Tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4: Ma Kết đón may mắn liên tiếp, bứt phá dẫn đầu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4, Ma Kết ghi dấu ấn với phong độ ổn định và tài lộc rủng rỉnh. Nhân Mã điều chỉnh lại nhịp độ cuộc sống.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, làm việc trước tiên đánh nền móng vững chắc thì sau này sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, có ý thức ưu tiên hoàn thành tốt việc của mình là được, trước tiên cứ triển khai ổn thỏa các công tác chuẩn bị, sau này từ từ bổ sung hoàn thiện dự án thì không có vấn đề gì lớn. Tài lộc: Bình thường, cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, nên bớt đi những khoản chi tiêu không cần thiết. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống không có chuyện gì trắc trở, cứ sống qua ngày một cách nề nếp là được. Sức khỏe: Bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không xuất hiện cảm giác khó chịu nào.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có độ chắc chắn cao và cũng có thể sắp xếp rõ ràng các tài nguyên trong tay để phục vụ cho mình. Sự nghiệp: Khá tốt, thực lực làm việc không hề yếu, cũng rất giỏi xử lý các vấn đề hóc búa, là một người đáng tin cậy trong nhóm, cấp trên và đồng nghiệp đều khá tin tưởng vào những lời bạn nói. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm việc theo kế hoạch là có thể thu được lợi nhuận, một số người đang dự định bắt tay vào dự án mới thì chỉ cần đánh giá cho tốt là được. Tình cảm: Khá tốt, đối phương không có biểu hiện oán trách gì, cơ bản là công nhận những cống hiến của bạn trong tình yêu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, dường như may mắn đã được nâng lên, không còn xuất hiện nhiều chuyện tồi tệ nữa. Sự nghiệp: Rất tốt, làm việc có sự đột phá, những điều không suôn sẻ trước đó đã được giải quyết, một số người còn gặp được những sự kiện may mắn nhỏ, chuyện tốt nhiều lên thì việc hoàn thành chỉ tiêu cũng trở nên dễ dàng hơn. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính thử quan sát và thực hiện các dự án ngắn hạn biết đâu sẽ có thu hoạch. Tình cảm: Hơi tốt, mối quan hệ thân mật phát triển hài hòa, việc cãi vã giữa bạn và nửa kia cũng ít đi. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể cơ bản khỏe mạnh không xuất hiện vấn đề gì lớn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay tạm ổn, có người đến giúp đỡ mình thì phải biết giữ lòng biết ơn, biết đâu đó chính là một vị quý nhân. Sự nghiệp: Tạm ổn, chốn công sở gặp được cộng sự thực lòng giúp đỡ là điều rất hiếm có, nhất định phải tôn trọng công sức lao động của đối phương, đừng coi đó là điều hiển nhiên. Tài lộc: Tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính có người giới thiệu dự án hoặc cung cấp thông tin thì có thể lưu tâm nhiều hơn sẽ có lợi. Tình cảm: Tạm ổn, cả hai bên đều là người có sao nói vậy không thích dây dưa lề mề, việc giao tiếp không có gì là không suôn sẻ. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động điều độ sẽ có ích cho cơ thể.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay bình thường, chỉ cần chịu khó nghĩ cách thì luôn có thể giải quyết được những vấn đề gặp phải, đừng nản lòng. Sự nghiệp: Khá ổn, đừng viện cớ cho bản thân, muốn đạt được thành tích tốt thì bắt buộc phải nghĩ cách, dốc sức tối đa để xử lý chứ không phải là không làm gì cả. Tài lộc: Bình thường, nếu đã nhắm trúng dự án nào thì vẫn nên tranh thủ thời gian chốt lấy, nếu không sẽ phải hối hận. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia ở bên nhau muốn giao tiếp chuyện gì thì cứ từ từ nói sẽ tốt hơn, không nên nóng vội. Sức khỏe: Bình thường, nên hoạt động vừa phải.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay tạm ổn, có thể tạo ra chút thành tích nhỏ thì bản thân biết hài lòng là được. Sự nghiệp: Tạm ổn, là một người làm việc nghiêm túc và kiên nhẫn, biết rõ thực lực của mình ở đâu thì đừng thách thức những thứ có độ khó cao, việc đạt được thành tích không có vấn đề gì lớn, biết đủ và không tự bào mòn nội tâm thì sẽ sống vui vẻ. Tài lộc: Tạm ổn, muốn tăng thu giảm chi thì vẫn có cách, cứ thử làm từ những dự án nhỏ xem sao là được. Tình cảm: Bình thường, bạn có thể chăm sóc tốt cho nửa kia từ những việc nhỏ nhặt, nhưng cũng đừng việc gì cũng mong cầu sự đền đáp. Sức khỏe: Bình thường, chú ý chăm sóc cơ thể là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, bạn có thể đang dự định làm một dự án nào đó thì tốt nhất là chuẩn bị thật chu đáo rồi hẵng bắt đầu. Sự nghiệp: Bình thường, trước tiên hãy làm tốt các công tác chuẩn bị liên quan rồi mới bắt đầu hành động, nếu không sẽ khó tạo ra được kết quả tốt đẹp gì, lại phải bổ sung tài liệu này nọ cũng rất rắc rối, nên làm chuẩn chỉnh ngay từ lần đầu tiên. Tài lộc: Bình thường, cứ làm việc theo đúng trình tự là được, muốn đạt được lợi nhuận thì không thể quá nóng vội, nếu không mắc sai lầm cũng rất phiền phức. Tình cảm: Bình thường, hai người ở bên nhau có nhiều thời gian giao tiếp, nên cố gắng tránh tình trạng ông nói gà bà nói vịt. Sức khỏe: Tạm ổn, nên bổ sung nhiều nước.