, thưởng nóng hoặc tăng thu nhập. Vận quý nhân cực vượng, giúp Mão gặp đúng người, được giới thiệu việc tốt hoặc hỗ trợ tài chính đúng lúc.
Lời khuyên: Đây là giai đoạn hợp để tuổi Mão mở rộng mối quan hệ và mạnh dạn hơn trong các quyết định tài chính.
2. Tuổi Sửu – Tích đức tích phước, tài vận bật tăng bất ngờ. Tuổi Sửu chăm chỉ, thật thà, sống chậm mà chắc. Họ ít khi làm điều thất đức, càng không bao giờ “nói một đằng làm một nẻo”. Chính cái tâm vững vàng ấy giúp người tuổi Sửu luôn được trời đất ưu ái hơn người.
Bước qua ngày 20/11, tuổi Sửu bước vào giai đoạn “đổi vận bất ngờ”. Từ công việc, tiền bạc đến các mối quan hệ đều có chuyển biến tích cực. Đây là lúc vận khí “địa tài” của Sửu mở ra mạnh mẽ, giúp họ thu hút dòng tiền mới.
Vận may nổi bật: Dự án bị trì hoãn bấy lâu nay bất ngờ thông suốt, mang lại khoản lợi nhuận khá lớn. Người làm nông – làm đất – liên quan bất động sản sẽ có tin vui về tài chính. Các khoản nợ cũ dễ thu hồi, tiền về nhiều và nhanh hơn dự kiến.
Lời khuyên: Sửu nên giữ tinh thần bình tĩnh, làm đâu chắc đó. Càng điềm đạm bao nhiêu, tài lộc càng dễ về bấy nhiêu.
3. Tuổi Hợi – Tấm lòng bao dung gọi về phú quý. Sau 20/11, tuổi Hợi là một trong những con giáp phất mạnh nhất, đặc biệt là về đường tài chính. Các vì sao cát lành chiếu mệnh giúp tuổi Hợi thắng lớn trong công việc, dòng tiền trở nên ổn định hơn.
Những tín hiệu hanh thông: Tài lộc tăng mạnh, thu nhập chính và phụ đều phát triển. Người kinh doanh dễ gặp khách lớn, chốt đơn liên tục, doanh thu vượt kỳ vọng.
Người làm văn phòng dễ bước vào giai đoạn được trọng dụng, giao nhiệm vụ quan trọng kèm theo quyền lợi lớn. Càng cho đi, tuổi Hợi càng nhận lại. Đây là giai đoạn “tích phúc – hưởng lộc”, sống thiện lành nên trời càng thương.* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!
