Bí ẩn 18 hòn đảo với vách đá cao hàng trăm mét giữa đại dương

Giữa Bắc Đại Tây Dương, những vách đá khổng lồ vươn lên từ biển như một thế giới chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng.

Quần đảo Faroe gồm 18 hòn đảo núi lửa nằm giữa Iceland và Scotland, ở khoảng 62° vĩ Bắc. Tổng diện tích đất liền chỉ khoảng 1.399 km², nhưng đường bờ biển dài tới 1.117 km, phần lớn được tạo thành bởi những vách đá dựng đứng, vịnh hẹp và các mũi đá nhô ra biển.

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Nhìn từ xa, Faroe có vẻ giống một vùng đất trong truyện thần thoại. Những cao nguyên phủ cỏ xanh nằm trên các tầng đá bazan gần như thẳng đứng, trong khi bên dưới là Đại Tây Dương luôn chuyển động. Cấu trúc địa chất này có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa cách đây khoảng 50–60 triệu năm, sau đó được các sông băng và quá trình xói mòn tiếp tục chạm khắc thành địa hình ngày nay.

Điểm đặc biệt của Faroe là những vách đá không chỉ đẹp mà còn tạo thành một “thành phố” khổng lồ cho chim biển. Mỗi mùa hè, hàng triệu con chim tìm đến các vách đá để sinh sản. Khoảng 50 loài chim thường xuyên làm tổ tại quần đảo, trong đó có hải âu cổ rụt (puffin), chim an-ca, chim ó biển và nhiều loài hải âu. Riêng các vách đá Vestmanna có những đoạn cao gần 700 m, nơi các đàn chim biển tập trung đông đúc.

Ảnh: best-served.co

Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất là puffin Đại Tây Dương. Vào mùa hè, hàng trăm nghìn con trở về từ biển khơi và đào tổ trong những thảm cỏ trên vách đá. Chúng có thể trông nhỏ bé và đáng yêu, nhưng cuộc sống ở đây lại diễn ra giữa gió mạnh, sóng dữ và những vách đá hiểm trở.

Faroe cũng nổi tiếng với thời tiết thay đổi nhanh đến mức một ngày có thể lần lượt xuất hiện mưa, tuyết, nắng và gió mạnh. Quần đảo nằm tại nơi các dòng hải lưu ấm từ phía nam gặp những dòng nước lạnh của Bắc Cực, góp phần tạo nên khí hậu đại dương đặc biệt.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trên những hòn đảo ấy, con người từ lâu đã thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt. Những ngôi làng nhỏ nằm lọt giữa núi và biển, nhà mái cỏ hòa vào cảnh quan, trong khi mạng lưới đường hầm và cầu nối giúp các cộng đồng vốn bị chia cắt bởi vịnh hẹp và núi đá liên kết với nhau.

Có lẽ điều khiến Faroe đặc biệt không phải một thắng cảnh riêng lẻ mà là cảm giác về sự mong manh của con người trước thiên nhiên. Đứng trên một vách đá xanh ngắt, nhìn xuống biển sâu và những mỏm đá bị sóng bào mòn, người ta dễ hiểu vì sao quần đảo nhỏ bé này lại tạo ra một cảnh quan có sức ám ảnh đến vậy.