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, bạn làm việc có phần hơi cố chấp, khuyên bạn đừng nên dồn toàn bộ sự chú ý vào một việc duy nhất. Sự nghiệp: Bình thường, nằng nặc đòi tạo ra thành tích mà hoàn toàn không quan tâm đến tình hình xung quanh ra sao không phải là một nước đi lý trí, hãy cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại và đừng quá cố chấp thì mới không bị tổn thương. Tài lộc: Bình thường, hãy kiểm soát lại ham muốn mua sắm, có một số thứ nên để chậm lại một chút rồi hẵng mua thì tốt hơn. Tình cảm: Bình thường, đối phương có thể không hiểu được những ẩn ý khi giao tiếp, tốt nhất là nên nói thẳng yêu cầu của mình ra. Sức khỏe: Tạm ổn, chỉ cần chú ý đến vấn đề cảm xúc lên xuống thất thường là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay bình thường, cần chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe. Sự nghiệp: Bình thường, công việc khá bận rộn nhưng may là tinh lực vẫn theo kịp, chỉ cần không bị bóc lột quá đáng thì việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tay không thành vấn đề, chỉ là điều này vô cùng thử thách khả năng sắp xếp thời gian của bạn. Tài lộc: Bình thường, việc cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết là rất quan trọng, tránh để bị người khác coi là kẻ dễ bắt nạt tiêu tiền oan uổng là được. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia không rút ra được chút thời gian nào để giao tiếp, việc tương tác ít đi cũng sẽ ảnh hưởng đến đà phát triển của mối quan hệ. Sức khỏe: Tạm ổn, hãy nghỉ ngơi cho tử tế và đừng để bản thân quá mệt mỏi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay rất tốt, cứ lấy tâm thái bình thản để đối phó với mọi chuyện gặp phải là được. Sự nghiệp: Chốn công sở có thể sẽ nhận được tin tức mới, may mắn liên tiếp, hãy điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục làm việc là ưu tiên hàng đầu, xốc lại tinh thần thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính nếu đang chờ đợi một thông tin nào đó thì sẽ nhận được câu trả lời, theo hướng tích cực. Tình cảm: Khá tốt, bạn và nửa kia ở bên nhau cần phải đối mặt trực tiếp với những vấn đề đang tồn tại, hai người hợp sức xử lý vẫn tốt hơn là một mình gánh vác. Sức khỏe: Hơi tốt, hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và đừng chủ quan lơ là.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay khá ổn, bạn quen làm gì thì cứ duy trì như vậy, đừng dễ dàng thay đổi. Sự nghiệp: Khá ổn, chốn công sở sẽ hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết, mặc dù bạn chỉ là một vai trò nhỏ bé nhưng nếu liên kết với những người xung quanh thì dù là cấp trên hay khách hàng cũng sẽ không dễ dàng bắt chẹt được bạn, áp lực cũng có thể được san sẻ. Tài lộc: Tạm ổn, cơ bản vẫn là làm những dự án quen thuộc, xác suất cao là sẽ không mắc sai lầm gì. Tình cảm: Tạm ổn, hai người liên lạc với nhau khá thường xuyên, chú ý khi nói năng hành sự bớt nóng vội và kiên nhẫn hơn một chút là được. Sức khỏe: Khá ổn, chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay hơi kém, giữ tâm thái bình thản thì mới có thể an ổn vượt qua, sự lo âu không thể giải quyết được vấn đề. Sự nghiệp: Hơi kém, khi bị nhắm tới một cách khó hiểu chốn công sở thì cần phải giữ bình tĩnh, lúc này trước tiên hãy chuyên tâm vào dự án để đảm bảo hiệu suất không bị giảm sút, nếu còn dư sức lực thì hẵng đi đối phó với những kẻ đó. Tài lộc: Hơi kém, về mặt đầu tư quản lý tài chính đừng bắt tay vào những dự án mà bản thân không chắc chắn hoặc có linh cảm không tốt, cẩn thận mắc lừa là được. Tình cảm: Hơi kém, cả hai bên đều mang cảm giác bất an nên hãy an ủi lẫn nhau nhiều hơn, bớt nghi thần nghi quỷ đi là được. Sức khỏe: Bình thường, bớt suy nghĩ lung tung là tốt nhất. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
