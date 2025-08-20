Tự tin phối đồ với quy tắc bánh xe màu sắc

Không cần phối đồ cầu kỳ, chỉ với quần ống rộng và vài item cơ bản, nàng theo đuổi phong cách tối giản vẫn có thể ghi điểm tuyệt đối về gu ăn mặc.

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ “ruột” của nhiều tín đồ thời trang nhờ khả năng che khuyết điểm khéo léo, tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Không chỉ linh hoạt khi phối đồ, item này còn đặc biệt phù hợp với những ai yêu chuộng sự tinh giản trong phong cách sống lẫn thời trang.

Chỉ cần vài mẹo nhỏ trong cách kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc quần ống rộng quen thuộc trở nên thời thượng và đầy cuốn hút.