Tử vi 12 cung hoàng đạo 22/4: Bảo Bình thiếu tự tin, dễ gặp chuyện xui rủi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/4, Bảo Bình nên quyết đoán hơn, đừng nhận tội cho người khác. Bạch Dương tạm thời chưa thu được lợi, chớ mất niềm tin.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá kém, tinh thần áp lực lớn vì xung quanh thiếu vắng sự trợ giúp, đa phần là một mình tự phấn đấu. Về sự nghiệp khá kém, làm việc không thuận tâm cũng hết cách cải thiện, trước mắt cần bạn nhẫn nhịn và không nên có hành động gì, không trụ nổi thì sẽ xôi hỏng bỏng không nên ngàn vạn lần đừng đánh mất niềm tin. Về tài lộc hơi kém, dự án không có tiến triển thì càng không bàn tới lợi nhuận, tạm thời chỉ có thể duy trì hiện trạng. Về tình cảm khá kém, cả hai đều chìm đắm trong thế giới tinh thần của riêng mình, không muốn có bất kỳ sự tương tác nào. Về sức khỏe khá kém, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho tử tế, đừng suy nghĩ lung tung.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, đừng quá bi quan, đừng mãi tự bào mòn nội tâm. Về sự nghiệp tạm ổn, không dễ gặp được cộng sự đáng tin cậy, nhiều việc một mình làm còn hơn là đông người, khi hợp tác nhất định phải sáng suốt tránh bắt cặp với người không phù hợp là được. Về tài lộc tạm ổn, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án nào chưa chắc chắn thì có thể đợi thêm, xem người khác làm ra sao rồi hẵng tính. Về tình cảm tạm ổn, bạn và nửa kia khi chung sống thiếu đi chút ăn ý, giao tiếp hơi tốn sức vì nói không đúng trọng tâm. Về sức khỏe tạm ổn, trạng thái cơ thể khá tốt.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 21/4: Xử Nữ nhân duyên tốt, phất lên nhanh

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/4, Xử Nữ nhân duyên hơn người, dễ dàng phất lên. Sư Tử nhanh nhẹn một chút mới có thể được cấp trên công nhận.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay tạm ổn, làm việc có lớp lang trật tự thì bản thân cũng đỡ tốn sức, đừng làm việc một cách lộn xộn là được. Về sự nghiệp tạm ổn, khi làm việc có một số tài nguyên muốn lấy được thì cần phải chờ đợi, nôn nóng cũng vô ích, chi bằng làm thêm vài kế hoạch dự phòng và xử lý những việc khác trước là được. Về tài lộc tạm ổn, tiêu tiền không thành vấn đề nhưng đừng quá đà, nếu không bản thân rất dễ rơi vào tình trạng hối hận. Về tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật nếu cần đối phương quan tâm thì có thể nói thẳng, cứ chờ người ta chủ động thì chắc chắn sẽ rất tốn thời gian. Về sức khỏe bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không có trở ngại gì lớn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, hãy quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao bản thân, đừng để bị chiếm dụng quá nhiều tâm sức vào những việc khác. Về sự nghiệp khá tốt, chốn công sở làm việc có ý thức cạnh tranh cao, cũng sẵn sàng tiếp xúc với những nhiệm vụ mang tính thử thách, hiện tại tích lũy thêm kinh nghiệm và thực lực luôn không có gì là xấu. Về tài lộc khá tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính tham vọng quá lớn không phải là chuyện tốt, nên làm nhiều những dự án phù hợp với năng lực của bản thân thì mới không bị lật xe. Về tình cảm khá ổn, hai người chung sống nên kiên nhẫn một chút, có hành động thấu hiểu và nhẫn nhịn lẫn nhau thì cũng bớt cãi vã. Về sức khỏe khá ổn, ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 20/4: Kim Ngưu bị tiểu nhân quấy phá

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/4, Kim Ngưu bất ổn, bị tiểu nhân phá rối, đừng nhượng bộ. Cự Giải bận rộn, đừng để kiệt sức.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, làm việc với phương hướng lớn không tệ, có chút sai sót hay sự cố nhỏ cũng không đáng kể. Sự nghiệp khá ổn, làm việc có sai sót cũng là hiện tượng bình thường, cứ bám riết không buông chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ bình thường, phương hướng lớn không sai thì vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tài lộc tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính cho dù có chút sai sót nhỏ cũng không ảnh hưởng đến đại cục, bớt lo lắng là được. Tình cảm khá ổn, bạn và nửa kia cho dù xảy ra chuyện không vui cũng có thể tìm được cách giải quyết nên không có vấn đề gì lớn. Sức khỏe khá tốt, giữ tâm thái lạc quan yêu đời sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay hơi kém, cảm giác bất ổn xuất hiện khá nhiều, cần kịp thời giải tỏa thì hơn. Sự nghiệp hơi kém, khi làm việc khả năng bị tiểu nhân quấy phá là khá lớn, nên mang sự tự tin ra để xử lý công việc chứ đừng rụt rè sợ sệt, nhượng bộ không thể đổi lấy không gian sinh tồn. Tài lộc bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính cần chú ý quan sát tình hình xung quanh, tránh rơi vào thế bị động. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật cả hai đều có hành vi trốn tránh thực tại, vì lo lắng không xử lý tốt vấn đề nên đã chọn cách phớt lờ. Sức khỏe hơi kém, những cảm xúc tiêu cực nhiều lên.
